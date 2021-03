Continuar creando música en familia: Una entrevista con Kings of Leon

Por: Salvador Medina

Cinco años tuvimos que esperar para recibir un nuevo álbum de estudio de Kings of Leon, los originarios de Nashville, Tennessee, estrenan su octava producción discográfica titulada When You See Yourself. Los ganadores del premio Grammy en el 2010 gracias a “Use Somebody”, se encuentran de regreso y sin duda la llegada de música nueva de un grupo de tal magnitud es algo que alegra estos tiempos tan atípicos y adversos.

Los anuncios misteriosos que dio a conocer la banda en vísperas de año nuevo hoy se convierten en una realidad, y es que dentro de tantas altas y bajas la música sigue siendo nuestra compañera fiel. Tuvimos la oportunidad de platicar con Nathan Followill, el baterista de la banda respecto al nuevo disco que ahora le suman a su gran legado, un álbum que empezaron a trabajar desde antes de que supiéramos lo que era el coronavirus.

¿Qué hay detrás del título ‘When You See Yourself’?

Durante el proceso de grabación del disco cada uno ellos aportaron ideas todo el tiempo acerca del nombre del álbum, pensando en recuerdos que eran valiosos para ellos como banda y relacionados a ellos mismos como personas. Finalmente Jared fue el que impulsó la idea para el título final.

Un título que parece llevar consigo una profunda reflexión, de introspección y de cómo aprender a lidiar con nosotros mismos, y más en este contexto tan complicado que estamos viviendo a nivel mundial. When You See Yourself es un disco en el que Kings of Leon empezó a trabajar en el 2019, y en retrospectiva consideran que es el nombre adecuado para este octavo disco de estudio:

“Así que ahora, mirando hacia atrás, el título es realmente muy apropiado porque ‘cuando te ves a ti mismo’ se trata de todo lo que podemos ver hoy en día de nosotros mismos o las personas con las que vivimos, así que creo que es bastante bueno que el título siga vigente, todavía en estos tiempos que vivimos siga siendo muy similar a los tiempos en los que se nos ocurrió el título del disco”.

“The Bandit” y la historia que inspiró a Caleb Followill

“The Bandit” fue el primer corte que Kings of Leon lanzó´ en simultáneo junto con “100,000 People” el pasado 7 de enero, un estreno doble que nos voló la cabeza y que nos advertía lo que venía en camino. La historia de este corte es muy particular, ya que Caleb Followill, vocalista de la banda, se inspiró en una canción publicada en 1983 llamada “Pancho and Lefty” de Merle Haggard, que en su momento llegó a la lista de los mejores éxitos de Billboard.

Dicha canción narra una historia que trata sobre un cazarrecompensas que está en busca de un criminal y él termina haciéndose amigo de esa persona, así que Caleb buscó la conexión con cierto personaje para poderlo interpretar musicalmente. Además, musicalmente a “The Bandit” la describen como una canción rápida, la cual no pueden esperar para poderla tocar en vivo:

“Nos encanta la canción porque es un ritmo de batería divertido de tocar, sabes que a los bateristas les gusta tocar canciones rápidas (…) no podemos esperar a tocar la canción en vivo cuando volvamos a los escenarios, pero para nosotros como sencillo es una gran canción en general porque es de esas que cuando la escuchas inmediatamente empiezas a golpear el suelo con el pie o a sentir con la cabeza, parece una canción accesible, muy divertida y me alegro de que a la gente le esté gustando”.

“100,000 People”, la favorita de Kings of Leon

Como mencionamos anteriormente, “100,000 People” fue lanzada en simultáneo con “The Bandit”, un tema que varía mucho en el sonido de su antecesora, conteniendo ritmos y momentos muy intensos y emocionales. Esta rola sin duda ha logrado ser de las destacadas de la nueva producción discográfica de Kings of Leon. En realidad, esta canción es la favorita de Caleb y en general de la banda, ¿por qué lo decimos?

Bueno, según Nathan le agarraron cariño tratándose de una canción en la que se muestran muy vulnerables, en especial Caleb Followill en la manera en la que él la interpreta, lo que le da un sentimiento especial que sin duda la convierte en una pieza capaz de conectar con la gente, dentro de un espacio donde se sientan identificados e involucrados. Mejor dejemos que el baterista nos cuente más al respecto.

“Una vez más en cuanto a la batería, la pasamos de maravilla grabando la canción y nos encanta el hecho de que son casi como 2 canciones en 1 en lo que respecta a las partes de batería, los versos son muy diferentes de los coros, pero ese track es una de esas que cuando estábamos grabando tenía esa sensación especial de que sabes que tiene la posibilidad de ser una canción con la que la gente realmente se identifique y con la que se conecten de manera emocional especialmente”.

“Echoing”, la canción divertida e ideal para un festival

“Echoing” es una canción que sin duda desde la primera escucha contagia alegría y buen humor. La penúltima rola de When You See Yourself fue lanzado como sencillo el pasado 11 de febrero, y es donde Kings of Leon vuelve a contagiar energía y esas ganas incesantes de querer golpear el suelo con el pie, tal cual como si estuviéramos en un gran festival y todos juntos podamos “hacer eco” con dicha canción.

“La describimos como lo que acabas de decir, definitivamente podemos ver esto como una canción divertida que se reproduce en un gran espectáculo o un festival, definitivamente sería un momento especial donde todos pueden ser alegres y, ‘hacer eco’ tiene ese sentimiento y esa vibra de que una vez más quieres golpear el suelo con el pie y es simplemente contagioso en la forma en que desde el principio hasta el final es casi un tornado, este viento como ¡Wow! ¿Qué fue eso? Quiero escuchar eso de nuevo porque fue muy rápido y loco y pasó muy rápido”.

