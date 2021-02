El mundo de la música está de luto. Recientemente se reportó el fallecimiento del legendario pianista estadounidense Chick Corea, uno de los exponentes de jazz contemporáneo más importantes influyentes de los últimos tiempos.

A través de un comunicados en redes sociales, se anunció el deceso del reconocido instrumentista quien recordado por formar parte de la banda de Miles Davis y ser uno de los compositores del género más laureados de los Grammy.

Dan a conocer el fallecimiento de Chick Corea

En la cuenta oficial de Facebook del músico, se posteó un comunicado con el que se informó que Chick Corea falleció el pasado martes. “Con gran tristeza anunciamos que el 9 de febrero, Chick Corea falleció a los 79 años de edad, de una rara forma de cáncer que sólo fue descubierta recientemente”, se lee en la publicación.

Con dicho comunicado, la familia del jazzista pidió a seguidores que por el momento se respetara la privacidad de los allegados, al tiempo que se le recordó por su incursión en el mundo de la música. “A lo largo de su vida y su carrera, Chick disfrutó de la libertad y de la diversión de crear algo nuevo, y en jugar a los juegos que a los que juegan los artistas. Fue un amado esposo, padre y abuelo, y un gran mentor y amigo para muchos“, continúa el posteo.

En el texto publicado en FB, también se compartió un mensaje que el propio Chick Corea habría dejado para el público y sus conocidos. “Quiero agradecer a todos aquellos a lo largo de mi viaje que han ayudado a mantener la llama musical brillando.…

Tengo la esperanza de que aquellos que tienen un tintero para jugar, escribir, actuar o de otra manera, lo hagan. Si no es por ti mismo, entonces por el resto de nosotros. No es solo que el mundo necesita más artistas, sino que también mucha diversión... Y a mis increíbles amigos músicos que han sido como familia para mí desde que os conozco: Ha sido una bendición y un honor aprender y tocar con todos ustedes. Mi misión siempre ha sido traer la alegría de crear donde pudiera, y haberlo hecho con todos los artistas que admiro tan caro-esto ha sido la riqueza de mi vida”.

El legado de Chick Corea

Chick Corea, entre otras cosas, es recordado como uno de los precursores más emblemáticos del jazz contemporáneo, considerado además como uno de los mejores pianistas de su generación y de la era post-John Coltrane.

El músico, reconocido por su dominio de los teclados eléctricos y los pianos acústicos, formó parte de la banda del también legendario Miles Davis con quien grabó algunos materiales como Black Beauty: Live at the Fillmore West y Miles Davis at Fillmore: Live at the Fillmore East, entre otros.

Información en progreso….