Ya está aquí. Acá te dejamos la rola que Liam Gallagher y John Squire de The Stone Roses armaron juntos.

Arrancamos los lanzamientos musicales del 2024 con todo. Sí, por fin llegó “Just Another Rainbow” de Liam Gallagher y John Squire para que los fans de los ídolos de Manchester la agreguen desde ya a sus listas de reproducción.

La rola fue anunciada desde el mes pasado con bastante expectativa de por medio debido a que el exvocalista de Oasis y el guitarrista de The Stone Roses planean lanzar un disco colaborativo próximamente.

Liam Gallagher y John Squire juntos. Foto: Getty.

Por fin llegó “Just Another Rainbow” de Liam Gallagher y John Squire

Si tú eres uno de esos que recuerda con cariño el estilo musical de The Stone Roses con esas guitarras medio psicodélicas y efectos pastosos geniales, esta canción te volará la cabeza definitivamente.

La nueva canción de Liam Gallagher y John Squire despliega toda esa esencia, acompañada de un coro lleno de épica como para ponerte bien emotivo. “Just another rainbooow, hanging over meeeeeee”.

Liam Gallagher en el CC2022. Foto: Stephania Carmona.

En un comunicado de prensa, el exvocalista de Oasis calificó a su colaborador como “un compositor de primer nivel… No hay suficiente música suya, ya sea con los Roses o con él mismo. Es bueno verlo de regreso escribiendo canciones j*didamente buenas“.

Por otro lado, el guitarrista mencionó que la rola trata sobre la sensación de decepción que llega a nosotros cuando no obtenemos lo que queremos; de sentirnos “fuera de control”.

Sin embargo, podríamos decir que también hay una metáfora del arcoíris como esta parte de que si bien no tenemos lo que queremos, tal vez sí lo que necesitamos (muy al estilo de los Rolling Stones, eh). Aquí les dejamos “Just Another Rainbow” de Liam Gallagher y John Squire para que le echen oído.

Tendremos un disco colaborativo

¿Qué les pareció la nueva canción de Liam con el exmiembro de The Stone Roses? Como les decíamos, se trata del primer sencillo de lo que será su próximo disco colaborativo.

Aunque el material ha sido confirmado por ambos, aún no se han dado detalles oficiales sobre el título o la fecha de lanzamiento que se espera sea en este 2024. Eso sí, el cantante, con esa confianza que se le conoce, ha dicho que este material será “el mejor disco realizado desde Revolver” de The Beatles. Trae confianza el buen Liam.

Imagen ilustrativa de John Squire. Foto: Getty.

Sobre lo poco que se sabe del disco, es que todo inició cuando Squire le envió tres canciones a Liam en el 2022. Después de eso, se juntaron para sesiones de grabación en un estudio del guitarrista en Macclesfield, y luego en Los Ángeles con el productor Greg Kurstin (quien ya había trabajado con Gallagher en el disco C’Mon You Know del 2022).

Esta no es la primera vez que Liam Gallagher y John Squire trabajan juntos. Recordemos el exOasis colaboró coescribiendo la canción “Love Me and Leave Me” de The Seahorses (banda de Squire), la cual viene incluida en el disco Do It Yourself de 1997.

John también ha tocado como invitado de Oasis en el concierto de Knebworth de 1996, así como con Liam en su show del 2022 en el mismo recinto. En ambos shows, el ex The Stone Roses tocó “Champagne Supernova”. Vaya combo ganador, ¿no lo creen? Esperaremos próximas noticias de este disco colaborativo.

