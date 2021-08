The Vaccines nos muestra el lado más relajado de su próximo disco con la rola “El Paso”

Atentos que The Vaccines viene con todo… La banda británica está a unos cuantos días de lanzar su nuevo material discográfico y de a poco, nos han mostrado algunas probaditas de lo que podremos escuchar muy pronto en este disco que llevara por nombre Back In Love City.

Este viernes, ahí nada más para agregar algo nuevo a nuestra playlist de fin de semana, Justin Young y compañía liberaron el tema “El Paso”, el tercer adelanto del álbum que verá la luz a mediados del mes de septiembre.

The Vaccines lanza un adelanto más de su nuevo disco con “El Paso”

Tres largos años tuvieron que pasar para que The Vaccines volvieran al ruedo. La banda británica viene de una ausencia de tres años tras el lanzamiento de Combat Sports (2018), pero eso no quiere decir que andaban descanso como tal.

De hecho, los preparativos para el nuevo material comenzaron durante la segunda mitad del 2019 para eventualmente, trasladarse en los primeros meses de 2020 al icónico estudio Sonic Ranch en Texas. Luego, como sabemos, vino la pandemia todo y complicó un poco todo… pero de a poco fueron armando el arsenal de rolas del nuevo disco.

Después del lanzamiento de un EP de covers a principios de este año y con unos meses más encima, The Vaccines por fin dio señales del nuevo material con un track llamado “Headphones Baby”. A esa canción le siguió otra llamada “Back In Love City”, que es la que le da nombre al disco y con ella, se anunció que el material se lanzará finalmente el 10 de septiembre venidero.

Este viernes, tan solo unos cuantos días de que se estrené el álbum, el grupo londinense nos entrega un adelanto más con la rola “El Paso”. A comparación de las otras pistas mostradas anteriormente, esta nos da una idea del lado más calmado de la nueva placa discográfica. En este tema, se perciben unos toques de folk-rock con una guitarra acústica marcando la pauta, mientras que en el transcurso se van incorporando otros arreglos más eléctricos más producidos.

Por acá les dejamos la nueva rola de The Vaccines y ya saben, apunten el 10 de septiembre para que no se pierdan el estreno de Back In Love City. Que la disfruten.