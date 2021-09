¡Radiohead estrena una rola inédita llamada “If You Say The Word”!

Vaya que el 2021 es el año de las sorpresas musicales. Más allá de que los festivales y conciertos en vivo regresaron en gran parte del mundo, y que muchas bandas y artistas volvieron a los escenarios, hay algunos otros que tienen preparadas cosas bastante especiales para los próximos meses. Y por más increíble que parezca, entre ellos está Radiohead, que festejará con bombo y platillo el aniversario de dos álbumes importantes con música que no hemos escuchado.

Desde el lanzamiento de A Moon Shaped Pool en 2016 y la gira de presentación de su más reciente material discográfico, Thom Yorke, Ed O’Brien, Phil Selway, Jonny y Colin Greenwood han trabajado en otros proyectos como The Smile (ACÁ les contamos lo que sabemos al respecto). Sin embargo, y bajita la mano, todos los integrantes estuvieron armando algo muy especial que seguramente los fans de hueso colorado amarán por completo.

Radiohead vuelve con una rola inédita

Como recordarán, este 2021 están de aniversario los discos Kid A y Amnesiac de Radiohead –sobre todo este último cumple 20 años–. Es por eso que la banda británica preparó una reedición de lujo llamada Kid A Mnesia, en el que vendrán incluidos y completitos los dos álbumes de estudio, aunque lo que llama la atención es que dentro de estas rolas que tanto nos encantan también aparece una en particular que no habían estrenado, hasta ahora.

Resulta que este 7 de septiembre, Thom York y compañía lanzaron “If You Say The Word”, una canción inédita de las sesiones de grabación de estos materiales discográficos y que estará dentro de este compilado en un material llamado Kid Amnesiae, compuesto por lados B, rarezas y canciones que desenterraron del baúl de los recuerdos, y la verdad es que lo agradecemos porque este tema suena espectacular.

Kid A Mnesia, la reedición donde vendrán los álbumes Kid A y Amnesiac de Radiohead estará disponible en formato físico (que pueden conseguir POR ACÁ) y plataformas digitales el próximo 5 de noviembre. Pero mientras esperamos a que llegue el día para escuchar completito todo este material, chequen a continuación la rola inédita con la que la banda vuelve después de un buen rato en silencio, “If You Say The Word”: