La historia del suceso y el significado detrás de “Killing In The Name” de Rage Against The Machine

Podemos decirlo con todas sus letras: Rage Against The Machine es -quizá- la banda más atrevida y directa en la historia cuando se trata de apalear la política o de hablar de las injusticias sociales en el mundo. Y bueno, ese no es ningún secreto a luces, pero es algo que debemos resaltar porque pocas agrupaciones arrasan el éxito a esa escala bajo ese manto.

De hecho, su cancionero como tal es un enriquecido panfleto de protesta, líricamente agresiva y mordaz, que los ha encumbrado como uno de los grupos más emblemáticos de los 90. ¿Y cómo comenzó su historia? Nos tenemos que remontar al lanzamiento de “Killing In The Name”.

Ahora, en una entrega más de esta sección a la que llamamos la Historia detrás de la canción, hablaremos sobre el significado y el suceso que habría inspirado a Zack De La Rocha y compañía para componer este poderoso track; el primero que lanzaron como sencillo en su carrera.

La aparición de Rage Against The Machine en la escena musical

Corría el año 1991 y la ciudad de Los Ángeles, debemos decirlo, no era una de las capitales musicales del momento. Opacada en EE.UU por el grunge de Seattle y con la mayoría de las bandas de hard rock o heavy metal lejos de su máxima popularidad, en aquel lugar se gestaba el nacimiento de Rage Against The Machine.

El combo cuyos miembros se habían educado musicalmente en diferentes bandas de hardcore punk, se juntaron eventualmente para empezar a darle forma a este estilo que con el pasar de los años se denominaría ‘rap-metal’ y también se les identificó como ‘funk-rock’. A final de cuentas, fuese el género que fuese, mantenían un importante espíritu de rebeldía en su ADN.

RATM pronto se metió al estudio para darle forma a su álbum debut homónimo, esto de la mano del Garth Richardson y con el apoyo de la disquera Epic Records. El álbum saldría al mercado el 3 de noviembre de 1992 y sería precisamente “Killing In The Name” el sencillo principal que lo encabezaría. Pero detrás de la canción, hay un detalle que, según el propio productor, había inspirado su composición.

El suceso que inspiró “Killing In The Name” (según el productor)

A la par que se juntaba Rage Against The Machine, un suceso social y político tenía lugar en la ciudad de Los Ángeles: la golpiza que unos policías le propinaron al taxista afro estadounidense, Rodney King. Esto sucedió un 3 de marzo de 1991 en la metrópoli angelina.

“Estaba en Los Ángeles cuando se produjo todo el episodio de Rodney King. Eso fue algo muy importante para la ciudad. Zack y yo tuvimos una larga charla sobre el poder de las palabras y cómo cualquier cosa que él tuviera que decir, tenía que decirlo”, dijo el productor Richardson en declaraciones recogidas por Louder Magazine.

La cosa fue que Rodney King y algunos amigos fueron detenidos en el Valle de San Fernando por miembros de la Patrulla de Caminos del Departamento de Policía de Los Ángeles. El taxista y sus acompañantes iban a exceso de velocidad y presuntamente en estado de ebriedad… pero la detención fue más violenta de lo que se esperaba.

King y compañía fueron obligados a postrarse sobre el suelo de la carretera y según los reportes de los mismos policías, Rodney habría intentado resistirse a la detención. Eso derivó en una golpiza por parte de los agentes, quienes mostraron uso de la fuerza excesiva. Pero con lo que ellos no contaban es que al otro lado de la autopista, un hombre llamado George Holliday estaba grabando todo.

También puedes leer: LA HISTORIA DEL TRÁGICO TIROTEO QUE INSPIRÓ “NEW YORK CITY COPS” DE THE STROKES

Los disturbios de Los Ángeles

En la grabación de Holliday, se apreciaba como los elementos Stacey Koon, Laurence Powell, Timothy Wind y Theodore Briseño golpearon a Rodney King por alrededor de 12 minutos y hasta en más de 50 ocasiones. El video se transmitió en todo el país y el caso recibió una atención mediática sin precedentes.

En los juicios posteriores, el hombre agredido alegó que había sufrido cerca de “11 fracturas de cráneo, daño cerebral permanente, huesos y dientes rotos, insuficiencia renal y trauma emocional y físico“. Los policías replicaron que el sujeto parecía estar drogado también, algo que se desmintió posteriormente con una prueba toxicológica.

Entonces llegó el 29 de abril de 1992 -el último día de deliberaciones- y el jurado determinó absolver a los policías de la agresión. Tras darse a conocer la decisión, varios pobladores angelinos salieron a protestar ese mismo día y las álgidas manifestaciones se extendieron por hasta cinco días. El gobierno debió convocar a las fuerzas armadas para intentar apaciguar el momento, pero no fue nada fácil.

El saldo: más de 60 muertos, cerca de 2 mil heridos y más de 10 mil detenciones, según las averiguaciones oficiales. Los daños materiales ascendieron a más de mil millones de dólares durante aquella violenta jornada de protesta.

La crítica contra la supremacía y el racismo institucionalizado

Si bien “Killing In The Name” no tiene una referencia directa sobre el asunto de Rodney King, hay una analogía interesante que bien podría encajar en la letra. Zack De La Rocha canta en los primeros versos “Some of those that work forces, are the same that burn crosses”, lo que se traduce como “aquellos que trabajan para las fuerzas, son los mismos que queman cruces”.

Desde luego, esta es una clara referencia a las viejas prácticas del Ku Klux Klan y su deleznable ideología supremacista blanca. Teniendo en cuenta que la mayoría de los policías que agredieron a King eran blancos, la letra se refiere a estos agentes como parte del racismo institucionalizado tan marcado en Estados Unidos aún en estos días.

Esta crítica a la supremacía blanca la retoman en un mini documental llamado Killing In Thy Name dirigido por el colectivo The Ummah Chroma en el que un maestro explica de manera breve cómo fue que la segregación racial se asentó en la historia estadounidense. Por acá te dejamos el documental que puedes ver en YouTube.