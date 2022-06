¿Serían capaces de escuchar la misma rola durante 10 horas seguidas? No dudamos que por ahí, alguien sí se aviente esa misión. Pero ahora imagínense que una estación de radio reproduzca una sola canción durante ese periodo de tiempo… Vaya cosa, ¿no? Pues eso de verdad sucedió en Canadá y fue con un clásico de Rage Against The Machine.

Resulta que la estación antes conocida como KISS Radio 104.9 de Vancouver, reprodujo en bucle “Killing In The Name” de RATM desde la mañana del pasado miércoles 29 de junio y se extendieron con el mismo tema durante vaaaarias horas. Algunos dicen que se trató de alguna especie de protesta… pero la cosa al parecer se debió a algo diferente.

Rage Against The Machine. Foto: Getty

Estación de radio reprodujo a Rage Against The Machine durante un largo rato

Los radioescuchas de la anteriormente llamada Kiss Radio 104.9 de Vancouver anduvieron bien sacados de onda cuando se dieron cuenta que la estación solo reproducía “Killing In The Name”, la conocida canción de protesta de Rage Against The Machine.

Como asegura el medio Vancouver Sun, la reproducción repetida de la canción (en su versión censurada eso sí) continuó hasta la tarde el 29 de junio. Las únicas ocasiones en las que se detenía la canción, eran para que un DJ desconocido contestara las llamadas de la gente que pedía que se cambiara el tema.

Este hombre en la cabina, al parecer, lo único que hacía era tomar el llamado pero no cumplía las peticiones de los seguidores; solo volvía a reproducir el clásico de RATM. Mucho misterio, ¿no? Y así, comenzaron las especulaciones de la gente.

Foto: Getty

Varios usuarios de redes sociales y radioescuchas pensaron que esa reproducción continua del hitazo de Rage Against The Machine se debía a algún tipo de protesta, ya que la empresa que maneja Kiss Radio hizo algunos recortes de personal.

El popular dúo de conductores matutinos, Kevin Lim y Sonia Sidhu, ya habían anunciado en los días recientes que no continuarían en esta estación en la que trabajaron durante cinco años. La conductora de la tarde, Tara Jean Stevens, también dijo que estaba a la espera de pasar a una nueva etapa de su carrera, dando a entender que no se quedaría en Kiss Radio.

Pero la cosa no se detiene ahí…

La noticia le llegó a Tom Morello

Como era de esperarse, la noticia de que una estación en Canadá estaba reproduciendo “Killing In The Name” sin parar se hizo viral. Y bueno, el asunto se hizo del conocimiento de nada más y nada menos que Tom Morello, guitarrista de Rage Against The Machine.

El músico retuiteó una publicación de un usuario llamado @CDJ, quien escribió: “una estación de radio pop en Vancouver despidió a todo su personal ayer. Quienquiera que esté al mando esta mañana ha estado tocando Killing In The Name Of en repetición desde las 6 a. m”.

Seguían las especulaciones de que se trataba de algún tipo de protesta…

Foto: Getty Images

Diversos medios internacionales como The Guardian también le entraron a la investigación de este misterioso caso. Dicho medio británico se puso en contacto con el operador de la cabina donde se seguía reproduciendo la rola de Rage Against The Machine, esto para saber por qué seguían tocando en bucle la rola.

El hombre pidió anonimato bajo el sobrenombre de “Apollo” y le dijo al Guardian: “no se me permite decir. Solo soy un tipo en una cabina, dejando que Rage suene una y otra vez…”. Entonces, ¿cuál es el verdadero asunto con todo eso?

Un truco publicitario

Pues al final, todo se trató de un truco publicitario, según parece. Kiss Radio, conocida en Vancouver por su inclinación hacia la música pop y rock de corte más suave, pasó a convertirse en Sonic Radio a partir de este jueves con el objetivo de darle espacio al rock más de nicho y a la música alternativa.

Sobre la reproducción constante de “Killing In The Name” de Rage Against The Machine, algunos portales mencionan que se trata de una técnica publicitaria conocida como ‘stunning’ que algunas estaciones utilizan en EE.UU y Canadá cuando reconfiguran su programación. Esta se basa únicamente en reproducir repetidamente un tipo de música diferente previo al cambio oficial de formato.

Así que lo que parecía una especie de protesta válida, pues no fue otra cosa que la preparación para promocionar una nueva estación de radio de rock. Vaya anécdota, ¿no?

Ilustrativa. Foto: Pexels.