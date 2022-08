Históricamente, son contados los artistas de la música de habla hispana que alcanzan el estrella masivo a nivel internacional. Pero la industria hoy en día ha encontrado varios exponentes que suenan duro en todos los rincones del mundo y es justo decir que Rosalía es una de las que lidera la escena en ese sentido.

La catalana lanzó su disco debut, Los Ángeles, en el 2017, con una muy buena recepción en el mercado español. Sin embargo, fue hasta El Mal Querer del 2018 que extendió su popularidad en otras regiones del planeta, principalmente en Latinoamérica y Estados Unidos.

Foto: Getty Images

Con el lanzamiento de aquel material discográfico, vinieron entonces las extensas giras mundiales junto con presentaciones de gran calibre, como lo fue su participación en Coachella 2019.

Su ascenso a la fama mundial ha sido meteórico desde entonces, tanto que ya es común verla con codearse con celebridades del círculo hollywoodense o colaborando con cantantes de la llamada ‘lista A’ de la industria musical actual.

¿Rosalía es una estrella de talla mundial entonces? Sí y estas colaboraciones musicales que enlistamos a continuación lo comprueban.

Billie Eilish con “Lo vas a olvidar”

Hace unos pocos años, el internet se volvió loco cuando la propia Rosalía había revelado que andaba armando una colaboración con Billie Eilish. La española compartió entonces una foto en sus redes sociales donde aparecía junto a la joven sensación estadounidense del momento. y

Y bueno, así empezó una larga espera para que pudiéramos escuchar la rola. Fue hasta inicios de enero del 2021 cuando el tema por fin apareció, primero con un vistazo en un tráiler de un capítulo especial de Euphoria y eventualmente, ya con el lanzamiento de la canción en forma.

El track es emotivo en todos los sentidos y sorprende entre otras cosas porque Billie se aventuró a cantar en español, destacando su pronunciación bastante pulida. Quieran que no, eso habla de lo influyente que es la compositora oriunda de Cataluña. Muy rifadas.

James Blake con “Barefoot in the Park”

La capacidad de Rosalía para sorprender a otros artistas tiene su mejor ejemplo en James Blake. Fue en 2019 cuando lanzaron “Barefoot in the Park”, una canción que destaca por la conocida producción llena de texturas melancólicas por parte del compositor inglés, donde la voz de la cantante española cuaja de manera perfecta.

¿Cómo se dio esa colaboración? Tal como lo contó Blake para iTunes en el lanzamiento de su disco Assume Form, se introdujo en el trabajo de la también intérprete de “Malamente” gracias al ya mencionado disco Los Ángeles del 2017.

“Mi manager me puso ese disco y honestamente no había escuchado algo tan vulnerable, crudo y devastador en bastante tiempo… [Rosalía] vino al estudio y en un día habíamos hecho dos o tres cosas. Me encantó el sonido de nuestras voces juntas”, contó James.

Aquella colaboración los acercó como amigos e incluso, motivó que trabajaran de nuevo juntos pero ahora en el disco Motomami de ella, donde Blake coescribió el tema “Diablo”.

Travis Scott con un remix de “Highest in the Room” y “TKN”

La versatilidad de Rosalía es interesante. Educada musicalmente en el flamenco (y comúnmente encasillada en esta corriente conocida como el ‘neo-flamenco’), la cantante no se limita en ese terreno y avienta de vez en cuando algunas piezas musicales de corte urbano.

Y lo ha hecho en un par de ocasiones con uno de los pesos pesados del hip-hop de los últimos años: Travis Scott. A finales de 2019, el rapero de Houston sorprendió al mundo con el remix de su tema “Highest in the Room” en compañía de la catalana y Lil Baby. Unos meses después, ya en el 2020, lanzaron otro tema repleto de flow llamado “TKN”.

La colaboración entre ellos, se dice, nació a raíz de la amistad de Rosalía con Kylie Jenner, la pareja de Travis. Luego, el rapero invitó a la española para que formara parte del cartel de su festival Astroworld del 2019. Y bueno, el resto es historia.

The Weeknd con un remix de “Blinding Lights” y “La Fama”

Está bien, lo sabemos: el remix de “Blinding Lights” que se aventaron The Weeknd y Rosalía dividió bastante la opinión del público. Pero independientemente de ello, resultó sumamente interesante que el cantante canadiense eligiera a la catalana para esta colaboración, sobre todo por el tremendo hitazo que la canción significó hace unos años cuando inundó todas las redes sociales.

Luego de eso, Abel Tesfaye regresó el favor y fue uno de los invitados en el disco Motomami de Rosalía, con quien canta en el tema “La Fama” de corte bachatero. Curioso experimento.

Arca con “KLK”

Si Rosalía es una de las joyas de la corona de la música española a nivel internacional, lo mismo pasa con Arca si hacemos la comparación con Venezuela.

Las artistas se conocieron en el 2018 cuando coincidieron en el festival Sónar de Barcelona. Se hicieron amigas y se armó la promesa de colaborar. En el 2020, la venezolana lanzó el tema “KLK”, con su sello electrónico experimental bien marcado adornado con la voz sutil de la Rosalía. Temazo.

