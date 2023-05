Este año nos ha traído dos que tres sorpresas musicales muy emocionantes y varios regresos a la escena que los melómanos estaban esperando desde hace rato. Uno de esos es el de Queens of the Stone Age, quienes lanzan la canción “Carnavoyeur”.

Esta rola llega como el segundo adelanto del que será su nuevo disco In Times New Roman… programado para lanzarse el próximo mes de junio. Sí, ya falta bien poquito, y este nuevo adelanto segurito va a alborotar la expectativa.

Queens of the Stone Age se preparan para lanzar su nuevo disco en junio. Foto: Getty.

Queens of the Stone Age lanza canción “Carnavoyeur”

Seis años tuvieron que pasar para ver de regreso a Josh Homme y compañía. Fue en el 2017 cuando lanzaron Villains y tras la gira de aquel material, se tomaron un largo descanso que por fin terminó. Una nueva era para la banda comenzó en este mero mes de mayo, esto cuando compartieron la rola “Emotion Sickness”.

Lo bueno es que no dejaron pasar más tiempo para traernos otro sencillo. Queens of the Stone Age lanza la canción “Carnavoyeur”, un tema que se siente más siniestro en comparación con el track anterior. Y no es para menos, eh…

En esta nueva canción, Josh Homme nos entrega versos sobre la sensación de resignación como “when there’s nothing i can do, i enjoy the view… i smile” (cuando no hay nada que hacer, disfruto la vista…. sonrío), todo en un temazo de guitarras entrecortadas, ritmos semilentos, voces melancólicas y violines enloquecidos. Aquí la rola.

El nuevo disco de QOTSA está cerca

Como les decíamos, Queens of the Stone Age lanza la canción “Carnavoyeur” como el segundo adelanto de su nuevo disco In Times New Roman... El álbum, que llegará como el octavo de su discografía, llegará a nuestras vidas el próximo 16 de junio. Acá abajito les dejamos el tracklist y la portada del material. ¿Será que veamos pronto a los QOTSA en México?

01. “Obscenery”

02. “Paper Machete”

03. “Negative Space”

04. “Time & Place”

05. “Made to Parade”

06. “Carnavoyeur”

07. “What the Peephole Say”

08. “Sicily”

09. “Emotion Sickness”

10. “Straight Jacket Fitting”

Esta es la portada de ‘In Times New Roman’, el nuevo disco de Queens of the Stone Age/Foto: Matador Records