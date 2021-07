Esto es lo que sabemos sobre el nuevo proyecto de Thom Yorke y Jonny Greenwood

El 2021 ha sido un año de sorpresas musicales, pues muchas cosas están sucediendo en la industria musical. Más allá del lento pero seguro regreso de los conciertos y festivales en vivo, un montón de artistas andan armando proyectos sumamente especiales y entre ellos tenemos a Thom Yorke y Jonny Greenwood, quienes enfocaron todo este tiempo sus energías creativas en The Smile, una nueva banda que debutó hace algunos meses.

Fue en 2016 cuando Radiohead estrenó su más reciente material discográfico, A Moon Shaped Pool. Desde entonces y luego de terminar la gira de promoción, cada uno de los integrantes se dedicaron a distintos proyectos. Greenwood compuso unos cuantos scores para cintas como You Were Never Really Here con Joaquin Phoenix, mientras que Yorke creó Tomorrow’s Modern Boxes junto a Nigel Godrich, productor considerado como el sexto integrante de la banda.

Thom Yorke y Jonny Greenwood debutan con The Smile

Sin embargo, a mediados de este año tanto Thom Yorke como Jonny Greenwood nos dejaron con el ojo cuadrado anunciaron que participarían en la edición virtual de Glastonbury. Resulta que horas antes de que arrancara este festival se supo que estos dos musicazos participarían para tocar bajo el nombre de The Smile, pero no estarían solos porque los acompañaría Tom Skinner, baterista de la banda británica de jazz, Sons Of Kemet.

Durante su set, interpretaron rolas como “Skirting on the Surface” –un tema bastante conocido que no ha salido en ningún disco de Radiohead–, así como canciones totalmente nuevas con nombres como “The Smoke”, “You Will Never Work in Television Again, “Opposites”, “Panavision”, “Just Eyes and Mouth”, “We Don’t Know What Tomorrow Brings” y “Thin Thing”. Eso sí, no dejaron muy claro cuál sería el futuro de este supergrupo.

Nigel Godrich revela información sobre este proyecto

A pesar de que a Jonny Greenwood y Thom Yorke les encanta mantener sus proyectos como un secreto, digamos que a Nigel Godrich se le ocurrió soltar información al respecto. Resulta que hace unos días el productor concedió una entrevista para el sitio The Coda Collection, donde confirmó que ambos junto a Tom Skinner tienen preparado lanzar un material discográfico de The Smile y no solo eso, sino que ya lo terminaron de grabar.

Godrich confirmó que estuvo trabajando con el trío en el estudio e incluso mencionó bajita la mano qué es lo que podemos esperar de este álbum y de una vez les avisamos, que no es algo que hayamos escuchado antes: “No es un disco de rock. Es una interesante yuxtaposición de cosas, pero tiene sentido. Tendrá sentido”. Pero además de estos detalles, también aprovechó para elogiar el trabajo de Skinner.

Todavía no hay una fecha de lanzamiento

“Está en Sons of Kemet (con el innovador del jazz británico Shabaka Hutchings) y también ha hecho toneladas de trabajos de sesión. Sonrío por dentro porque veo que va a recibir mucha atención”, concluyó Nigel Godrich sobre Tom Skinner. A pesar de que reveló toda esta información sobre The Smile, el nuevo proyecto de Thom Yorke y Jonny Greenwood, no mencionó nada sobre el tracklist o la fecha de lanzamiento de su álbum debut.

Por ahora solo nos queda esperar a que Greenwood, Yorke, Skinner o el propio Godrich suelten detalles al respecto, pero nos queda muy claro que al menos en este año se fueron nuestras esperanzas de escuchar un nuevo álbum de Radiohead. Sin embargo, es emocionante saber que han estado trabajado en cosas nuevas y en esta banda que promete muchísimo. Y mientras esperamos, escuchemos la sesión On The Basment de In Rainbows: