Lo que necesitas saber: Liam Gallagher y John Squire estrenaron su disco colaborativo, una verdadera joya de rock que nos hacía falta escuchar en la actualidad.

John Squire salió del retiro musical una vez más para encontrarse con Liam Gallagher en sus shows en Knebworth en 2022, y a partir de ahí surgió la idea de hacer un disco colaborativo, sin una banda como excusa o uno como el apoyo secundario del otro. Con una clásica composición de rolas al puro estilo del rock británico de inicios de siglo, y con homenajes a décadas anteriores, este inesperado álbum es una alegre sorpresa retro.

El inigualable exlíder de Oasis y el guitarrista de The Stone Roses se alían para entregarnos diez rolitas que aprovechan lo mejor de sus talentos, y además en la producción se encuentra el legendario Greg Kurstin (The Bird & The Bee, Adele, Foo Fighters, Gorillaz) lo que garantiza que el disco suena de lujo. Ojo particularmente con las desgarradoras distorsiones que le saca Squire a su guitarra.

Liam Gallagher y John Squire nos presentan un gran disco colaborativo/Foto: Tom Oxley.

Letras extrañamente motivantes sobre una musicalización inmejorable

Liam Gallagher nos entrega grandes versos que no se ponen tan introspectivos o metafísicos, sino que se concentra en el aquí y en el ahora para motivarnos usando mensajes de apoyo y claro que hay partes divertidas en las que habla sobre su edad, de la oportunidad que se le fue a alguien de tener sexo con él, o de simplemente estar aburrido.

“Raise Your Hands” simplemente se centra en celebrar que estamos vivos, y con eso ya tenemos bastante. “One Day At A Time” habla sobre escuchar la música y pensar que algún día las cosas estarán mejor, con un coro bastante pegajoso. Liam se aleja del enojo o rencor del pasado y ahora tiene como tema recurrente el amor propio y el fatalismo de vivir a pesar de lo que se nos presente.

John Squire es un virtuoso de la guitarra, y parece fácil que se haya inventado tantos riffs o solos, pero también sabemos que hace un rato que no sacaba algo en cuanto a música. Recordemos que después de la reunión de The Stone Roses que finalizó en 2017, John se dedicó por completo a la pintura (que por cierto, pueden checar por acá su espectacular trabajo).

“Love You Forever” es quizás el momento más cursi del álbum, sobre una base considerablemente bluesera. Sin mucha introspección, el mensaje es directísimo y Liam Gallagher simplemente insiste en que amará a alguien hasta que se termine el tiempo. Aquí los remates después del coro son un homenaje a sonidos como el de Led Zeppelin o The Yardbirds.

Himnos modernos para los amantes de lo clásico en manos de dos iconos

El disco en general mantiene un nivel muy alto, pero hay algunas rolas que son himnos nuevos para quienes amen la carrera de los héroes de Manchester. “You’re Not The Only One” es una canción que tiene todo lo que deseamos de un hitazo de rock: pianos estridentes, un gran riff, un título que se repite como mantra. Definitivamente, una de las rolas más rifadas de Liam y John Squire.

La abridora “Raise Your Hand” es una marcha ligera de rock que tiene un coro alentador que imaginamos funcionará muy bien en vivo, celebrando el simple hecho de estar vivos. Desde este punto, notamos un piano que brilla como complemento de la guitarra protagonista de Squire.

“I’m a Wheel” es un blues densote, en el que las distorsiones y la cadencia lenta homenajean las raíces del rock. En particular, la influencia de The Rolling Stones. Aunque en general los dos músicos se equilibran bastante en el álbum, aquí John Squire muestra su virtuosismo en los solos y licks de la canción.

Liam Galagher y John Squire también tienen una balada rockera en “Mother Nature’s Song” o la poco más intensa “Mars to Liverpool”, en las que se baja un poco la estridencia pero que también le dan equilibrio a un álbum bastante intenso.

Liam Gallagher y John Squire se juntaron por el amor a la música

Este par ya no tiene algo que conquistar y se nota que hicieron un disco por puro amor a la música, y en particular al rock ligero que tanto está faltando hoy en día. Los dos veteranos entregan un disco que no tiene desperdicio y que te dejará tarareando las rolas y maravillándote con lo que Squire logra en la guitarra junto con las letras honestas y directas de Liam.

Liam y John se rifaron no sólo con las rolas, también con la edición física del disco. Especialmente la bicolor es una joyita, la cual pueden encontrar en su sitio oficial (por acá les dejamos el link para que lo armen) y que de plano, no pueden dejar fuera de su colección si son fans de estas leyendas del rock británico y de Manchester.

Ambos se embarcarán en una gira por Reino Unido que se extiende hasta agosto, y salvo por una presentación en Brooklyn, no hay algo más anunciado en América. Tan solo podemos esperar para ver si se nos hace verlos en México, en lo que seguramente sería una presentación histórica.

