“Rock DJ” de Robbie Williams, la canción que nació de una divertida melodía de 1977

Robbie Williams tiene un lugar especial como uno de los artistas más emblemáticos de la época del pop dosmilero. El británico se separó de Take That en 1995 y quizá algunos habrán pensado que una carrera en solitario no sería tan fructífera… pero sí lo fue.

En ese sentido, el punto más alto llegó de esta aventura solista llegó precisamente en el 2000, cuando el cantante se encontraba por lanzar el álbum Sing When You’re Winning. Pero unos meses justo antes que saliera al mercado dicho disco, hubo una canción que no solo se encargó de promocionarlo, sino de marcar una época completa con todo y el controversial video que la acompañaba.

Sí, lo adivinaste: estamos hablando de “Rock DJ”. Esa estupenda rola es un clásico en toda la expresión de la palabra y hoy queremos repasar aquello que le hace un track inolvidable. Ahí, por supuesto, entran un par de sampleos de diferentes periodos musicales e incluso estilos. El tema de Williams es parte de la identidad de los 2000, pero su vibra roza el soul/funk de los 70 y el rap más convencional de los 90.

Robbie Williams, “Rock DJ” y la controversia del video

A la fecha, “Rock DJ” de Robbie Williams es una canción infalible. Con todo y que tiene 20 años de haber llegado a los oídos del mundo, la pista se siente fresca y no faltará quien aún la mantenga entre sus favoritas para pasar el rato. Incluso, si ocasionalmente te la encuentras en alguna estación de radio o una playlist aleatoria, el impulso te ordena terminarla de escuchar.

Y así como al escucharla surge la necesidad de bailar, irremediablemente se viene a la memoria el peculiar video que la acompaña. Sí, ese mero donde el cantante se despelleja él mismo hasta que queda solo su esqueleto. Aunque ya lo tenemos en mente, no deja de provocarnos una mueca de rareza. Pero es aventurado e icónico, honestamente.

La premisa del video es bien sencilla: Robbie llega a una discoteca roller y busca llamar la atención de la DJ (interpretada por la modelo Lauren Gold). Su manera de bailar no está ni cerca de impresionarla y ella sigue pinchando discos sin distracción. Entonces, el ‘plan B’ es desnudarse, lo que hace que volteé a verlo un poco, pero aún no es suficiente para bajar a bailar. Así llega el momento cumbre, con piel, músculos y órganos volando por doquier. Y ella solo baja para bailar con el esqueleto. Raro, grotesco y genial.

Por supuesto, hubo intentos de censura. La BBC casi prohibió el video, pero el conductor del programa Top Of The Pops, Chris Cowey, logró que pasaran una versión censurada y luego la original por la noche. En otros países como República Dominicana no corrió la misma suerte porque ahí, para ese entonces, se decía que ‘atentaba contra las costumbres morales y religiosas del país‘. Era ‘satánico’, según.

Con todo eso, “Rock DJ” la rompió en otros lugares menos conservadores y se llevó el elogio de la naciente escena musical dosmilera. Pero lo que quizá muchos no atestiguaban en ese momento, eran el sampleo y el guiño que hacía a otros dos temazos.

También puedes leer: ES UN HECHO: ROBBIE WILLIAMS TENDRÁ SU PROPIA PELÍCULA BIOGRÁFICA

Los sampleos: algo de Barry White y un rap noventero

El legendario Barry White lanzó en agosto de 1977 el álbum Barry White Sings For Someone You Love, una joya para los conocedores del soul/funk y la música disco de antaño. Ahí, en ese material, hay muchas canciones para enmarcar, pero hubo una que brilló tanto que trascendió en el tiempo.

Robbie Williams y el productor Guy Chambers tomaron el intro de casi un minuto de “It’s Ecstasy When You Lay Down Next To Me” de Barry White. A partir de ese sencillo sampleo, el cantante y su hombre detrás de la consola de grabación desarrollaron el tema que rompió el año 2000. Te mostramos la rola de Barry a continuación.

Y esa no es la única influencia que tiene la canción de Williams. Durante los primeros versos de “Rock DJ”, Robbie suelta la frase “can i kick it?” y un coro le responde “yes, you can!”. Esa breve línea es una referencia -y una versión casi exacta- de la letra original que el grupo de rap A Tribe Called Quest compuso para su tema llamada “Can I Kick It?”.

Así, tomando lo mejor del funk de los 70 y agregándole un divertido guiño noventero, Robbie Williams nos entregó una de las rolas más geniales del nuevo milenio. Una que sin duda encaminó la escena de la música pop para los artistas venideros.