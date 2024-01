Lo que necesitas saber: The Vaccines está de regreso con 'Pick-Up Full of Pink Carnations

The Vaccines nos regalan empezando el año Pick-Up Full of Pink Carnations, un disco que apenas sobrepasa la media hora, pero rescata bastante de la energía con los que lo conocimos, con buenos guitarrazos, coros icónicos de Justin Young, y un equilibrio entre todos los instrumentos y géneros que la banda ha probado en su carrera.

De la alineación original, quedan el líder Justin Young y Árni Árnason, con las salidas de Pete Robertson en la batería y Freddie Cowan en la guitarra. Se unieron Yoann Inthony, y Timothy Lanham en batería, y vaya que han recuperado el sonido con el que los Vaccines nos cautivaron en sus inicios.

Para este álbum, la banda se une en la composición y producción con Andrew Wells (Dance Gavin Dance, Yungblud). Aquí les dejamos la reseña…

Portada del nuevo disco de ‘The Vaccines’. Foto: Thirty Tigers/Super Easy.

Reseña de ‘Pick-Up Full of Pink Carnations’ de The Vaccines

El regreso después de un disco apartado de los demás

Pick-Up Full of Pink Carnations es quizás el disco más equilibrado de The Vaccines, en el que recuperan el sonido y energía de sus primeros dos discos, el encanto y personalidad del tercero y cuarto, junto a lo más melódico del quinto.

“Sometimes, I Swear” es un trancazo directo, con una letra sincera sobre lo pesada que llega a ser la vida y un coro enérgico que te hace gritar junto a la voz de Justin. Las guitarras de Yoann son la base principal y ahora sí, los sintetizadores completan la atmósfera, no son tan protagónicas como en el LP pasado.

El Back In Love City (2021) fue un disco que nos dejó escuchar la parte más pop de Justin Young, quien de plano se dejó ir en lo cursi (que no le sale nada mal) y escuchamos melodías pegajosísimas que se quedaron con nosotros, como en “Headphones Baby y “Back In Love City”.

El uso de los sintetizadores como protagonistas nos refrescó bastante el oído, pero nos quedamos con ganas de escuchar los guitarrazos y energía de los primerito del cuarteto, quizás con la excepción de la western “Wanderlust” y “Savage”.

Justin Young de The Vaccines. Foto: Getty

Un poco de todo lo que significa ser The Vaccines

Aún recordamos el What Did You Expect From The Vaccines (2011) como una colección de rolas que tocaban temas sobre lo costoso de crecer, con una energía que daba esperanzas en el rock inglés. Hoy, retomando en gran medida ese sonido, tenemos solos de guitarra de vuelta, y algunas de las mejores rolas que ha compuesto Justin Young.

La exploración de la banda los llevó a buscar otros sonidos, en el English Graffiti (2015) escuchamos coqueteo con el surf, recientemente con el pop, y algunas de sus rolas más relajadas y acústicas (“Melody Calling”, “Minimal Affection”) también resultaron grandiosas.

Ahora, escuchamos bastante de esos sonidos en Pick-Up Full of Pink Carnations, y tiene todo el sentido que la banda se resuma en una decena de rolas nuevas. “Discount de Kooning (Last One Standing)” inicia con algo de “Wetsuit” y sigue con una parte más acelerada que hasta nos pone a bailar, como lo dice Justin, hasta que algo bueno pase.

El coqueteo con el surf permanece en rolas como “Lunar Eclipse”, con otro gran coro que funcionará rebien en vivo, y “Love To Walk Away” con un buen riff y los agudos de Justin.

La madurez de una banda promesa

Quienes piensen que una banda debe sonar igual para siempre, deben considerar que como todos, crecen y se enfrentan a nuevas situaciones y hasta piensan distinto. En el caso de The Vaccines, definitivamente se sofisticaron a partir de su segundo disco, y particularmente, hasta mostraron un lado romántico (“I Always Knew”, “Give Me A Sign”).

La madurez, el crecimiento inevitable de The Vaccines, tiene en este disco resultados en letras y sonido, y nos parece bastante bien llevado. Siguen románticos pero no tan ilusionados, siguen quejándose de la vida pero ahora con un toque de diversión fatalista y han adoptado una filosofía de disfrutar el viaje y no tanto el destino.

El disco hace referencia a una cursilería que en “The Dreamer” es vista como lejana, y ahora acepta más la realidad que un amor ideal que quizás no existe. También, los hooks vocales de Justin son divertidísimos y aunque no sepas de qué va la rola, te encuentras tarareándola.

Quizás la muestra más clara del paso del tiempo es “Primitive Man”, una confesión propia de lo que se puede llegar a ser y cómo es que queremos ser mejores de lo que somos aunque no siempre lo logremos. Sí, es la banda que también había dicho que no son ídolos juveniles de nadie, y ahora que no son tan juveniles, mantienen esa sinceridad propia intacta.

Justin Young reconoce que Pick-Up Full of Pink Carnations es sobre pérdida y sobre la expectativa contra realidad, algo que se nota. “Nos dicen que podemos tener todo. Pero no Podemos tener algunas cosas. Tenemos algunas, perdemos otras. Aunque lo que experimentemos sea distinto a nuestros sueños, no tiene que ser peor”.

The Vaccines se encuentra de gira por Reino Unido y Europa, pero a finales de febrero viajan a Estados Unidos y Canadá, por lo que los podríamos tener de visita pronto. Por lo pronto, ya pueden armarse alguna de las ediciones físicas del disco, con todo y láminas firmadas por la banda, por acá.

