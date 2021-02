Adiós a una leyenda: Así reaccionó internet a la muerte de Chick Corea

Este jueves 11 de febrero se dio a conocer el fallecimiento de Chick Corea, el reconocido pianista y compositor de jazz estadounidense que a los 79 años de edad falleció debido a “una rara forma de cáncer que sólo fue descubierta recientemente”, de acuerdo con un comunicado emitido en su página oficial de Facebook.

Ganador de 23 premios Grammy y conocido por haber trabajado con músicos de renombre como Miles Davis, Herbie Hancock y Keith Jarrett (por mencionar algunos), Chick Corea se convirtió en una de las leyendas del jazz y uno de los más importantes representantes de dicho género musical, en donde también ayudó a descubrir a nuevos talentos como Jacob Collier.

“Fue un amado esposo, padre y abuelo, y un gran mentor y amigo para muchos”, menciona el escrito emitido a través de su cuenta de Facebook, donde se posteó un mensaje que Corea habría escrito para sus seguidores antes de partir y convertirse en una leyenda.

“Tengo la esperanza de que aquellos que tienen un tintero para jugar, escribir, actuar o de otra manera, lo hagan. Si no es por ti mismo, entonces por el resto de nosotros. No es solo que el mundo necesita más artistas, sino que también mucha diversión”, se lee en el comunicado donde Chick Corea agradece a sus amigos músicos que fueron como una familia para él.

“Ha sido una bendición y un honor aprender y tocar con todos ustedes. Mi misión siempre ha sido traer la alegría de crear donde pudiera, y haberlo hecho con todos los artistas que admiro ha sido la riqueza de mi vida”, indicó el músico en su escrito.

La noticia del deceso de Chick Corea tomó por sorpresa a varios amantes del jazz y personas en general, quienes a través de redes sociales lamentaron el deceso del músico, considerado como uno de los precursores más emblemáticos del jazz contemporáneo, un pionero del teclado y el creador de varias agrupaciones y colaboraciones exitosas como Return to Forever, Origin, The Elektric Band, entre otras.

Acá les dejamos algunas de ellas:

So sad to hear about the passing of @ChickCorea , my hero, mentor and friend. Deep love to Gayle and all of Chick’s family, staff and friends. The world has lost one of the great ones. I’m so honored to have known him.

RIP CHICK COREA — TRIBUTE THREAD

Rest in peace @ChickCorea. An absolutely brilliant musician. One of my musical heroes, who has given the world decades of unparalleled creativity and artistry.

