¡Roger Waters volverá a Monterrey con la gira ‘This Is Not A Drill’!

Poco a poco regresan a la normalidad los festivales y conciertos en México. Y la verdad es que esta noticia nos pone muy contentos porque luego de año y medio sin música en vivo, un montón de bandas y artistas que nos encantan andan anunciando su regreso a nuestro país para presentarse en distintas ciudades de la república. Tal es el caso de Roger Waters, quien luego de un buen rato posponiendo varias fechas, por fin estará de vuelta para tocar esos clásicos que nos vuelan la cabeza.

Como recordarán, antes de que el coronavirus se convirtiera en pandemia, el exbajista de Pink Floyd anunció que volvería a tierras mexas para dar dos conciertos en el Palacio de los Deportes de la CDMX. Sin embargo, debido a que las cosas con el COVID-19 se pusieron bastante tensas, el músico británico tuvo que posponer estos shows hasta que la situación permitiera que se llevaran a cabo. Sin embargo, parece que todo está mejorando porque trae una excelente noticia para todos sus fans regios.

¡Roger Waters visitará la tierra de la carnita asada!

Resulta que este 26 de noviembre y para sorpresa de muchos, Roger Waters anunció con bombo y platillo a través de sus redes sociales que agregó una fecha más en nuestro país como parte de su gira This is Not A Drill. Para que se den una idea de lo importante que es esto, reveló que se presentará en Monterrey el próximo 11 de octubre de 2022 en la Arena Monterrey, en un show que seguramente le volará la cabeza a los fans de este musicazo combinado con grandes hits de su carrera.

La última vez que Waters visitó la tierra de la carnita asada fue en 2018, cuando se presentó dos noche en el mismo venue como parte del tour Us+Them en el que tocó rolas clásicas de los discos más icónicos de Pink Floyd, como The Dark Side of the Moon, Wish You Were Here, Animals y The Wall. Pero ahora, el bajista vuelve con un espectáculo que promete dejar al público con el ojo cuadrado y que por supuesto, si siguen su trabajo no se lo pueden perder por nada.

Y quizá en este punto se estén preguntando, ¿y qué onda con los boletos para el concierto de Roger Waters en la Arena Monterrey? Bueno, pues les contamos que la venta arrancará el próximo 30 de noviembre a través del sitio de Super Boletos (POR ACÁ se los dejamos). De cualquier manera y para que se vayan preparando, a continuación les dejamos un video de lo que pueden esperar el próximo 11 de octubre con la gira This is Not A Drill: