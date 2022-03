¡Robert Smith revela el nombre del nuevo disco The Cure y cuándo podría lanzarse!

Sabemos lo que están pensando y lo entendemos: hablar del nuevo disco de The Cure parece una ilusión que nomás no se materializa. Pero si algunos de ustedes perdieron la fe en todo este tiempo, quizá sea momento de volver a soñar porque ya hay detalles más concretos sobre esta esperadísima entrega.

Pues resulta que Robert Smith asistió a los NME Awards el pasado miércoles 2 de marzo y por ahí, anduvo platicando una que otra cosa interesante sobre lo que ha estado haciendo con la banda… y pues sí, ya reveló el nombre del próximo material del grupo y cuándo podrían lanzarlo.

The Cure tiene listo su próximo material

Ojalá que no nos anden ilusionando nada más, por favor… Aunque no lo crean, han pasado prácticamente 14 años desde que The Cure lanzó su último disco de estudio. Y desde entonces, venimos esperando noticias de alguna nueva producción musical. Pasó el tiempo y por ahí del 2020, hasta se comentó que la banda tendría dos discos preparados, pero sin dar más detalles.

Pero bueno, como se dice por ahí, “no hay mal que dure 100 años”. Robert Smith fue uno de los invitados a la ceremonia de los NME Awards el pasado miércoles y en entrevista con dicho medio, por fin dio algunos datos concretos de lo que el icónico grupo tiene preparado. “He estado trabajando en dos álbumes de The Cure y uno de ellos está terminado. Desafortunadamente, es el segundo el que ya está terminado”, dijo Smith.

“[En el otro] tengo que hacer cuatro pistas de voz y hay 10 canciones en cada disco. Estaremos haciendo las mezclas el próximo 1 de abril“, agregó el vocalista.

Ya hay nombre y una posible fecha de lanzamiento

Agárrense que se viene lo bueno. En la misma entrevista con la NME de hace poco, Robert Smith mencionó que el disco se llamará Songs Of A Lost World. Lo mejor de todo es que el vocalista de The Cure también dijo que muy probablemente lo lanzará en unos cuantos meses. “Ya tiene ilustraciones, ya tiene orden para ponerse en marcha, ¡ya casi está listo! [Los discos] han tardado por cuestiones de las ediciones en vinilo, pero podría llegar en septiembre. Preferiría simplemente que saliera; no soporto tanta anticipación”, mencionó.

No queda muy claro si Songs Of A Lost World será un álbum doble (aunque la idea no parece descabellada). Como sea, el próximo material podría llegar en el último tercio de este 2022, así que habrá que andar atentos a algún sencillo o algo. Además, Robert también dijo que cada disco tiene una característica especial: “Bueno, el primer álbum de The Cure es un pesimismo implacable. Es la cosa más fatal que hemos hecho. El segundo es optimista…”, dice.

Y bueno, por ahí aprovechó para decir que su álbum solista saldrá en el 2023, aunque debe seguir dándole una que otra revisada. Pues sí, parece que es casi oficial que la legendaria banda británica está de vuelta para entregarnos al menos una etapa más en su carrera. ¿Listos?