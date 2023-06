El 2023 nos ha traído grandes sorpresas musicales. Varias bandas y artistas que nos vuelvan la cabeza sacaron rolas y discos impresionantes que han musicalizado nuestro año. Sin embargo, también tenemos regresos muy importantes, como el de Queens of the Stone Age, que vuelven a los guitarrazos ponchados en la rola “Paper Machete”.

Como recordarán, fue en 2017 cuando la banda comandada por Josh Homme estrenó su más reciente material discográfico, Villains. Desde entonces, Queens of the Stone Age desapareció de los reflectores, pero afortunadamente, regresarán muy pronto con un disco que sin duda, promete darnos la dosis de distorsión que tanto necesitamos.

Queens of the Stone Age/Foto: Andreas Neumann

Queens of the Stone Age estrena “Paper Machete”, una rola cargada de guitarrazos

Hace algunas semanas, Queens of the Stone Age anunció con bombo y platillo que este 2023 volverán con su octavo álbum de estudio, In Times New Roman... De este disco ya tuvimos chance de escuchar un par de rolas, como “Emotion Sickness” y “Carnavoyeur”, donde la agrupación nos dejó ver su lado más oscuro y experimental.

Sin embargo, a días de lanzar este material tan esperado, la banda nos presente un sencillo más llamado “Paper Machete”. Y vaya que los fans old school de Queens of the Stone Age amarán esta rola, porque tiene esos guitarrazos ponchados stoner que tanto extrañábamos y que nos recuerdan a la época de Lullabies to Paralyze.

Esta es la portada de ‘In Times New Roman’, el nuevo disco de Queens of the Stone Age/Foto: Matador Records

De hecho, en entrevista para Consequence of Sound, Josh Homme declaró que el nuevo single de Queens of the Stone Age, de alguna manera está conectado con “Little Sister” (una de las canciones más reconocibles de Lullabies to Paralyze) e incluso con la rola que abre el disco debut homónimo de la banda.

“Hay algo de nosotros clásicos aquí… Por ejemplo, esa línea principal que recorre la canción, esa es la quintaesencia de Dean (Fertita): es muy él, el estilo y la forma en que toca. Y Troy (Van Leeuwen) decía: ‘Voy a hacer una línea principal con el tono exacto de ‘Little Sister”. Supongo que las llamamos primas (a las rolas), como ‘Little Sister’ está relacionada con ‘Paper Machete’ –y también está relacionada con nuestra primera canción, ‘Regular John'”.

Recuerden que In Times New Roman…, el nuevo disco de Queens of the Stone Age estará disponible este 16 de junio. Pero mientras esperamos a que llegue a todas las plataformas de streaming para escucharlo completo y para calentar motores, échenle oído a “Paper Machete”, el más reciente sencillo de este álbum.