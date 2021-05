La historia del trágico tiroteo que inspiró “New York City Cops” de The Strokes

La brutalidad policial, el abuso de poder y el racismo son tres problemas que evidentemente aquejan a la sociedad en diferentes partes del mundo. Esta tercia de conceptos también suelen ir de la mano y casos para ejemplificar hay varios, siendo el asesinato de George Floyd en 2020 el más sonado en los últimos años.

Estos desafortunados acontecimientos han servido, entre otras cosas, como catalizadores dentro del mundo de la música para que diversos artistas ejerzan la protesta desde su obra. Así lo hicieron The Strokes en su momento con una canción que, por azares del destino, debió desaparecer del mapa -en sentido figurado-.

Dicho tema al que nos referimos es nada más y nada menos que “New York City Cops”, misma que formaba parte del aclamado Is This It de 2001 y que nos mostró el lado tal vez más político de esta icónica banda, a la que un sector de la crítica señaló como ‘los salvadores del rock’ en aquella época. Esta es la historia detrás del trágico tiroteo que inspiró el track.

The Strokes y su irrupción en la escena con ‘Is This It’

Hablando musicalmente, la mejor parte de los 90 parecía desvanecerse tras la segunda mitad de dicha década. Los mejores tiempos del grunge y el britpop habían pasado (aunque varias bandas seguían vigentes) y en Estados Unidos propiamente, se esperaba una nueva ola de ídolos que no aparecería sino hasta después del 2000.

Las plegarías fueron escuchadas y si en Inglaterra eran The Libertines los encargados de liderar la nueva escena, The Strokes harían lo propio en EE.UU con su aclamado disco Is This It lanzado un 30 de julio del 2001. Y este que este álbum no solo significaba su incursión en el panorama musical internacional… Como dijimos, un sector importante de la crítica los llegó a considerar los ‘salvadores del rock’.

De este material se desprenden varias canciones que a lo largo de la primera década dosmilera se convertirían en clásicos: las más destacadas en ese sentido serían “Last Nite”, “Someday”, “Trying Your Luck”, “Alone Together”… vaya, hay varias para enmarcar y todo gracias a su particular estilo garage rock revival que, a la postre, influenciarían a las generaciones venideras de rock indie.

Sin embargo, el disco no estuvo exento de polémica y mucho de ello tuvo que ver con un track en particular. Sí, estamos hablando de “New York City Cops”, la rola más agresiva y política de ese material, innegablemente.

La historia del tiroteo que inspiró “New York City Cops”

La identidad de The Strokes siempre ha estado ligada a Nueva York. Y bueno, en realidad, muchos artistas surgidos de esa ciudad sienten una afinidad importante sobre el lugar y la escena que los vio crecer. Por eso, la banda no es ajena a los acontecimientos sociales que ahí tienen lugar.

“New York City Cops” sería, en ese sentido, la canción con la que Julian Casablancas y compañía arremetían contra la brutalidad policial que manchaba el nombre de su metrópoli. Y es que a final de cuentas, el nada rebuscado coro que dice “los policías de NYC no son muy inteligentes” que se escucha gritar al vocalista, tiene un trasfondo más bien serio.

Tal como lo señala Julian Casablancas en una entrevista con Vulture de 2018, esta canción se inspiró por el trágico tiroteo de 1999 en el que murió un joven identificado como Amadou Diallo. Este chico era un inmigrante de Guinea de 23 años que, como muchos, había llegado a la Gran Manzana en busca de una oportunidad, un sueño de vida para realizar.

De acuerdo con CBS News, cuatro agentes de la policía de Nueva York (vestidos de civiles) abrieron fuego contra Diallo asesinándolo afuera del edificio donde vivía el 31 de enero del 99. Los policías en cuestión, conocidos como Sean Carroll, Richard Murphy, Edward McMellon y Kenneth Boss, se ampararon diciendo que lo habían confundido con un hombre acusado por violación en 1998. Le dispararon más de 40 balas, de las cuales 19 impactaron en el cuerpo del muchacho.

Los elementos de seguridad dijeron en el juicio que abrieron fuego cuando vieron que el chico sacaba algo de su bolsillo trasero. Ellos pensaron que sacaría un arma; cuando revisaron el cuerpo de Diallo, se dieron cuenta que lo único que traía consigo era su billetera. Los cuatro oficiales fueron acusados por asesinato en segundo grado, pero el jurado de Albany los absolvió del delito. Fueron declarados inocentes eventualmente.

El legado de la canción de The Strokes

La canción formaba parte del Is This It, pero posteriormente fue retirada del álbum tras los Atentados del 11 de Septiembre en las Torres Gemelas por ser un señalamiento agresivo a las autoridades de la ciudad de Nueva York. The Strokes entonces tuvo que reeditar el disco con un nuevo tema llamado “When It Started”.

Sin embargo, “New York City Cops” sigue sonando fuerte y en 2020, volvió a hacer ruido cuando la banda la tocó en New Hampshire como parte de una campaña para apoyar al candidato Bernie Sanders, otro ferviente neoyorquino. Aquella presentación paradójicamente provocó que los asistentes se saltaran las vallas de seguridad y la policía tuvo que subir para intentar apaciguar las ansias.

Y aunque han pasado 20 años desde que se lanzó, esta canción de The Strokes aún parece un llamado, una protesta contra la brutalidad policial que no solo azota a los Estados Unidos, sino al mundo en general en varias partes.