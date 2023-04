La Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, a través del Registro Nacional de Grabaciones, enlista cada año 25 obras culturalmente importantes con el objetivo de ser preservadas para la posteridad.

Este ejercicio permite inmortalizar a los músicos que cambiaron la historia de la humanidad por medio de su arte ya que se toma en cuenta el impacto político, social y estético de sus creaciones.

El histórico jazzista Miles Davis se encuentra en el importante Registro | Foto: Getty Images

En el listado podemos encontrar, por ejemplo, el clásico Kind Of Blue de Miles Davis y el contemporáneo Daydream Nation de Sonic Youth. Sin embargo, también se enlistan temas provenientes de películas como el soundtrack de Star Wars de John Williams o el himno de béisbol Take Me Out To The Ball Game.

En general, luego de echarnos un clavado a revisar la lista, nos parece que las grabaciones que ahí se incluyen sí representan épocas, movimientos sociales, oleadas culturales y discursos políticos de diferentes generaciones. ¿Cuánto podríamos hablar de la sociedad que escuchó y popularizó Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band de The Beatles o Illmatic de Nas? Seguramente muchísimo.

Gasolina de Daddy Yankee se incorporó este 2023 al Registro Nacional de Grabaciones | Foto: Getty Images

Hace tan sólo unos días se reveló la serie de canciones que serán incluidas al Registro Nacional de Grabaciones en este 2023. Las recientes incorporaciones nos parecieron sumamente interesantes ya que se reconoce finalmente el valor social del reguetón y de la música de videojuegos.

Estamos hablando de Gasolina de Daddy Yankee y de la canción de Super Mario de Koji Kondo, dos temas que habían sido un tanto relegados de la historia por parte de Estados Unidos, pero que ahora se revalorizaron en medio de un gran momento de exposición (recordemos la reciente gira Legendaddy y el estreno de la película del plomero más simpático del mundo).

Koji Kondo, la mente detrás del tema principal de Super Mario Bros | Foto: Getty Images

Además de los que acabamos de mencionar, el Registro Nacional de Grabaciones añadió más temas. Los invitamos a clavarse en la lista (la cual les dejamos POR ACÁ), para que nos comenten y nos digan qué canciones creen que hagan falta.

