Estamos a unos cuantos días para vivir la edición 2020 del Vive Latino, uno de los festivales más esperados por todos los amantes de la música, que para este año nos trae un montón de bandas de todos los tamaños, desde aquellas que van iniciando hasta las consagradas en el mundo de la música. Desde que vimos el lineup sin duda nos llamó la atención ver nombres chonchos como Mogwai, The Cardigans y más, sin embargo el nombre que más nos llamó la atención fue Guns N’ Roses.

Han pasado casi tres años desde que Axl Rose, Slash y Duff McKagan se reunieron para dar algunos shows. Coachella fue el primer lugar en el que los miembros originales de la banda tocaron juntos de nuevo, para fortuna de nosotros entre los dos fines de semana aprovecharon que tenían tiempo y decidieron armar un par de shows en el Foro Sol de la Ciudad de México, que por supuesto fue sold out y en el que algunos afortunados tuvimos chance de escuchar algunos clásicos rockeros como “Welcome To The Jungle”, “November Rain”, “Sweet Child o’ Mine”, “Paradise City”, “Don’t Cry”, “It’s So Easy” y muchas rolas más.

Desde entonces han visitado algunas ciudades de nuestro país, como Monterrey, Guadalajara y Tijuana, pero la verdad es que ya los extrañamos tocando en la capital chilanga aunque en un principio no era tan fácil tener a verdaderas leyendas rockeando en nuestro país. Es por eso que queremos recordar cómo fue el primer concierto de Guns N’ Roses en la CDMX, cuando rompieron y pusieron de cabeza el Palacio de los Deportes con su potente sonido.

Puede que sean demasiado jóvenes pero a principios de los 90 aún era casi imposible ver que artistas internacionales bajaran a México para tocar. Sí, ya habían venido bandas a y músicos legendarios a lugares bastante underground, como The Doors, Queen, Rod Stewart o The Police, pero en ese tiempo el rock seguía siendo algo que asustaba a los sectores más conservadores de nuestro país. Y a eso agréguenle que en esa época los Guns N’ Roses eran considerados como una de las bandas más peligrosas de todo el mundo y tenían fama de dar shows ‘vulgares’ y no aptos para todo público, pa’ pronto para la sociedad mexicana.

Aún con todo esto, Axl, Slash, Duff, Izzy Stradlin, Matt Sorum, Dizzy Reed y Gilby Clarke anunciaron en 1992 que visitarían por primera vez nuestro país. Y la verdad es que no pudieron hacerlo en un mejor momento que este, pues traían el enorme y ambicioso tour de Use Your Illusion, con el que estaban promocionando el doble álbum del mismo nombre. A pesar de que para ese entonces los precios eran altos, la verdad es que considerando el precio del bello y adorado dólar, era una ganga por el conciertazo que se iban a aventar.

Era un miércoles y el nerviosísmo estaba presente porque un show como el que traían los Guns era algo completamente nuevo para México. Pero más allá de eso, el miedo que tenía todo el público era que la banda cancelara el concierto, pues se corrió la voz de que el buen Axl –sobre todo en esta gira– tenía la fama de retrasar el inicio de sus presentaciones a tal punto que en muchas ocasiones tuvieron que cancelarlas. Contra todo pronóstico, el vocalista subió caaaaaasi puntual al escenario del Domo de Cobre para tocar todos sus éxitos en un show de más o menos dos horas.

Durante todo el concierto no dejaron de bombardear al público mexa con verdaderos rolones, esa épica noche comenzó con el denso riff de bajo de Duff en “It’s So Easy” y de ahí en adelante la noche se convirtió en un verdadero manicomio. El setlist tenía prácticamente de todo, desde rolas de su primer disco, Apettite For Destruction, hasta covers que para muchos los de Los Ángeles hicieron suyos como “Live and Let Die” de Paul McCartney y Wings, “Knockin’ on Heaven’s Door” de Bob Dylan y “Attitude” de Misfits. Y por supuesto que el momento cumbre fue cuando sonaron dos rolas, “November Rain” y “Don’t Cry”, que probablemente no dejaron de corearla los casi 25 mil asistentes que tuvieron chance de verlos.

Si algo tenía esta gira de Guns N’ Roses era que entre canciones y después de cierto tiempo, los miembros de la banda mostraban su virtuosismo echándose unos buenos solos. El primero siempre era el baterista Matt Sorum, quien le daba unos buenos trancazos a la batería (así como Rudy de Otro Rollo, jiar jiar jiar) y tras unas cuantas rolas era el turno del verdadero héroe de la guitarra que tenían, Slash. Este personajazo deleitaba al público con su inseparable Les Paul, fumando un cigarrillo y tocando las dulces notas de “Speak Softly Love”, el tema de Nino Rota que fue inmortalizada por su aparición en El Padrino y que daba pie a rockear con “Sweet Child O’ Mine”.

Al final con 18 canciones, la banda se despidió con “Paradise City”, rola que servía como una perfecta despedida al ritmo de guitarras distorsionadas y una letra que animaba a volver a ese lugar dentro de la ciudad paraíso donde el pasto es verde y las chicas son lindas. Después de esperarlos por un buen rato, el sueño de muchos fans mexicanos se cumplió pues aunque volvieron un año después con la misma alineación, nunca habrá un concierto como el primero, la primera vez en que la banda vino y nos demostró que el rock estaba más vivo que nunca.

Este fue el ponchado setlist que los Guns se rifaron en aquel primer concierto en México:

“It’s So Easy”

Mr. Brownstone

“Nightrain”

“Live and Let Die” (Cover de Wings)

“Welcome to the Jungle”

“Attitude” (Cover de Misfits)

“Bad Obsession”

“Patience”

“November Rain”

“You Could Be Mine”

“Sweet Child O’ Mine”

“Double Talkin’ Jive”

“Rocket Queen”

“Civil War”

“Don’t Cry”

“Knockin’ on Heaven’s Door” (Cover de Bob Dylan)

“Estranged”

“Paradise City”

¿Ya están listos para ver el regreso de Guns N’ Roses a México y quizá su único show en el Vive Latino? Recuerden que la legendaria banda tomará el escenario principal del festival este sábado 14 de marzo de 10:25 a 12:55 de la noche, donde seguramente tocarán un montón de clásicos y que podemos confirmar que será uno de los momentos más importantes de esta edición.