Lo que necesitas saber: Scooter Braun ha manejado la carrera de algunos de los cantantes de pop más famosos, no sin antes algo de polémica de por medio. Te contamos quién es él y por qué hay tanta controversia a su alrededor.

Ariana Grande, Demi Lovato, J Balvin, Justin Bieber… Además de la fama internacional, estos artistas tienen algo más en común: han sido representados por el mismo manager en algún momento. Y sí, nos referimos a Scooter Braun. Pero, ¿quién este este controversial personaje?

El nombre de este afamado ejecutivo de la industria musical, que lleva un buen rato amasando su propio ‘imperio’, ha sonado bastante en los últimos años no de manera muy positiva que digamos. Ha tenido sus broncas con Taylor Swift, además de que recientemente algunos de sus representados más importantes cortaron lazos profesionales con él.

Scooter Braun en 2019. Foto: Especial

Podríamos decir que mantiene una carrera de altibajos, en el sentido de que se ha vinculado a varias de las estrellas pop más enormes de los últimos años. Pero al mismo tiempo, no ha estado exento de dos que tres polémicas que le han costado señalamientos nada agradables.

¿Es material para unir al club de los funados? ¿Por qué se ha posicionado como un manager tan polémico como reconocido? Aquí les contamos quién Scooter Braun.

Los inicios de Scooter Braun

Nació en Nueva York procedente de una familia judía sobreviviente del Holocausto. Se crió en Connecticut y ya entre su adolescencia y adultez, se estableció en Atlanta. Es en esta ciudad donde comenzó la carrera de Scooter Braun como un astuto promotor del entretenimiento.

Era un deportista en sus años académicos, y se dice que cuando estudiaba en la Universidad de Emory en Atlanta, ya se le veían aptitudes para la onda del negocio. Sus primeros pasos fueron como organizador de eventos en aquella ciudad, sobre todo fiestas en clubes.

Como él mismo dijo en una entrevista con New Yorker, siempre supo que no tenía cualidades para destacar como deportista profesional o como artista dentro de la industria del entretenimiento. Así que optó por seguir los pasos de algunos ejecutivos reconocidos como el mítico David Geffen.

Scooter Braun junto a Wilmer Valderrama en 2008. Foto: Getty

Como organizador de fiestas, Scooter Braun empezó a destacar en Atlanta por hacer grandes y exitosos eventos en diferentes clubes. Ese fue su sello: logró que sus fiestas se asociaran más a su persona que al nombre de los clubes. Es decir, todos sabían que si la celebración la organizaba Braun, sería un fiestón independientemente del lugar…

Y así comenzó a labrar su fama en el ámbito local, lo que generó ruido en la escena del hip-hop de Atlanta. Hacia mediados de los 2000, empezó a organizar fiestas para grandes estrellas del pop y del rap como Lil Jon, N’Sync, Britney Spears, entre otros.

Incluso, organizó en la ciudad las afterparties del Anger Management Tour de Eminem y Ludacris, este último quien sería su socio y persona de confianza eventualmente. Pero su emprendimiento como promotor de fiestas no iba a durar mucho; su ambición lo llevaría a dar el siguiente paso…

Ludacris y Scooter Braun. Foto: Getty.

La entrada de Scooter Braun a la industria musical

La primera gran oportunidad de Scooter Braun en la industria musical llegó cuando el rapero Jermaine Dupri, exesposo de Janet Jackson, le ofreció el puesto como jefe de marketing de su sello discográfico, So So Def. Con este nuevo trabajo, Braun dejó la universidad y empezaría oficialmente su carrera como ejecutivo en la música.

Todo parecía ir bien, pero Scott Samuel –su verdadero nombre– empezó a tener algunos puntos bajos en su gestión. Intentó impulsar la carrera de algunos artistas de rap que pasaron al olvido, y terminó saliendo de ese sello discográfico tras una disputa por la dirección de la disquera, según relata el New Yorker. Pero no estaba acabado…

Jermaine Dupri fue el primer artista que le abrió las puertas a Scooter Braun como ejecutivo musical. Foto: Getty.

Aún sin So So Def, Scooter Braun concretó un acuerdo de colaboración entre la marca Pontiac y Ludacris, que rondaba por ahí de los 12 millones de dólares. Se cuenta que cerró ese negocio haciéndose pasar por un estudiante que estaba escribiendo un reportaje sobre la estrategia de marketing de la compañía de automóviles, esto para conseguir el número de los ejecutivos.

Su siguiente objetivo: establecer sus propias agencias de representación y discográficas. Para 2007, fundó SB Projects que incluye la discográfica Schoolboy Records, y un año después, en asociación con el cantante Usher, estableció la Raymond Braun Media Group (RBMG).

Con la primera, probó a un talento emergente, el rapero Asher Roth, que en realidad pasó sin pena ni gloria… Pero las cosas cambiaron en el 2008 cuando encontró a su ‘gallina de los huevos de oro canadiense’.

Scooter Braun junto a Usher y Ludacris.

El descubrimiento de Justin Bieber

Cuando nos preguntamos quién es Scooter Braun, es justo decir que su mayor reconocimiento musical es haber descubierto Justin Bieber. Y de hecho, hasta podríamos decir que con esta asociación, comenzó la tendencia de encontrar artistas en los lugares más recónditos del internet.

Entre 2007 y 2008, Braun encontró a Bieber en YouTube, donde lo vio interpretando una canción de Ne-Yo durante un show de talentos en Ontario, Canadá. Según ha dicho el propio Scooter, su idea era encontrar una estrella juvenil que pudiera replicar el éxito que estaban teniendo los Jonas Brothers por esos años, pero que tuviera el potencial artístico de Michael Jackson.

Justin Bieber y Scooter Braun en el 2009. Foto: Getty.

