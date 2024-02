Lo que necesitas saber: Hace una década LMFAO era el grupo del momento. Pero una pelea familiar terminó con su prometedora carrera y acá se las contamos.

“Party rock is in the house tonight, everybody just have a good time” es probablemente una de las líneas que muchos cantaron sin parar en el 2011. Y cómo no, si “Party Rock Anthem” de LMFAO, se convirtió en uno de los éxitos más sonados de ese año.

Con un video post-apocalíptico donde el mundo se vuelve loco tras una pandemia y simplemente quieren bailar, “Party Rock Anthem” no sólo fue el primer sencillo del segundo disco de LFMAO, ‘Sorry For Party Rocking’, sino que fue la puerta de entrada al mundo del éxito e la música.

LMFAO en un concierto de 2009. Foto: Getty Images

Hace más de una década LMFAO eran el fenómeno musical del momento

Para que se den una idea, Billboard clasificó a esta como la séptima canción más exitosa de todos los tiempos. Además, apareció en varios programas de televisión exitosos como ‘Glee’, ‘Gossip Girl’, ‘Saturday Night Live’, ‘South Park’ y hasta fue sampleada para algunos videojuegos como ‘Just Dance 4’.

Aunque el nombre de LMFAO comenzó a sonar un año antes, con su apareció en la canción de David Guetta, “Gettin’ Over You” (2010), es cierto que el éxito mundial del dúo comenzó con “Party Rock Anthem”. Parte de esto fue por la pegajosa coreografía denominada ‘Melbourne Shuffle’ que se volvió popular desde entonces.

Incluso aparecieron en un show de medio tiempo del Super Bowl

El sencillo fue esencial para que LMFAO, conformado por Stefan Kendal Gordy (conocido en el dúo por su alias Redfoo) y Skyler Austen Gordy (llamado Sky Blu), tuviera más éxitos musicales como “Champagne Showers” y “Sexy and I Know It”.

Incluso los llegamos a ver como invitados musicales de Madonna en su show del medio tiempo en el Super Bowl de 2012. Un honor que no muchos artistas o bandas hoy en día pueden presumir. Pero que a final de cuentas, era la prueba máxima del éxito que gozaban Redfoo y Sky Blu en ese entonces.

LMFAO fueron uno de los invitados especiales de Madonna para su show del medio tiempo del Super Bowl. Foto: Getty Images

Pero en 2012 terminó el sueño prometedor del dúo estadounidense

Con todo lo mencionado, uno se imaginaba que LMFAO iba a ser un grupo que iba a romperla en años siguiente. Sin embargo, nadie se esperaba que la relación entre ambos integrantes (que además eran tío y sobrino) iba a llevar al dúo a un inevitable olvido.

En septiembre de 2012 y de manera sorpresiva, Redfoo anunció la pausa indefinida del proyecto musical. “Siento que hemos estado haciendo esto durante tanto tiempo, cuatro o cinco años. Y pensamos, bueno, hagamos lo que es natural y exploremos eso, en lugar de forzarlo todo el tiempo”, dijo el músico en una entrevista con la Associated Press de Australia.

Redfoo fue quien anunció la pausa musical del dúo en 2012. Foto: Getty Images

Ese año LMFAO anunció su descanso indefinido

En esa charla con la agencia de noticias, Redfoo adelantó que no había planes cercanos para hacer canciones o presentaciones en vivo con su sobrino Sky Blu. De hecho, el cantante dejó en claro que ambos iban a perseguir sus carreras en solitario.

Los rumores de una separación se esparcieron y semanas después el dúo fue a MTV News para aclarar lo ocurrido: “No vamos a separarnos. Lo sé con seguridad. Somos familia y esas cosas, así que siempre es amor”, dijo Sky Blu en ese entonces asegurando que simplemente querían que los fans los conocieran por separado.

Sky Blu en un principio dijo que todo se trataba de una pausa amistosa con su tío, Redfoo. Foto: Getty Images

Y años después pareció que en realidad el dúo de música se había separado

Pero lo que parecía sólo una pausa amistosa en el terreno musical, pronto se convirtió en una pelea sin fin. Al menos eso pensó el mundo cuando en el 2016 y a través de una publicación en Facebook, Sky Blu señaló a su tío de haberse enfermado de poder.

