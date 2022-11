Muchos la conocerán, aunque no por su nombre, sino por uno de sus más grandes éxitos: “Killing Me Softly”. Lamentablemente, esa canción no volverá a ser interpretada en la voz de Roberta Flack.

Ayer, la representante de Roberta Flack confirmó que la cantante padece esclerosis lateral amiotrófica (ALS), comúnmente conocida como la enfermedad de Lou Gehrig. Por esta razón, le será imposible volver a cantar.

Foto: Facebook/robertaflackmusic

De acuerdo con Suzanne Koga, representante de la ganadora del Grammy, la enfermedad degenerativa y progresiva que padece Flack le dificulta incluso hablar. “Pero se necesitará mucho más que ALS para silenciar este ícono”, señaló Koga, haciendo referencia a todo el legado musical que la cantante ha construido por décadas.

Según el comunicado con el que se dio a conocer esta noticia, Flack, de 85 años, no tiene la intención de encerrarse y sufrir la enfermedad. Por el contrario, “planea mantenerse activa en sus actividades musicales y creativas” a través de su fundación homónima y otras vías, señaló su representante.

Foto: Facebook/robertaflackmusic

Además de tratar de continuar en la música, Roberta Flack también planea publicar un libro para niños coescrito con Tonya Bolden: The Green Piano: How Little Me Found Music.

“Durante mucho tiempo soñé con contarles mi historia a los niños sobre el primer piano verde que mi padre me compró en el depósito de chatarra, con la esperanza de que se sintieran inspirados para alcanzar sus sueños”, comenta Flack sobre el libro que está por publicar.

Foto: Facebook/robertaflackmusic

Roberta Flack nació en Carolina del Norte en 1935. Hija de pianistas, su futuro en la música fue definido desde temprana edad, ya que su talento y formación clásica le valió el pase para la Universidad de Howard, cuando sólo tenía 15 años.

A lo largo de su carrera, Flack logró varios número 1. Quizás los más conocidos son “Killing Me Softly With His Song” y “The First Time I Ever Saw Your Face”, esta última popularizada cuando Clint Eastwood la usó como parte de la banda sonora de su película del 71, Play Misty for Me.

El anuncio del deterioro de la salud de Roberta Flack llega a días del estreno del documental “Roberta” de Antonino D’Ambrosio, el cual verá la luz este jueves en el festival de cine DOCNYC. El largometraje estará disponible en la página oficial del festival durante una semana. En enero será transmitido en el canal PBS.