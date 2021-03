‘When You See Yourself’: Kings Of Leon entrega una abrazadora y emocional reinvención musical

Kings Of Leon está de vuelta en el ruedo. Se esperaba con ansias desde hace tiempo y el asunto se clarificó a inicios de este 2021 cuando compartieron algunos teasers en sus redes sociales. Luego, vinieron algunos sencillos y finalmente sucedió: Caleb Followill y compañía entregaron este viernes 5 de marzo When You See Youself, su octava placa discográfica de estudio.

El grupo de Nashville rompe así casi cinco años de ausencia con un trabajo cuya fuerza radica en la producción, la composición y las líricas tanto sensibles como atmosféricas. Hay un híbrido importante de texturas que convergen de manera adecuada, con ciertos pasajes psicodélicos, otros fielmente apegados al indie rock de la vieja guardia dosmilera y, por supuesto, el característico southern rock que yace en el ADN de la banda.

Sutilezas, viejas costumbres y nuevas texturas

Hay que empezar señalando que este álbum de Kings Of Leon, canción por canción, es un compilado interesante de sutilezas que a oídos abiertos parecerían irrelevantes, pero son más necesarias de lo que aparentan. El ejemplo más claro llega con la pista que le da nombre al material, “When You See Yourself, Are You Far Away”, que es un tema tranquilo e hipnótico.

Las primeras líneas de guitarra, antes de que avance el tema por sí mismo, nos hablan de un track melancólico. Sin embargo, las secciones de los versos son un poco más ‘animadas’ -por decirlo de alguna manera-. En la ejecución, al fondo de la pista, hay algunas piezas de sintetizadores y teclados que le ponen dulzura a un tema que resulta tan abrazador como nostálgico. “¿Una noche más te quedarás aquí?” canta Caleb, en un momento para la introspección personal.

Como mencionamos, hay algunas viejas costumbres del indie rock dosmilero recatadas en esta entrega. Y es que a veces lo olvidamos, pero el grupo también perteneció a esa oleada aunque ‘eclipsados’ por el éxito canalizado en Nueva York y el Reino Unido. “The Bandit”, en todo caso, se abalanza sobre esa antigua escuela y suena (por poner una referencia) a la versión sureña de Interpol. No es queja y tampoco reclamo; es una canción poderosa.

Y así como hay momentos para recordar los viejos tiempos, hay cosas que se salen del molde por completo. “100,000 People” debe ser una de las canciones más psicodélicas que Kings Of Leon ha elaborado en su extensa carrera. Es tranquila, apacible y promete ser un dulce momento para escuchar en vivo si alguna vez regresamos a los eventos en vivo.

La mano bendita de Markus Dravs con Kings Of Leon

El genio de Kings Of Leon es innegable y en este punto, luego de varios álbumes, nos presenta una reinvención abrazadora de su pasado sin intentar acuñar aquella desfachatez rebelde de sus primeros discos. Hoy, ellos se deslizan más sobre la calma y la finura que partió desde Only By The Night (2008) en adelante. La banda ‘muda de piel’ sin perder la esencia y el productor Markus Dravs tiene un poco de injerencia en ello.

La mano bendita del productor, quien trabajó con ellos en WALLS (2016), se vuelve a levantar en este material y eso se nota en temas como “Stormy Weather”. Dravs ha trabajado con otras bandas como Arcade Fire, Coldplay, Mumford And Sons y ¿qué tienen en común estas bandas? Su música se basa mucho en la ejecución de pianos.

En la pista antes mencionada de Kings Of Leon, esta característica tienen una cabida importante. Y aunque sutil, queda increíble. Lo mismo sucede cuando suena “A Wave”, que es un temazo listo para abrazarte; para que tengas un momento de calma sin igual.

Un poco de estridencia y otros asunto relajados

Si algo ha caracterizado el trabajo de Kings Of Leon, es la elegante estridencia de sus guitarras. Suenan un poco ‘crudas’ en temas como “Golden Restless Age”, pero es una crudeza con tintes poéticos -por decirlo de alguna manera-.

Y así pasa también con “Time In Disguise”, donde Caleb nos entrega el coro más pegajoso del disco cuando canta “Close your eyеs and what do you see? Is it a man or masked machine?”. Nuevamente, en este punto, la banda nos invita a realizar un ejercicio de introspección de nosotros mismos.

La sintonía estridente del rock sureño tiene su apogeo con “Echoing”, un track hecho para viajar por la carretera viendo el paisaje y fantasear con ser libre (lo que cobra mucho sentido en estos días). De hecho, el vocalista de la banda dijo a Apple Music que esta canción está un tanto inspirada en la película One Flew Over the Cuckoo’s Nest, sobre un hombre que está internado en un hospital psiquiátrico cumpliendo una condena.

El álbum también tiene algunos momentos más tranquilos basados en canciones acústicas como “Supermarket”, “Claire & Eddie y “Fairytale”, que evidentemente sirven para aligerar la carga de los temas más ‘pesados’, aunque el peso emocional se intensifica.

En términos generales, When You See Yourself de Kings Of Leon es un ejercicio abrazador lleno de sensibilidad que la banda nos entrega para sobrellevar las complicaciones de los tiempos imperfectos. Es un gran disco con el que los de Nashville regresarán triunfantes a la escena. Checa nuestra entrevista con Nathan Followill POR ACÁ.

Tracklist

1. When You See Yourself, Are You Far Away

2. The Bandit

3. 100,000 People

4. Stormy Weather

5. A Wave

6. Golden Restless Age

7. Time in Disguise

8. Supermarket

9. Claire and Eddie

10. Echoing

11. Fairytale