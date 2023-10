El parque fundidora se iluminó con la magia de Live Out 2023

Lo que necesitas saber: Nos lanzamos a la edición 2023 del Live Out y acá les contamos lo mejor que nos regaló el festival de música.

Con un lineup que demostró su valor acto por acto, el festival Live Out regresó a Monterrey para celebrar su edición 2023, con una gran magnitud detrás de sus producciones con escenarios personalizados, diseño de iluminación inigualable, un sonido muy potente y visuales que nos volaron la cabeza.

La escena festivalera en México no se detiene y la energía que nos transmite tampoco, pues pocas en la vida son tan impactantes como un evento en donde convergen artistas de la talla del dúo francés The Blaze, con sus melodías hipnóticas y beats profundos; la genial Melanie Martínez o los espectaculares sonidos de Odesza.

Bob Moses en Live Out 2023. Foto: Apodaca Group

Live Out nos tenía preparada una experiencia inolvidable en su séptima edición

En esta edición de Live Out nos encontramos con una producción de muchísima calidad que se notaba en detalles desde el armado de las decoraciones, letreros, photo opportunities, actividades y por supuesto, los escenarios no podían quedarse atrás

Claptone en Live Out 2023. Foto: Apodaca Group

Si una visita al Parque Fundidora ya es una gran experiencia, ahora imagínate cómo se puso la cosa con tres escenarios totalmente iluminados y lo mejor de todo, con un sonido impresionante, llegando hasta el corazón de la ciudad para ganarse por completo nuestra atención envolviéndonos entre ondas sonoras de alta calidad.

No exageramos cuando decimos que la producción en los escenarios Heineken Silver, Bacardi y Silver Studio estuvo de 10, pues no solo se escuchaba increíble, también se convirtieron en recintos perfectos para las experiencias visuales: desde juegos de luces que se volvían hipnóticos, escenografías dignas de una película hasta humo, fuego y lasers, estos shows lo tuvieron todo.

Vista aérea del performance de Bizarrap en Live Out 2023. Foto: Apodaca Group

Monterrey nos abrió las puertas a una experiencia inolvidable con Live Out.

Si bien las estrellas del show fueron los actos de los que te contamos más adelante, el público que asistió a esta edición de Live Out se merece un aplauso, ya que demostraron en todo momento su amor, admiración y apoyo a los artistas del cartel.

Desde outfits que fácilmente podrían presentarse en una pasarela con caracterizaciones de fantasía que incluían alas, orejas puntiagudas, maquillaje y mucha actitud, los asistentes armaron un fiestón en el que todos estaban invitados.

Asistentes caracterizados en Live Out 2023. Foto: Apodaca Group

Los asistentes no se quedaron atrás en cuanto a producción

Cuando hablamos de festivales la conversación principal suele girar en torno a la calidad de su selección musical y Live Out sin duda nos regaló algunos shows que darán mucho de qué hablar gracias a su enorme calidad sobre el escenario.

Ya les contamos que entre el público había muchas personas caracterizadas con un estilo fantástico salido de un cuento de hadas, pero ¿a qué se debe todo ese esfuerzo?. La respuesta es simple y su nombre es Melanie Martínez.

Melanie Martínez en vivo en Live Out 2023. Foto: Apodaca Group

Como ya les dijimos, Live Out 2023 nos regaló shows de alta calidad y el performance de Melanie Martínez fue uno de los más esperados de la noche y la verdad es que cumplió y sobrepasó las expectativas con un despliegue completo de bailarines, visuales animados, un hermoso maquillaje y claro, una voz privilegiada que abrió un portal a otra dimensión.

El espectáculo de Melanie Martinez en Live Out 2023 estuvo lleno de fantasía y seres mágicos para completar uno de los mejores actos en donde hubo de todo. Pero eso no era todo lo que Live Out tenía entre manos, pues aún nos esperaba un show que se robó por completo el festival.

El esperado regreso de The Blaze a México se transformó en una experiencia única

Desde Francia, los primos Guillaume y Jonathan Alric mejor conocidos como The Blaze, llegaron a tierras mexicanas para conquistar nuestros oídos y corazones con un entrañable set que marcó la pauta del festival en donde disfrutamos de muchos de sus éxitos como “Territory”, “Virile” o “Eyes”.

El dúo parisino se apoderó del escenario Silver Studio con una presentación mágica que nos condujo por un viaje sonoro en el disfrutamos de beats minimalistas y progresivos junto a sus tremendas líneas de bajo, melodías entrañables y esas voces profundas que tanto añoramos, convirtiéndose en uno de los actos más enérgicos de la noche.

The Blaze se apoderó por completo del escenario de Live Out 2023 para regalarnos un increíble set en donde pudimos escuchar "Territory" junto a muchos de sus grandes éxitos que lograron conmover, emocionar y poner a bailar a Monterrey con uno de los actos más esperados del festival

Para cerrar las actividades en el escenario Heineken Silve, nos encontramos con Odesza y su enorme despliegue de percusiones en vivo, instrumentos de viento, invitados especiales y claro los míticos sonidos de Harrison Mills y Clayton Knight que no solo dieron un concierto sino que se armaron una impecable coreografía llena de precisión y talento.

Por supuesto esto no fue todo lo que pudimos disfrutar pues Live Out se aventó un cartelazo con proyectos nacionales e internaciones en el que también vibramos al ritmo de Lany, Cigarettes After Sex, Bizarrap, Claptone, Bob Moses, Elderbrooke, The Midnight, NSQK, Buscabulla, Young Bae, Renee y muchos más.

Asistente al Live Out 2023 durante el show de The Blaze. Foto: Apodaca Group

Nuestros Sopilectores también vivieron una experiencia VIP en Live Out 2023

Si te perdiste de nuestra boletiza especial para Live Out entonces dejaste ir la oportunidad de acompañarnos como invitados de honor. En Sopitas.com nos pusimos guapos y dos Sopilectores que ganaron en nuestra dinámica viajaron hasta Monterrey con vuelos pagados, hospedaje, transporte y boletos VIP para el festival, así que muy atentos a nuestras próximas dinámicas porque tú podrías ser el siguiente.

Sin duda el 21 de Octubre será una fecha que permanecerá en nuestra memoria con todo lo que nos ofreció el Festival Live Out y ahora solo queda esperar con ansias para volver a nuestro querido Monterrey a disfrutar de este gran festival. ¿Nos vemos por allá el próximo año?

