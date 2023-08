Lo que necesitas saber: 'The Eras Tour' de Taylor Swift está llamada a ser una de las giras más grandes de la industria musical en la historia. Pero, ¿qué hay detrás de su significado?

Taylor Swift es la artista pop más grande de la actualidad. No por nada, The New York Times la ha comparado con Michael Jackson y Madonna en cuestión de alcance mediático, mientras que Billy Joel la ha catalogado como un fenómeno al nivel de la Beatlemanía. Con todo eso, uno puede dimensionar la grandeza y el significado de The Eras Tour de Taylor Swift como un hito.

Si bien se sabe que ‘Tay Tay’ es una de las cantantes más queridas del planeta desde hace tiempo, su reciente gira la ha elevado a un estatus aún mayor como una de las artistas más exitosas de todos los tiempos. Y en ese contexto, el concepto que maneja su actual puesta tiene un valor más grande del que uno imaginaría… y no hablamos de un tema financiero, dicho sea de paso.

Póster de The Eras Tour para los shows en México.

El significado de ‘The Eras Tour’ de Taylor Swift

Cuando nos hacemos fans de un artista, lo más común es dividir la carrera de estos en épocas/eras conforme a sus álbumes. Eso nos facilita conectar con ese artista en diferentes niveles. Si el primer disco de tu banda favorita lo escuchaste en tu adolescencia, eso crea un recuerdo inolvidable. Es un poco como crecer de la mano de esos ídolos que marcan nuestras vidas.

Quizá por ello, el significado de The Eras Tour de Taylor Swift es más emotivo que nada. A grandes rasgos, el nombre de la gira se refiera a cada álbum que ha forjado la carrera de la oriunda de Pensilvania. Y cada disco es una era diferente, así que los conciertos se dividen en 10 actos como tal.

Taylor Swift en The Eras Tour. Foto: Getty.

“Es un viaje a través de todas las eras musicales de mi carrera” dijo la cantante en noviembre pasado cuando anunció la gira en Good Morning America. Los actos se presentan en este orden: Lover, Fearless, Evermore, Reputation, Speak Now, Red, Folklore, 1989, canciones acústicas sorpresa y Midnights.

Sí, lo sabemos… En el ensamble falta el disco debut homónimo de la artista. Su lugar lo ocupan las canciones acústicas sorpresa, y en esa parte del acto, Taylor suele hacer un par de temas acústicos que pueden ser de cualquiera de sus materiales discográficos y que varían según la ciudad donde toca. Es decir, muy rara vez se repiten en los setlist.

“El objetivo, sería tocar diferentes canciones cada noche [del set acústico] y nunca repetir una… Cuando escuches una de esas canciones en esta gira, sabrás que es la única vez que voy a tocarla en el set acústico“, dijo ella cuando hizo el primer show de esta serie de conciertos. Ahí el significado de The Eras Tour de Taylor Swift

La importancia de ‘The Eras Tour’

Más de tres horas de concierto, más de 40 canciones, de dos a cuatro shows en varias de las ciudades… Pocos artistas son los que se avientan ese compromiso titánico de montar un espectáculo a ese nivel.

Pero si somos honestos, el significado de The Eras Tour de Taylor Swift adquiere una dimensión diferente cuando recordamos el embrollo que debió pasar para poder reutilizar su música. Tay Tay se desvinculó de la disquera Big Machine Records (con quien grabó sus primeros seis discos) entre 2018 y 2019.

En ese periodo de tiempo, el reconocido ejecutivo Scooter Braun compró a Big Machine, por lo que toda la biblioteca musical de esa disquera pasó a sus manos, incluidas las grabaciones maestras (masters) de las canciones de Taylor.

Taylor Swift en The Eras Tour. Foto: Getty.

Swift después se presentaría en los American Music Awards para recibir el honor a Artista de la Década, y su plan era hacer un show de repaso de su trayectoria. Pero con todo el tema de Scooter Braun y Big Machine Records, era casi imposible poder hacer uso de sus tracks.

De alguna manera, Taylor no tenía el control total de sus canciones, así que se las ingenió para regrabar todo ese material y agregando a los títulos de los discos el famoso Taylor’s Version, que se ha popularizo entre el fandom.

Fue una medida que suena complicada, pero que le otorgó a la cantante la oportunidad de seguir utilizando su música. Y esa lucha que casi le cuesta una parte de su carrera, nos hace revalorar la importancia y el significado de The Eras Tour de Taylor Swift como un recorrido nostálgico de lo que ha sido su trayectoria.

Lo que se viene para Taylor Swift con esta gira

Como decíamos al inicio, Taylor Swift es ahora mismo la artista más exitosa de la industria musical. Y sin temor a equivocarnos, ya debe estar en un lugar histórico como una de las más grandes del pop.

Solo para que se den una idea, se estima que para cuando termine la gira, ella habrá recaudado entre 1.1 y 1.4 mil millones de dólares a nivel mundial, según Pollstar. Con eso, superaría la lucrativa gira de despedida de Elton John, y la posicionaría posiblemente como la artista con la gira más exitosa de la historia.

El trasfondo con todo lo anteriormente comentado, solo nos da una idea del enorme significado de The Eras Tour de Taylor Swift más allá de cualquier detalle. Una pasada total que la pone en uno de los momentos más grandes de su carrera.

