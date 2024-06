Ringo Starr en el Auditorio Nacional: La fiesta musical de una leyenda viviente en la CDMX

Lo que necesitas saber: Luego de dos años aguantando, Ringo Starr y su All-Starr Band volvieron a México para armar una fiestota en el Auditorio Nacional.

Fueron dos años de espera, dos larguísimos años con la esperanza de que un día volviera (sobre todo por que Paul McCartney nos visitó recientemente). Pero luego de aguantar muchísimo, Ringo Starr regresó por la puerta grande a México para saldar la deuda con sus fans y las fechas que tenía pendientes en el Auditorio Nacional.

Como recordarán, debido a un tema de coronavirus en su staff, el buen Ringo tuvo que cancelar los shows que ya tenía programados en 2022 en la CDMX. Claro que esa noticia nos agüitó. Sin embargo, eso lo desquitó este 2024, entregándose por completo a sus fans mexas y armando una pachanga musical con un show que difícilmente superaremos en un buen rato.

Ringo Starr se tardó, pero regresó a México para recordarnos por qué es uno de los músicos más legendarios de todos los tiempos/Foto: Stephania Carmona

Ringo Starr por fin regresó para saldar los conciertos en México que dejó pendientes

Desde antes de arrancar el concierto, se sentía el ambiente de fiesta en el Auditorio Nacional, con el público aplaudiendo para calentar motores, como si quisieran prepararse para lo que se venía. Luego de esperar unos cuantos minutos más de lo acordado en los horarios oficiales, las luces se apagaron y comenzó la magia.

Los integrantes de la All-Starr Band tomaron sus lugares en el escenario y después de que Steve Lukather lo presentara con un “señoras y señores, Ringo Starr”, la leyenda viviente apareció para arrancarse con “Matchbox”, una rola original de Carl Perkins pero que el baterista de The Beatles tocaba y cantaba desde antes de hacer historia.

Ringo Starr y su All-Starr Band armaron un reventón musical con clásicos de ayer y hoy/Foto: Stephania Carmona

Por supuesto que Ringo sacó varias canciones de su repertorio como solista desde el inicio y “It Don’t Come Easy” sonó justo antes de que dirigiera las primeras palabras de la noche a las 10 mil personas que llenaron por completo el Auditorio Nacional para ver en vivo y a todo color al carismático y querido músico británico.

“Buenas noches, Ciudad de México, ¿Están listos para divertirse? ¿Están listos para escuchar buena música? Miren, estoy seguro de que al menos se saben una canción. Mi nombre es Ringo y esta es la All-Starr Band, todos en el escenario son estrellas y vamos a tocar una canción del increíble Steve Lukather”, mencionó Starr, dándole el protagonismo a su compañero de grupo.

La All-Starr Band y los músicos legendarios que tocan con Ringo

Ante esto, el también productor dijo: “Muchas gracias chicos, ¿se sienten bien? Es increíble estar en esta banda llena de grandes músicos y amigos”, para luego pedir un aplauso para Ringo Starr. Tras este momento de reconocimiento por parte de ambos, tocaron “Rosanna”, un clásico de Toto con el que Steve nos recordó por qué es uno de los guitarrista más influyentes de la historia echándose un solazo de aquellos.

Después de escuchar este temazo, Steve Lukather también presentó a Hamish Stuart (integrante de Average White Band que por cierto, también ha colaborado y tocado en vivo con Paul McCartney), que animó al público vocalizando al mero estilo de Freddie Mercury para seguirse con “Pick Up The Pieces”, rola de su antigua banda.

Como podrán darse cuenta, la dinámica en los conciertos de Ringo Starr es sencilla: él y los demás musicazos que lo acompañan se van rolando la posición del líder del grupo por rolas. Y eso quedó claro cuando Colin Hay, líder de Men At Work.

Y que además de dar unas cuantas palabras en español casi perfecto (tal cual dijo “Buenas noches a todos, qué alegría estar aquí con Ringo en la Ciudad de México, la mejor ciudad del mundo”), Colin tomó las riendas de la banda para aventarse otro clásico: “Down Under”, otro clásico de los 80 y más. Y como dato súper clavado, al inicio del show, Hay usó el famoso modelo Telecaster de palo de rosa que George Harrison utilizó para Let It Be y el concierto en la azotea. ¡Gran detallazo!

No faltaron los “momentos Beatles” en el show

“Esta es una canción que tocaba mucho antes de estar en una banda que… bueno, creo que ya saben cómo se llama”, mencionó Ringo Starr antes de echarse “Boys”, cover de The Shirelles que formaba parte de las rolas que tocaba con The Beatles durante sus primeros años de carrera. Y sí, a partir de ahí, la cosa subió por completo de nivel.

