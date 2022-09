La familia real británica, que fue encabezada por la Reina Isabel II hasta su fallecimiento el 8 de septiembre de este 2022, ha otorgado a lo largo de su historia diversas condecoraciones a figuras destacadas de las artes, la cultura, el deporte y otros ámbitos en el Reino Unido. Pero hubo un caso muy sonado en el que la jefa de la Casa de Windsor, dicen, no quería otorgar el honor a uno de los cantantes más icónicos y polémicos de la música… Sí, nos referimos a Mick Jagger.

El vocalista de The Rolling Stones en efecto recibió su nombramiento como ‘Sir’, pero por ahí corre un rumor (no confirmado ni negado) de que la Reina no vio con buenos ojos esa idea. Y que incluso, hizo lo imposible por no atender la ceremonia en esa ocasión.

La Reina Isabel y el Príncipe Felipe. Foto: Getty.

¿Es verdad que la Reina Isabel II no quería condecorar a Mick Jagger?

Las afirmaciones, primero hay que decirlo, vienen de una biografía no autorizada llamada Mick: the Wild Life and Mad Genius of Jagger, del autor Christopher Andersen lanzada en 2012. El diario inglés The Telegraph recabó algunas de las anécdotas descritas en esa obra y fue precisamente el supuesto desdén de la Reina Isabel II por Mick Jagger una de las que más llamó la atención.

De acuerdo con este libro, Tony Blair, ex Primer Ministro del Reino Unido, fue uno de sujetos que intentó durante un buen rato que el vocalista de The Rolling Stones. Por otro lado, la mandamás de la Casa de Windsor habría dicho que “no era adecuado”. Pero por una u otra razón, el nombre de Jagger terminó por anexarse a la lista de reconocimientos que se darían en el 2003.

La Reina Isabel con Tony Blair. Foto: Getty.

Y una vez que la Reina Isabel II vio que siempre sí le daría el reconocimiento de Sir a Mick Jagger, emprendió su propia manera de no ofrecer el nombramiento por cuenta propia (o eso cuenta Andersen). “La Reina miró el nombre de Mick Jagger en esa lista y no había absolutamente ninguna forma en el mundo de que ella fuera a participar en eso… Así que simplemente se las arregló para estar en otro lugar”, habría dicho un asistente anónimo de la realeza al autor del libro.

El 13 de diciembre del 2003, Mick recibió el título de Sir por su contribución a la música del Reino Unido… pero la figura política más importante de la Mancomunidad de Naciones no se lo daría. Se dice que ella, de manera deliberada, programó una cita para una cirugía en la que le retirarían un cartílago de la rodilla izquierda, esto un día antes de la condecoración del cantante y otras figuras.

“Preferiría estar aquí [en el médico] que en el Palacio de Buckingham nombrando ‘caballero’ a cierta persona”, supuestamente le dijo Isabel II a sus médicos del Hospital King Edward VII.

Mick Jagger y su familia tras la ceremonia de condecoración de el vocalista recibió el título de ‘Sir’. Foto: Getty.

¿Por qué la Reina no quería a Jagger?

El mismo libro menciona varias causas por las que la Reina Isabel II no se sentía afín a Mick Jagger: Que el vocalista era un hombre con puntos de vista antisistema (se menciona una frase que dice “la anarquía es el único rayo de esperanza”). Que él llamó alguna vez “jefa bruja” a la líder del Reino Unido. Que era un tipo cuya fama no solo venía de su talento musical, sino de su abierta naturaleza cercana a la polémica, las drogas y el exceso.

Y la más sonada era que la Reina nunca estuvo muy de acuerdo con la relación de amistad que el propio Jagger tuvo con su hermana, la Princesa Margarita. Aquel vínculo incluso derivó en un rumor de que el cantante y la miembro de la familia real tenían una aventura, cosa que nunca se comprobó en realidad.

Mick Jagger y la Princessa Margarita. Foto: Getty.

Conociendo la personalidad problemática y controversial que proyectaba Jagger, la Reina Isabel II -se dice- siempre tuvo miedo de que su hermana menor terminara influenciada por el rockstar. Pero bueno, como dijimos, eso solo fueron algunos rumores muy sonados.