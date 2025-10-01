Lo que necesitas saber: Ahora En El Radar de Sopitas.com, te presentamos a esta espectacular banda llamada Rocket.

Hay una camada de bandas emergentes que, en cuanto a sonido, parecen muy influenciadas por el rock alternativo de los 90. Y ahí es donde esta genial banda llamada Rocket nos confirma que hay alguna especie de revival noventero al que vale la pena echarle un vistazo.

Pero precisamente, esa influencia no pasa desapercibida para algunas bandas representativas de esa época. Porque a pesar de su relativamente corta carrera, estos chicos de Los Ángeles ya pueden presumir que han salido de gira con Smashing Pumpkins y Ride. Ufff!

Rocket. Foto: vía Facebook.

Rocket está compuesta por Alithea Tuttle (vocalista y bajista), Desi Scaglione (guitarrista), Cooper Ladomade (baterista) y Baron Rinzler (guitarrista)… y en este 2025 lanzan su disco debut, R Is For Rocket, mismo que ya venía precedido de un muy buen EP titulado Versions of You .

Interesante ¿no? Bueno, pues aquí En El Radar de Sopitas.com te platicamos más a detalle sobre este proyecto.

¿A qué suena Rocket?

Como mencionamos antes, Rocket se ha destacado como una banda con una influencia de diversos estilos del rock alternativo, especialmente noventero. Algunas canciones se acercan al shoegaze de la vieja escuela, otras rescatan el sonido enérgico un poco lo-fi del noise rock de Sonic Youth…

Pero sin duda, la mayor inspiración se nota en la potencia melódica de sus guitarras, las cuales tienen una influencia muy marcada por los dos primeros discos de Smashing Pumpkins.

Otro detalle importante en el sonido de Rocket es la voz de Alithea Tuttle, de registro semi-grave pero muy brillante; mucha dulzura melancólica, por llamarlo de alguna manera.

De izquierda a derecha: Baron Rinzle, Cooper Ladomade, Alithea Tuttle y Desi Scaglione. Foto: Instagram.

Canciones esenciales de Rocket

“Take Your Aim” fue la primera canción que conocimos de Rocket… y es la mejor entrada que puedes tener para conocerlos. Cuando la escuchamos por primera vez, nos impresionó la potencia en las capas de guitarra y la batería, que se sienten muy en sintonía de lo que fue el Siamese Dream de Smashing Pumpkins.

La letra de esa rola habla sobre cómo una amistad que parecía fuerte, se empieza a deteriorar con el paso del tiempo, esto mientras las dos personas constantemente se echan la culpa.

Ese estilo musical, aunque en su lado más melancólico, se percibe también en canciones como “Future Memory”. Alithea Tuttle compuso este tema luego de que recibiera la noticia de la muerte de un amigo del que era muy unida en la infancia.

Ahora que si se trata de distorsión a tope, “Wide Awake” es la canción ideal. Es la que más se acerca al lado más crudo del grunge, con un solo de guitarra disonante que te recordará a “Dirty Boots” de Sonic Youth (y uno entiende por qué ellos son considerados una gran influencia en el género).

Si eres más de la melancolía shoegaze de guitarras atmosféricas y distorsionadas con ritmos semi lentos, Rocket también tiene canciones como “Sugarcoated”, en la que hablan sobre darse cuenta que las cosas entre dos personas no van bien, pero aún se aferran para pretender que puede funcionar.

Vale la pena echarle una escucha a su EP Versions Of You del 2023, pues el 3 de octubre del 2025 sale su disco debut, R Is For Rocket.

¿Han trabajado o colaborado con otros proyectos?

Rocket, como banda, ha buscado a toda costa establecerse como una banda DIY. Por eso mismo, la producción tanto de su EP como de su disco debut han sido tarea de su guitarrista, Desi Scaglione. El disco de larga duración, por su parte, fue grabado en el Studio 606 de Dave Grohl.

El gran recibimiento en la escena underground los llevó a firmar hace poco con el sello británico independiente, Transgressive Records.

Así, de a poco, su carrera ha crecido al grado de que han salido de gira con gigantes del rock alternativo de los 90. Por ejemplo, en el 2024 estuvieron de gira con las leyendas del emo, Sunny Day Real Estate… y poco después, fueron invitados de los iconos del shoegaze, Ride, en Estados Unidos.

Para el 2025, Rocket fueron invitados por los mismísimos Smashing Pumpkins para ser teloneros durante algunos shows por Europa y el Reino Unido.

Flyer de la gira por UK donde Smashing Pumpkins tuvo a Rocket como reloneros. Foto: vía Instagram.

Unos datos curiosos sobre Rocket

1. El nombre de la banda: contrario a lo que pareciera, el nombre de Rocket no es una referencia a la canción de Smashing Pumpkins. Como menciona Rolling Stone, la inspiración vino de una ocasión que Alithea estaba dibujando un cohete en una pizarra durante un ensayo.

2. Antes de dedicarse a la música, Alithea estaba decidida a convertirse en bailarina profesional pues había practicado gimnasia rítmica y diversos estilos de baile desde muy pequeña. Sin embargo, en 2016 sufrió una lesión medular que no le permitió continuar con su preparación.

Rocket. Foto: vía instagram.

3. Cooper Ladomade (baterista) y Alithea se conocen desde preescolar, y conocieron a Desi Scaglione y Baron Rinzler en el bachillerato. De hecho, la vocalista y Desi son pareja desde hace años.

4. Cuando formaron Rocket, la banda decidió que Alithea fuera la vocalista y bajista… aunque ella no sabía tocar el bajo. Así que buena parte de los primeros ensayos también sirvieron para enseñarle a ella cómo tocar el instrumento.

Alithea Tuttle. Foto: vía Instagram de Rocket.

Esta banda es ideal para escuchar cuando…

Sobre todo, si esa nostalgia por la música de los 90, pero quieres escuchar algo nuevo. Rocket tiene canciones para reflexionar sobre cosas cotidianas como el amor o desamor, las amistades que se van por cualquier razón… o incluso son un desahogo pues detallan esas veces que te sientes atascado.

Su capacidad para armar canciones con guitarras potentes y melódicas los hacen ideales para hacerte sentir eufórico… aunque también pueden construir canciones mucho más suaves para acompañar momentos un poco más reflexivos.

Rocket es sin duda una banda a la que vale la pena ponerle más atención. Y tú, ¿a qué otra banda tienes En El Radar?