El grito de “Ringo, Ringo” se hizo presente para celebrar a Ringo, quien respondió pidiéndole a la gente que gritara amor y paz haciendo la iconica seña universal para lo mismo. Aunque eso sí, por ahí nos hizo reír mencionando que antes sus fans eran más delicados cuando gritaban que lo amaban, pero ahora son más bruscos. De cualquier manera, agradeció las muestras de cariño de todos los presentes en el Auditorio Nacional.

“Esta canción fue escrita por mi amigo John y no me da miedo decirlo, soy el más grande”, esta fue una gran introducción para que Ringo se echara “I’m The Greatest”, temazo con el que solo provocó más euforia y gritos por parte de la gente. El baterista de los Fab Four se juntó con Steve Lukather y nos bromeó diciendo que debido a la reacción de la gente, iba a cambiar el orden del setlist.

Por ahí, Lukather y la banda tocaron el intro de clásicos Beatle, como “I Saw Her Standing There” y “Across the Universe”. Sin embargo, esto solo fue para prepararnos para lo que seguía, pues continuaron el concierto con ni más ni menos “Yellow Submarine”, para la cual, la gente vuelta a loca en el Auditorio Nacional, sacó globos amarillos para ilustrar este himno. Un gran momento de comunión entre fans y artista.

“Saldré a tomar un poco de té al camerino”, mencionó Ringo Starr, mientas que Hamish Stuart afirmó “No se preocupen, regresará en un minuto”. Y vaya que no nos pesó nada que el bataco de los Fab Four no estuviera en el escenario, pues el miembro de Average White Band y los demás se chutaron una versión de la rola “Cut the Cake” con pedacitos de clásicos del rock como “We Will Rock You” de Queen,” Rock and Roll” e “Inmigrant Song” de Led Zeppelin, y más.

Es más, hasta tocaron en este formato. “Come Together” de los Fab Four. Del submarino amarillo y como el propio Ringo dijo, nos llevó de nuevo al agua con “Octopus’s Garden”, definitivamente una de las rolas más esperadas y coreadas de la noche. Con “Back Off Boogaloo” terminó la segunda parte del exBeatle al frente, pero esa no sería la única vez que pasaría al frente.

El show continuó con varios himnos de los 80, como “Overkill” de Men At Work y “Africa” de Toto. Sin embargo, Ringo retomó los reflectores para tocar y cantar “I Wanna Be Your Man”, que al menos para este sopibecario que les escribe, fue un momento bastante emotivo, al comparar en la mente cómo lucía el baterista interpretando esta canción en los 60 con The Beatles con lo que estaba viendo al frente.

Steve Lukather y Colin Hay, una vez más, volvieron a tener protagonismo en el concierto, cerrando con “Who Can’t It Be Now?” y Hold The Line”. Sin embargo, Ringo Starr volvió a liderar a la All-Starr Band en medio del escenario para cerrar con broche de oro una noche emotiva, festiva y espectacular en el Auditorio Nacional.

“¿Cuántos vienen vestidos como el Sgt. Peppers? Se ven increíbles, también los que traen sus camisetas. Me gustaría tener una cámara ahorita para tomarles una foto”, dijo Ringo antes de arrancarse con “Photograph”, una de sus canciones como solista más queridas y lindas que nos indicaba que el final de la noche estaba por llegar.

Con la infaltable “With a Little Help From My Friends” y un pequeño fragmento de “Give Peace a Chance” (la canción de John Lennon que sirvió como un mini tributo al amigo y compañero de Ringo) terminó este showsazo. Aunque eso sí, el músico no se podía ir sin recordarle a su público en México lo maravillosos y espectaculares que son.

Después de hora y un cachito más de show, Ringo Starr y su All-Starr Band se despidieron, entre la euforia del público y las ganas de escuchar más rolas del todos los músicos legendarios que tocan con él. Así, con la energía a tope terminó el primer concierto en el Auditorio Nacional de la CDMX.

Setlist de Ringo Starr en el Auditorio Nacional de la CDMX

“Matchbox” “It Don’t Come Easy” “Rosanna” “Pick Up The Pieces” “Down Under” “Boys” “I’m The Greatest” “Yellow Submarine” “Cut the Cake” “Octopus’s Garden” “Back of Boogaloo” “Overkill” “Africa” “Work to Do” “I Wanna Be Your Man” “Who Can’t It Be Now?” “Hold The Line” “Photograph” “With a Little Help From My Friends/Give Peace a Chance”

