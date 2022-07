Vimos a Rage Against The Machine en Canadá y esto es lo que podemos esperar de su gira de reunión

El Public Service Announcement, la gira de reunión de Rage Against The Machine, ya comenzó a llegar a varias partes del mundo. Algo que indudablemente ha causado la euforia de miles de fans de la agrupación estadounidense, quienes ansían vivir el regreso de RATM a los escenarios tras 11 años de ausencia.

Nosotros nos lanzamos a la ciudad de Quebec, en Canadá, para ver a Zack de la Rocha, Tom Morello, Brad Wilk y Tim Commerford hacer lo que mejor hacen y de paso, tener una idea de lo que podríamos esperar cuando la banda anuncie su regreso a México.

Foto: Philippe Ruel

Rage Against The Machine dio un concierto memorable en Quebec, Canadá

El show de Rage Against The Machine estaba programado para las 9:30 en el escenario principal del Festival d’été de Québec, uno de los eventos de música más grandes e importantes de Canadá donde año con año miles de personas de este país (y de otras partes del mundo) se reúnen para vivir el festival que dura 12 días.

Minutos antes y luego de cerca de 20 minutos de montar todos los instrumentos en su lugar, al escenario salió la banda muy puntual para comenzar la noche al inicio de “Bombtrack”. Y fue desde esos primeros segundos donde nos percatamos que viviríamos un show diferente al esperado.

Foto: Philippe Ruel

Si bien los shows de Rage Against The Machine siempre se han caracterizan por estar llenos de energía y brincos por doquier, hace unos días les contamos que Zach de la Rocha se lastimó el pie durante uno de sus conciertos. Y fue por esa razón que estuvo sentado en una silla durante más de una hora y media.

El setlist en realidad no tuvo muchas variaciones a lo que han estado tocando en los primeros shows que Rage Against The Machine brinda en su gira de reunión: la noche comenzó con éxitos como “People of the Sun”, “Bulls on Parade”, y “Bullet in the Head”, esta última donde Tom Morello nos sorprendió con un solo de guitarra que tocó con sus dientes.

Foto: Philippe Ruel

Zach de la Rocha y compañía no dejaron de lado los mensajes políticos

“Testify” y “No Shelter” continuaron la velada donde notamos es que la banda agrega una nueva rola en cada show que realizan. En el caso del concierto en Quebec, Zach de la Rocha y compañía debutaron la canción “Take The Power Back”, la cual fue coreada por todos a pesar de que su estrenó fue hace 31 años.

“Guerrilla Radio”, “Without a Face”, “Know Your Enemy” y “Calm Like a Bomb” sonaron mientras el ambiente se tornaba más políticos por parte de RATM, quienes proyectaron imágenes de policías fronterizos, migrantes y hasta de miembros del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

Foto: Philippe Ruel

RATM hizo un llamado a la unidad ante los ricos y el peligro que representan

Rage Against The Machine siguió su show al ritmo de “Sleep Now in the Fire”, “War Within a Breath” y “The Ghost of Tom Joad”, donde los mosh pits comenzaron a formarse frente al escenario y los cuales nos dejaron ver lo frustrado que Zach estaba por tener que cantar sentado y no poder derrochar energía como acostumbra.

Como era de esperarse, antes de cantar “Freedom” el frontman de la banda aprovechó el show para hacer un llamado a la unión en contra de los ricos y la clase poderosa que quieren hacernos retroceder y quitarle el derecho a todos, comenzando por las mujeres que “han luchado para tener los derechos sobre su cuerpo”.

Foto: Philippe Ruel

Sin duda, el regreso de Rage Against The Machine se debe vivir en carne propia

Así fue como llegamos a la parte final del show que cerró al sonido de rolas como “Freedom”, “Township Rebellion” y “Killing in the Name”, con la cual cerraron no sin antes recordarle a la población canadiense el riesgo que corren las mujeres indígenas en esta país.

La noche acabó con los cuatro integrantes de Rage Against The Machine sentados en el escenario, con más de 80 mil personas al frente que coreaban un “oe oe oe oe” mientras Zack de la Rocha, Tom Morello, Brad Wilk y Tim Commerford no podían hacer más que sonreír.

Y así despiden a Zach y compañía. Una noche que valió totalmente la pena y que nos hace esperar con más ansias el regreso de Rage Against The Machine a México ? pic.twitter.com/InFxlY6sBx — SopitasFM (@sopitasfm) July 17, 2022

Así pasaron cerca de 3 minutos donde la banda y el público simplemente se apreciaron, o al menos así fue hasta que dos sujetos salieron para cargar a Zach de la Rocha y compañía y llevarlo a su camerino mientras alzaba el puño en una clara señal de victoria.

Aunque la lesión del cantante quizá no nos dio el show que imaginábamos, si algo nos demostró su show en Quebec es que el regreso de la banda es algo que se debe presenciar sí o sí, pues en tiempos como los que vivimos es un alivo y hasta algo necesario el presenciar a Rage Against The Machine sobre un escenario otra vez.

Foto: Philippe Ruel