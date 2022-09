Foto: Getty Images

La Monarquía es un tema inevitable de la cultura británica. The Beatles, The Cure, The Smiths, Sex Pistols, entre muchas otras más, son bandas que de alguna u otra manera han hecho comentarios sobre la corona.

Las críticas y elogios a la figura de la Reina Isabel II abundaron durante su reinado. Algunos artistas como Paul McCartney siempre le rindieron respeto; mientras que otros como Robert Smith y Morrissey fueron sumamente duros con ella y las ideas que representaba.

A Isabel II le tocó una época de cambios, donde los jóvenes británicos comenzaron a rebelarse ante los valores tradicionales e imaginaron un futuro sin la necesidad de monarquía. El punk, por ejemplo, era totalmente incompatible con los ideales de la corona, y de ahí que una imagen de la Reina Isabel II con la boca y ojos tapados se hayan convertido en estandarte del movimiento.

¿Cómo es que la Reina Isabel II lidió con la cultura pop contemporánea? En el nuevo capítulo de Tutti Frutti hablamos sobre la importancia de la monarca durante sus 70 años de reinado, en los cuales tuvo que lidiar con voces sumamente disidentes que dieron forma a una nueva era.