“He querido decir mi verdad sobre toda esta situación de LMFAO durante muchísimo tiempo. Por respeto a nuestra familia, me lo guardé todo para mí”, comenzó el escrito que Sky Blu compartió a sus seguidores de dicha red social hace 8 años (y que pueden ver por acá)

Pero en 2016 lo acusó de querer todo el poder de LMFAO. Foto: Sky Blu (Facebook)

“Me desperté esta mañana emocionado por planear el lanzamiento de mi álbum que ha tardado dos años en realizarse, pero luego recibo una llamada de mi abogado diciéndome que dices que eres el dueño de todas mis regalías de LMFAO”, mencionó el rapero estadounidense.

Sky Blu continuó diciendo que Redfoo menospreciaba a la gente y tenía “locos viajes de poder”. De hecho esas fueron las razones por las que su relación musical y familiar se desgastó. Pero no sólo eso, sino que también dio a entender que su tío quiso quedarse con LMFAO.

SkyBlu y Redfoo en los MTV Europe Music Awards 2011. Foto: Getty Images

Sky Blu acusó a su tío, Redfoo, de querer controlar todo lo de LMFAO

Skyler Austen Gordy relató que en 2012 tuvo una lesión y Redfoo no quizo esperarlo, pues “simplemente lo abandonó” y continuó haciendo shows con el nombre del dúo: “Lo superó y ni siquiera revisó cómo estaba”, aseguró el cantante.

“Como alguien que realmente se preocupaba, amaba y te dolía mucho… quiero decir… ¡¡eres mi tío!! ¡¡¡Mi sangre!!! Incluso seguiste de gira como LMFAO y ganaste mucho dinero haciéndolo“, detalló sobre su tío, que nunca le habló para saber cómo iba con su recuperación.

Foto: Getty Images

Ambos continuaron en su camino musical por separado

“Seguiste arrastrando los pies todos los días sin mí. Realmente te amaba, te admiraba, pero cuanto más éxito teníamos, más querías el control”, finalizó Sky Blu en su publicación que para muchos fue el claro ejemplo de que la pausa de LMFAO fue más bien una separación.

Desde entonces de LMFAO no se supo nada. O a menos como dúo, pues tanto Redfoo como Sky Blu siguieron en sus andadas por la música durante un buen rato. Claro que fue Redfoo quien hizo más ruido al explorar más áreas en la música y hasta en los deportes.

Redfoo se enfocó en la música y los deportes tras dejar LMFAO. Foto: Getty Images

En 2012 Stefan ayudó en la producción y composición del disco ‘Kiss’, de Carly Rae Jepsen; para 2013 muchos lo vieron como uno de los jueces de la versión australiana de The X Factor, mientras que en 2015 el músico estadounidense formó parte de los escritores de la canción “King Kunta”, de Kendrick Lamar.

Para 2016, Redfoo lanzó su disco solista ‘Party Rock Mansion’ al que no le fue tan bien en comparación con los trabajos de LMFAO. Y en 2017 uno de sus últimos trabajos musicales fue el dueto que hizo con el cantante británico Hrvy, así como su rola con el dúo electrónico VINAI.

Pero muchos no dejan de preguntarse que pasó con su prometedor futuro como un dúo musical

En una charla con la revista Forbes en 2018, Stefan Kendal Gordy contó que había retomado su pasión por el tenis: “Jack Sock es el tenista número uno en Estados Unidos en este momento y salimos juntos recientemente”. Y eso fue de las últimas cosas que escuchamos de él.

Con SkyBlu fue un caso muy distinto, pues sólo se dedicó a hacer música. Se cambió el nombre a 8ky 6lu (que se pronuncia igual) y lanzó su disco solista ‘Chaos to Consciousness’ en 2016. Desde entonces no ha hecho más ruido. Incluso en redes sociales, donde no ha estado activo desde abril de 2023.

Sky Blu también siguió como solista, pero tanto él como su tío nunca volvieron a tener la fama que con LMFAO. Foto: Getty Images

Este 2024 se cumplirán 12 años de la separación de LMFAO, un dúo de música que sin duda marcó tendencia entre los jóvenes que amaban la ropa de animal print, los accesorios florescentes y sacar los pasos prohibidos a la menos provocación.

Seguramente esa generación es la que en los últimos años y al igual que nosotros se ha hecho la misma pregunta: ¿Qué le pasó a LMFAO?

