Rage Against The Machine es una de esas bandas que acá en México apreciamos mucho a pesar de que no hemos tenido la oportunidad de verlos tocar aquí tanto como quisiéramos. Sin embargo, debemos decir ellos dieron uno de los shows en vivo más geniales de los que se tenga recuerdos.

Sí, están en lo correcto: nos referimos a esa poderosa presentación de 1999 que eventualmente se conoció como The Battle Of Mexico City. De manera bastante común, se suele entender esta como la única ocasión en la que el grupo de Los Ángeles vino a México… pero no es así.

Foto: Getty

El grupo ya había venido antes a nuestro país y lo había hecho para tocar en el mítico venue del Iguana’s en Tijuana. ¿El asunto? Era por aquellos días en los que apenas comenzaban a ganar cierto reconocimiento en el panorama musical de inicios de los 90.

Vaya tiempos, ¿no lo creen? Bueno, ya saben que acá de repente también nos entra la nostalgia noventera, así que echemos el clavado al pasado y recordemos las veces que Rage Against The Machine vino a México.

Rage Against The Machine en Tijuana

Ah, el Iguana’s… templo antiguo de la música en México. A pesar de su relativamente poco tiempo como parte de la escena, este bar tijuanense -seguro ya lo saben- albergó varios de los shows que en el comienzo de los 90 no nos hubiéramos imaginado en esa época aquí en suelo mexa.

Lo curioso es que muchos de esos conciertos, por decirlo de alguna manera, pasaban desapercibidos del circuito musical mexicano. Y no porque no fueran importantes (todo lo contrario), sino porque como relatan algunos medios locales, los empresario que fundaron el lugar -mexicanos y estadounidenses- manejaban todo en dólares y una buena parte de la promoción se enfocaba para la venta del público en la frontera, especialmente en territorio del país vecino.

Pues bueno, una de las bandas que vino a México en 1993 para tocar en el Iguana’s fue justamente Rage Against The Machine.

Imagen ilustrativa. Foto: Especial.

La banda, de acuerdo con algunos registros en viejas páginas de internet, tocó en un par de ocasiones en ese lugar en el 93. La primera de ellas, en abril de ese año, fue como parte de una gira que hacían con el grupo de rap House Of Pain para quienes supuestamente abrieron ese show.

Para ese momento, Rage Against The Machine venía de haber estrenado su disco debut homónimo de 1992. Así que no era raro que ya se escucharan algunas rolas de la talla de “Killing In The Name”, “Bombtrack” y “Bullet In The Head” entre otras.

El grupo repetiría y regresaría al Iguana’s en octubre de ese mismo año pero solo ellos. Desafortunadamente, es muy difícil hallar registro audiovisual de aquellos conciertos, pero algunos usuarios de redes sociales entusiastas que dicen haber asistido a esos conciertos, mencionan que fueron presentaciones caóticas y eufóricas (en el buen sentido de la palabra).

RATM y su relación con México y el EZLN

Varios añitos tuvieron que pasar para que los fans mexicanos tuvieran la oportunidad de ver a Rage Against The Machine de nuevo en vivo. Eso, como dijimos, pasó en 1999 en la época del The Battle of Los Angeles… pero en años anteriores la relación de la banda con nuestro país ya cocinaba un vínculo importante, especialmente en el periodo del disco Evil Empire.

RATM nunca escondió su inclinación por apoyar causas de interés social y todo eso lo llevaba a otras partes del mundo fuera de su natal ciudad angelina. México fue una de las naciones a las que el grupo se acercó más, especialmente por el arraigo cultural de origen especialmente con Zack De La Rocha.

¿Una prueba? La canción “People Of The Sun” del álbum antes mencionado, en la que el vocalista diseñó una letra llena de referencias a la culturas indígenas, la conquista, los elementos mitológicos aztecas como el Quinto Sol o las violentas revueltas de conocido Zoot Suits en EE.UU contra la gente mexicoestadounidense.

Aquel tema se compuso, dicen diversas fuentes, después de que De La Rocha había tenido sus primeros acercamientos con EZLN, el movimiento chiapaneco que a mediados de los 90 hacía ruido en todo el mundo más allá de las frotneras mexicanas. Y de hecho, tendría sentido esto tomando en cuenta que “People Of The Sun”, al venderse como sencillo, contaba con un Side-B que contenía la rola “Zapata’s Blood”.

Como varios fans recordarán, algunos años después del Evil Empire de 1996, Zack continuó su labor apoyando al movimiento zapatista, como en 1998 cuando viajó a Chiapas nuevamente junto a una delegación de derechos humanos para abogar en favor de los indígenas zapatistas refugiados y otros presos políticos.

México ya era una para habitual para el vocalista, pero faltaba que la banda también lo fuera.

Zack De La Rocha y Tom Morello. Imagen ilustrativa/ Foto: Getty

También puedes leer: La historia del suceso y el significado detrás de “Killing In The Name” de Rage Against The Machine

Y llegó ‘The Battle Of Mexico City’

Para 1999, Rage Against The Machine inició la gira de su aclamado disco Battle Of Los Angeles. De nuevo, el aspecto contestatario de la banda estaba en su punto más alto y luego de varios años, ahora sí era momento de que la banda arribara a México para dar un show del más alto calibre, pero igual de intenso de los que dieron varios años atrás en el Iguana’s tijuanense.

El 28 de octubre de 1999, el tour de promoción del aquel disco pasó por nuestro país, sobre todo impulsados por los movimientos sociales que aquí apoyaban en nombre de Zack De La Rocha. Y muchos deben recordarlo, porque aquella noche, el vocalista y la banda aprovecharon para instar a la gente y concientizar sobre esas problemáticas.

Rage Against The Machine. Foto: Getty

En lo musical, el repertorio de ese show era como se esperaba: un compendio de hitazos como “Guerrilla Radio”, Sleep Now In The Fire”, “Bulls On Parade”, “Killing In The Name”… Incluso fue el debut en un tour de “Zapata’s Blood”, por si hacía falta agregarle más detalles épicos al momento.

Para la historia del Palacio de los Deportes y sus legendarios pabellones, este debe ser quizá el concierto más poderoso que se ha hecho. O al menos, uno de los más legendarios jamás vistos. Por ello, la banda reeditó las grabaciones en video para luego venderlas bajo el nombre -genial por cierto- de Battle Of México City.

Y bueno, de paso, mostrarnos intervenciones cuando menos importantes con Noam Chosmky y el Subcomandante Marcos, esto en diferentes partes del video intercaladas con las canciones de aquel show en el corazón del país. Como dijimos, un concierto legendario para el recuerdo y que esperamos se repita.