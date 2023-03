Si hay dos bandas que marcaron la década de los 90, esas deben ser Red Hot Chili Peppers y Nirvana. Y si hay una canción que terminó por definir la conexión que hubo entre ambos grupos, esa debe ser “Tearjerker” del disco One Hot Minute de 1995.

No es muy recurrente que, cuando se habla de música, el nombre de ambas bandas salte de inmediato cuando se habla de una u otra. Pero la realidad es que la relación entre los liderados por Kurt Cobain y los amos californianos del funk-rock, es más estrecha de lo que uno recordaría.

Flea de los Red Hot Chili Peppers y Kurt Cobain de Nirvana. Foto: Getty.

La relación de los Red Hot Chili Peppers y Nirvana

El mini-tour que compartieron a inicios de los 90 (también con Pearl Jam)

Ah, la gloriosa época de los 90… Incluso sin haberla vivido, cualquiera se da cuenta de lo mágica que fue musicalmente hablando. Y como ya hemos dicho, los Red Hot Chili Peppers y Nirvana tienen gran parte de importancia en ello. En ese sentido, es importante resaltar el año de 1991 para ambas bandas.

¿Por qué? Simplemente porque el 24 de septiembre de ese mismo año los de Aberdeen, Washington lanzaron el aclamado Nevermind, mientras que los californianos hicieron lo propio con el genial Blood, Sugar, Sex, Magik.

Kurt Cobain y compañía ya tenían un disco (Bleach) en sus espaldas, pero su segundo material los encumbró como amos absolutos de la escena del rock alternativo y el grunge. Los RHCP, por otro lado, ya tenían cierto recorrido pues tuvieron bastante actividad en los 80 con un disco debut muy complicado y algunos lanzamientos que no fueron tan destacados en su momento.

Red Hot Chili Peppers en 1991. Foto: Getty.

Para 1991, eran dos de las bandas de rock más sobresalientes de la industria, así que no era raro que pronto se les viera compartiendo escenario…. Y sucedió: Red Hot Chili Peppers y Nirvana salieron en un mini-tour ese año que también vio a Pearl Jam unirse a los shows (ellos habían lanzado Ten también en ese año, unos meses antes que los otros dos álbumes mencionados).

Según la revista SPIN, fueron cinco shows en diciembre en diferentes venues de Los Ángeles y uno que otro lugar en Nueva York. Aquel acontecimiento fue tan grande que la revista Rolling Stone, en una reseña del show del 31 de diciembre en el Cow Palace de California, dice que el concierto de las tres bandas eclipsó la presentación que Grateful Dead dio ese mismo día en el Oakland Coliseum.

Un dato que ocuparemos más adelante: se pudo ver a Kurt Cobain vistiendo un vestido negro en uno de esos shows. Y esa, sería eventualmente una referencia que encontraríamos en la canción “Tearjerker”.

Kurt Cobain en uno de los conciertos de la mini-gira de 1991 con Red Hot Chili Peppers. Foto: Getty.

Red Hot Chili Peppers, Nirvana y “Tearjerker”

Tras ese 1991 espectacular, Red Hot Chili Peppers y Nirvana siguieron experimentando una gran fama dentro de la escena del rock mundial. Encabezaban festivales, se encontraban en los backstages de premiaciones de MTV (cuando estas sí tenían prestigio) y hasta Flea los acompañaba de repente en “Smells Like Teen Spirit” con una trompeta cuando se podía.

Luego, llegó el fatídico 5 de abril de 1994, cuando se dio a conocer el fallecimiento de Kurt Cobain. El ídolo más grande del grunge había muerto a los 27 años y aunque su carrera había sido relativamente corta, ya era considerado la última gran estrella de rock. Su partida, afectó a mucha gente, entre ellos el propio Anthony Kiedis, vocalista de los Chili Peppers.

Casi la par del fallecimiento de Cobain, los Red Hot Chili Peppers estaban componiendo el disco One Hot Minute en una complicada época donde el propio Kiedis, luego de haber estado sobrio varios años, había recaído en problemas de adicción. Y también habían lidiado con la salida de John Frusciante para darle entrada a Dave Navarro.

Portada de ‘One Hot Minute’. Foto: Warner Bros Records.

El resultado fue un disco distinto, lejano del funk-rock que los caracterizaba para darle bola a una música más psicodélica, pesada y un tanto más oscura que de costumbre. Y en ese álbum estaba “Tearjerker”, que era una canción de homenaje a Kurt Cobain.

La rola nos deja ver el impacto que la muerte de Cobain supuso en Anthony Kiedis. Al mismo tiempo, describe al vocalista de Nirvana físicamente (el hoyuelo en su barbilla y sus ojos azules) y lo mucho que el vocalista de RHCP admiraba a Kurt.

Y sí: la línea “First time I saw you, you were sitting backstage in a dress” (traducido como ‘la primera vez que te vi, estabas detrás detrás del escenario con un vestido) se refiere a esos shows de finales de 1991 en los que Red Hot Chili Peppers y Nirvana estaban de mini-gira, con Kurt usando un vestido ocasionalmente.

Las referencias de Red Hot Chili Peppers a Nirvana continuaron con los años

Es válido decir que One Hot Minute no es uno de los álbumes más recordados de la banda, pero con los años se ha ganado una mejor valoración. Y sin duda, es el que termina por hacernos entender mejor esa relación desapercibida entre Red Hot Chili Peppers y Nirvana, todo a través de “Tearjerker”.

Pero más allá de eso, los RHCP no han dudado en seguir homenajeando a Kurt Cobain de una u otra forma, ya sea en una línea de “Californication”, con una parodia del rubio vocalista en el video de “Dani California” o con un cover de la banda entera a la canción más clásica del trío grunge.

Anthony Kiedis caracterizado como Kurt Cobain en el video de “Dani California”. Foto: Especial.

A final de cuentas, pasen los años que tengan que pasar, los Red Hot Chili Peppers y Nirvana siempre compartirán un vínculo importante, aún cuando la relación de ambas bandas de repente no pareciera tan estrecha. Como dijo Anthony Kiedis en su biografía Scar Tissue del 2004 sobre la partida Cobain:

“Fue un golpe emocional y todos lo sentimos. No sé por qué todos en la Tierra se sintieron tan cerca de ese tipo; era amado y entrañable e inofensivo de alguna manera extraña. A pesar de todos sus gritos y toda su oscuridad, era adorable”.