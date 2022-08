8 datos curiosos del 'Songs for the Deaf' de Queens of the Stone Age

Este 27 de agosto de 2022 se cumplen 20 años de uno de los discos que quizá marcó para siempre la carrera de Queens of the Stone Age: sí, hablamos del ‘Songs for the Deaf’, el tercer álbum de la banda comandada por Josh Homme, que se convirtió en uno de sus mayores éxitos musicales.

Ya sea que lo veamos por el lado de nominaciones a los premios Grammy, la extensa y bastante envidiable lista de colaboradores, las canciones que se volvieron memorables o incluso sólo por el contexto del álbum en sí, el ‘Songs for the Deaf’ se convirtió en una producción maravillosa.

Portada del ‘Songs For the Deaf’ Foto: Queens of the Stone Age

Aprovechando este aniversario acá enlistamos 8 datos curiosos del tercer disco de Queens of the Stone Age. Uno que sin duda marcó un antes y un después en la carrera de la banda:

1.- El concepto es un viaje en carro de Los Ángeles a Joshua Tree

Que la primera canción del disco, “You Think I Ain’t Worth a Dollar, But I Feel Like a Millionaire”, comience con el sonido de un motor y esté acompañado de una radio no es coincidencia, ya que el concepto de este álbum nació luego del viaje que Josh Homme hizo al Palm Desert, en California, después de un concierto en Los Ángeles.

El ‘Songs for the Deaf’ cuenta de manera lineal el recorrido de L.A. a través de varias ciudades de California como Montebello, Chino Hills, Moreno Valley, entre otras más en las que el protagonista pasa hasta llegar al conocido desierto de Joshua Tree.

El famoso Joshua Tree en California. Foto: Getty Images.

2.- Queens of the Stone Age hizo una crítica a las radios en este disco

Contrario a lo que podríamos pensar al escuchar una canción siendo presentada por un locutor de radios diferentes, este detalle en ‘Songs for the Deaf’ fue para hacer una críticas a las radios que repiten la misma música comercial una y otra vez, como si estuvieran programadas de la misma manera.

3.- Los locutores en el disco eran amigos de Josh Homme (en serio)

La idea de Josh Homme de agregar el toque de las estaciones de radio vino precisamente porque el músico estadounidense escuchó varias de ellas en sus viajes por California. Sin embargo, para el disco pidió a sus amigos que se hicieran pasar por DJ’s y presentaran las canciones de la banda.

Algunos de ellos fueron Alain Johannes, Natasha Schneidor, Blag Dahlia, Twiggy Ramirez (bajista de Marilyn Manson), entre otros que se crearon pseudónimos para darle más realismo al asunto.

4.- El disco contó con la batería de Dave Grohl

El líder de Foo Fighters y ex integrante de Nirvana es amigazo de Josh Homme, por lo que decidió aceptar la invitación del músico para participar en la grabación del disco (como miembro oficial), esto luego de que el baterista Gene Trautmann dejara la agrupación.

“Estar en Queens fue una de las mejores experiencias de mi vida. Si puedes decir que fuiste miembro de Queens Of The Stone Age, eso es como llevar un parche en tu pecho que dice “Soy un rudo” por el resto de tu vida”, dijo el baterista que no duró mucho de gira con la banda, pues extrañaba a su familia: los Foo Fighters.

Dave Grohl como integrante de Queens of the Stone Age. Foto: Getty Images

5.- Josh Homme se considera el productor principal de ‘Songs for the Deaf’

El tercer álbum de QOTSA fue producido por Josh Homme con ayuda de Eric Valentine, quien no fue mucho del agrado del músico. Y es que el músico aseguró en alguna ocasión que Eric sólo le ayudó a grabar el disco y él aceptó su presencia ya que su compañía discográfica le puso eso como requisito.

6.- Nadie sabe de qué habla “No One Knows” (y al parecer así será siempre)

La segunda pista del tercer álbum de Josh Homme y compañía es una de las rolas más conocidas de la banda y la que más curiosidad levanta entre los seguidores de Queens of the Stone Age.

Algunos creen que la canción habla de drogas y sus efectos, tanto placenteros como los que no lo son tanto. Otros dicen que habla del amorío que Josh tuvo con su ex Brody Dalle, quien en ese momento estaba con Tim Armstrong (Rancid).

Josh Homme con Foto: Getty Images

“Es un misterio de qué trata esa canción. Nadie sabe”, dijo Josh en una entrevista a MTV en el año 2002.

7.- Hay una canción oculta en el disco (o algo así)

En el disco existe una especie de track oculto llamado ‘The Real Song For The Deaf’, a la cual sólo puedes acceder al poner el cd en un reproductor, poner “You Think I Ain’t Worth a Dollar, But I Feel Like a Millionaire”, y luego rebobinar el disco.

El reproductor te llevará más allá del track de ‘Songs for the Deaf’ y te darás cuenta al escuchar una voz robótica con murmullos. Es ahí cuando el usuario debe darle “pausa” y comenzar a reproducir la canción oculta. Un poco confuso, ¿no lo creen?

8.- Y dicen que dicha canción tiene vibraciones que la gente sorda puede escuchar

Esto es más un mito que algo comprobado. Los rumores dicen que para la grabación de esta canción, Queens of the Stone Age frotó globos contra el micrófono para crear vibraciones que la gente sorda puede sentir. Algo que en su momento algunas personas sordas aseguraron era falso.

Josh Homme por ahí de los años 2002. Foto: Getty Images.

¿Qué otro dato curioso de este disco recuerdan?