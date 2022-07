Los fans de Rage Against the Machine tuvieron que esperar casi 11 años –y una pandemia– para ver reunida a esta bandota sobre un mismo escenario. Sin embargo, parece que la enorme gira con la que vuelven Zack de la Rocha, Tom Morello, Brad Wilk y Tim Commerford no la podrá parar absolutamente nadie, ni siquiera la lesión de su propio vocalista y frontman en pleno concierto.

Como recordarán, el pasado 9 de junio se llevó a cabo la primera presentación de RATM en más de una década. El show se armó en el Alpine Valley Music Theatre de East Troy, en el estado de Wisconsin y fue una brutalidad, pues además de tocar un montón de clásicos, cada uno de los integrantes se notaba contento y como si el tiempo jamás hubiera pasado (POR ACÁ pueden checar los videos y el setlist que se aventaron). Por supuesto que destacó el performance de Zack, quien no paró de cantar y brincar durante todo el concierto.

Foto: Rage Against the Machine

Zack de la Rocha terminó lesionado en el segundo show de reunión de Rage Against the Machine

Por supuesto que se esperaba que Zack de la Rocha hiciera lo mismito para la segunda fecha de Public Service Announcement, la gira de reunión de Rage Against the Machine, pero sucedió algo que sorprendió a propios y extraños. De acuerdo con distintos medios como Billboard, la banda se presentó en el United Center de Chicago ante un foro completamente lleno. Las cosas pintaban de maravilla, pero a la cuarta rola, el vocalista se lesionó el pie… sí, así como lo leen.

Justo después de saltar mientras tocaban “Bullet in the Head”, Zack comenzó a sentir una molestia en la pierna. Es por eso que parte del equipo lo ayudó a salir del escenario y luego de un breve descanso, cada uno de los integrantes tomaran sus lugares. Sin embargo, todos quedaron sorprendidos cuando el frontman de la banda apareció para sentarse en un monitor y así , descansar y terminar el concierto. Aunque eso sí, el vocalista intentó ponerse de pie en varias ocasiones, pero simplemente no pudo.

Antes de aventarse “Testify”, Zack de la Rocha explicó al público que no había absolutamente nada que le impidiera hacer temblar el lugar a pesar de estar sentado. Y eso fue lo que pasó, pues continuó con el concierto de Rage Against the Machine como si nada hubiera pasado. Además, dejó muy claro que después de tanto tiempo separados y luego con la llegada del coronavirus, no quería decepcionar a los fans.

“No sé qué me ha pasado en la pierna ahora mismo, pero ¿saben qué? Vamos a seguir con esta mi*rda (…) Aunque tenga que arrastrarme por este escenario. Vamos a tocar para ustedes esta noche. Hemos llegado demasiado lejos”, dijo el frontman de RATM quien a pesar de estar sentado en el monitor, dio una presentación brutal. Por el momento, no se sabe nada sobre el estado de De la Rocha o si la lesión afectará al segundo concierto previsto en el United Center de Chicago. Cof cof, es momento de llamarle a Dave Grohl y pedirle prestado su trono por si las moscas, ¿no creen?