Y lo logró… En este punto, Scooter Braun implementó una estrategia de marketing que, primero, estaba basada en seguir mostrando a Justin Bieber como un chico común haciendo videos de covers en YouTube. Enseñaba sus dotes como cantante, además de que tocaba la guitarra y la batería.

Luego, lo ofreció a disqueras, pero lo rechazaron debido a que la tendencia marcaba que los artistas adolescentes antes debían aparecer en programas de TV (Miley Cyrus con Hannah Montana, por ejemplo). Braun insistió, usó sus contactos y llevó al chico canadiense a mostrarse con dos grandes del pop R&B: Usher y Justin Timberlake.

Usher ganó la partida para convertirse no en un mentor como tal, pero sí en el artista que respaldaba la carrera de Bieber ante los medios. Con la asociación de Island Def Jam y la RBMG (de Usher y Scooter), Justin lanzó el EP My World en 2008, luego su disco debut en 2010, y así llegó el hitazo masivo de “Baby”. Scooter Braun encontraba así a su primer gran artista representado.

Scooter Braun, su ascenso como manager y más

El éxito masivo de Justin Bieber le dio crédito a Scooter Braun como un manager de gran potencial dentro de la industria musical… y más allá de eso. Con su compañía SB Projects estableciéndose no solo en el mercado de la música, sino también en el del cine y la televisión, Braun empezaba a ganar terreno y poder en todos lados.

Para la década de los 2010, Braun ya manejaba la carrera de artistas enormes como Ariana Grande, David Guetta, Carly Rae Jepsen, Demi Lovato y hasta Kanye West, a quien le consiguió la asociación con Adidas para establecer el modelo Yeezy de tenis.

Scooter Braun Kanye West. Foto: Getty.

Pero más allá de su carrera como manager musical, Scooter Braun también ha destacado por los negocios que ha establecido. El ejemplo es Ithaca Holdings, que alberga todas sus marcas y empresas (SB Projects, sus discográficas, agencias de representación, productoras de cine y televisión, entre otras).

En 2021, Braun vendió Ithaca Holdings a la poderosa Hybe Corporation de Corea Del Sur en un acuerdo por más de mil millones de dólares. Scooter pasaría entonces a ser el director ejecutivo de la división estadounidense de Hybe, además de miembro de la junta directiva internacional de la compañía.

Si bien el k-pop ya tenía un buen reconocimiento en EE.UU, el negocio de Braun con Hybe en ese año terminó por establecer a artistas como BTS –de la subsidiaria Big Hit– como un fenómeno masivo en el país. Sin embargo, el nombre de Braun no estaba libre de polémicas.

Imagen ilustrativa de Hybe, la empresa wue compró Ithaca Holdings a Scooter Braun. Foto: Getty.

Las polémicas de Scooter Braun y el tema Taylor Swift

Hablar de quién es Scooter Braun, también es referirse a la controversia que lo ha rodeado en diversas ocasiones. La forma en que ha manejado la carrera de Justin Bieber, explotando su imagen adolescente casi sin descanso, le ha valido comparaciones con la relación que el coronel Tom Parker tuvo alguna vez con Elvis Presley… y eso ya es mucho decir.

Con Ariana Grande pasa algo similar, pues se reportaba que en 2016 la exestrella de Nickelodeon había cortado relaciones con Braun. La razón era que el manager se metía de más en la vida personal de la artista, incluso en aspectos vinculados a una de sus parejas (presuntamente Pete Davidson).

La relación laboral de Grande y Braun se rompió por un momento, pero no tardó en restablecerse… al menos hasta el 2023 tras los reportes de que Ariana está definitivamente fuera del catálogo de artistas de Scooter.

Scooter Braun fue manager de Ariana Grande durante 10 años. Foto: Getty Images

Sin embargo, la polémica más grande de Scooter Braun vino de la mano de su disputa pública con Taylor Swift. Recordemos que en el 2019, Ithaca Holdings adquirió a Big Machine Records, la discográfica en la que estaba firmada Swift.

El asunto es que para ese año, Swift ya no estaba firmada con Big Machine y estos últimos no permitieron que la cantante de Pensilvania dispusiera de su música para presentaciones, promociones, etc. Las grabaciones maestras (es decir, las primeras copias hechas de las canciones de Taylor) pasaron al dominio de Scooter Braun, quien no se mostró muy accesible con la artista.

Por si fuera poco, Braun vendió las grabaciones, derechos de videos, artes y otras cosas a una firma de capital privado propiedad de la familia Disney. Se dice que Scooter y Taylor negociaron, pero el manager quería que la cantante firmara un acuerdo de confidencialidad que además, la obligaba a hablar bien de él… Lo cual evidentemente no sucedió.

Debido a la polémica con Scooter Braun, Taylor Swift decidió regrabar sus canciones y discos bajo el formato conocido como ‘Taylor’s Version’. /Foto: Getty Images

En tiempos más recientes, Scooter Braun ha hablado de que le hubiera gustado que esas negociaciones llegaran a una mejor resolución, al menos sin tanta polémica de por medio. Pero bueno, la ambición de los managers también es bastante intensa y el ejemplo es este.

Ahora, Braun se enfrenta al abandono de artistas como J Balvin (que pasó a firmar con Roc Nation de Jay-Z), Demi Lovato y Ariana Grande que ya no lo necesitan como representante. Y se especula que Justin Bieber va por las mismas, aunque algunas fuentes lo niegan.

Claro que no le faltarán representados a Scooter Braun. Y es muy poco probable que su ‘imperio’ se vea severamente afectado por eso en el corto plazo. Pero el hecho de que tantos artistas de alto perfil decidan apartarse de él, podría ser señal de una debacle importante… Veremos qué sucede.