El coronavirus no pudo con este disco

La pandemia no afectó en lo absoluto en la dinámica de Kings of Leon para el proceso de grabación y composición, ya que fue un trabajo que iniciaron desde 2019 y que trabajaron con muchísima calma. El coronavirus al contrario, les ayudó a perfeccionar todo el proceso de creación, donde tuvieron prácticamente más de un año para hacerlo.

Sin embargo, sí tuvieron que parar la grabación durante un tiempo, lo que para ellos fue algo muy difícil, porque cuando escribes y grabas un disco tienes que repetir el proceso una y otra vez, lo que al final retraso un poco el lanzamiento del disco. En conclusión, en la creación no fue obstáculo, pero para el estreno sí, lo cual no impactó en gran medida porque el gran día ha llegado por fin.

“Ok, terminamos de grabar el disco, ahora es el momento de prepararnos para sacarlo y tocarlo en los shows … pero en cuanto a afectar la escritura o la grabación del disco, eso no afectó de ninguna manera”

El disco más tardado de Kings of Leon

Definitivamente ha sido el disco que más tiempo les llevó realizar, lo que da por resultado consecuencias positivas ya que tuvieron el tiempo suficiente para asegurarse que el trabajo final sea con el que todos estén contentos y satisfechos, por otro lado se sienten orgullosos de que en retrospectiva pueden darse el lujo de mirar hacía atrás y no querer cambiar nada y no arrepentirse de nada entorno al álbum.

Un proceso en el que se entregaron de corazón, brindándose al máximo, como banda, Kings of Leon quedó sumamente satisfecha de su nuevo disco y que por fin todo mundo pueda disfrutarlo.

“Estamos muy contentos con este disco, trabajamos muy duro en él, definitivamente fue el tiempo más largo que hemos tardado en hacer un disco, así que definitivamente nos dimos el tiempo suficiente para asegurarnos de que era el producto final con el que todos estábamos felices” “Como banda en conjunto, estamos todos muy felices y emocionados con este disco y muy emocionados de que esté por fin al alcance de todo el mundo y lo puedan escuchar y disfrutar, pero también es importante escucharnos a nosotros mismos como banda y que es lo que pensamos al respecto y a dónde hemos llegado juntos musicalmente y como hemos crecido como personas y también como agrupación”.

Crear música, el proceso que más disfrutan como familia

Sin duda la trayectoria de la banda sureña es incuestionable, desde Youth And Young Manhood, hasta llegar a Only By The Night, Come Around Sundown, Mechanical Bull y el antecesor Walls, en cada uno de sus trabajos, Kings of Leon ha dejado una huella que será imborrable a lo largo de los años, convirtiéndose en el legado Followill para el mundo.

Y así, haciendo un recorrido a través de su carrera, nos encontramos con momentos de aprendizaje de la banda y con cosas que de forma íntima van más allá de lo que ha simple vista somos capaces de observar.

“Una de las principales cosas que hemos disfrutado de este proceso es que lo hemos hecho todos juntos, como familia y saber que estamos haciendo esto como hermanos y primos, así que poder vivir todo esto juntos y emprender este viaje de esta forma es tan especial y vernos crecer como individuos nos encanta, sabes que ahora somos mayores y todos tenemos esposas, estamos casados y tenemos hijos”. “Somos muy afortunados y muy bendecidos de poder llegar a hacer discos juntos y ser creativos todavía, vamos a estar siempre muy agradecidos de tener esta oportunidad, siempre que la tengamos y con suerte continuará, esperamos poder seguir haciendo la música que la vida nos inspire a crear”.

La banda ve en retrospectiva su carrera

¿Qué será tener una banda familiar de rock exitosa? Pregúntenselo a los Followill, ninguno de ellos imaginaba llegar a sacar 8 discos (y los que faltan…esperemos) sus pronósticos en un principio llegaban apenas a dos álbumes, algo lo cual que agradecemos que hayan fallado, pues su carrera y su increíble capacidad musical y lírica les ha permitido seguir vigentes y que parezca que aún tienen mucho para dar.

“Creemos que si le hubieras preguntado a cualquiera de los miembros de la banda cuántos discos pensábamos que haríamos, tal vez hubiéramos dicho solo 2 discos. Supongo que la palabra que usaríamos es que tuvimos mucha suerte y la bendición de poder hacer esto y ver a tantas de nuestras bandas favoritas que nunca llegaron a hacer tantos discos como nosotros, eso nos deja bastante conscientes de que todavía podemos seguir haciéndolo, siempre y cuando la gente todavía está interesada en eso, nos sentimos muy felices de ahora lanzar nuestro octavo álbum”.

Los lazos familiares siguen en su música

Sin duda, los lazos familiares en la familia Followill y son muy sólidos, sobre todo si pensamos en el apellido Gallagher –por poner un ejemplo,– quienes nos han demostrado que las bandas de hermanos no siempre terminan bien. Kings of Leon se sienten orgullosos del nombre de su papá y de su abuelo, siguen compartiendo más allá de la agrupación una vida familiar que los hermanos Caleb, Nathan, Jared y su primo Matthew han logrado separar.

Tanto así que los vemos publicando su octavo trabajo discográfico. La música en general ha sido uno de los principales motores de inspiración para la humanidad, que cada vez necesita justo eso, ser más humanos, la banda a través de esa premisa nos comparte nuevas ideas, sensaciones y emociones que hoy podemos escuchar a través de 11 nuevas canciones. Por cierto, mandaron un breve pero contundente mensaje para sus fans mexas.