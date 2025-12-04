Lo que necesitas saber: Rosalía cerrará su visita a México con un par de conciertos en el Palacio de los Deportes el 24 y 26 de agosto del 2026.

¡Rosalía viene a México! Esto no es un simulacro, la española visitará nuestro país durante el Lux Tour 2026. Y eso no es lo mejor, tendrá CUATRO fechas en nuestro país; dos en CDMX, una Guadalajara y otra más en Monterrey.

Vayan preparando el aguinaldo, la tanda, la quincena y lo que haga falta para que no se queden sin su boleto, porque la venta general arranca el 11 de diciembre ¿Y la preventa? ¿Y la venta a fans? Acá les contamos todo.

Foto: Captura de video.

Fechas de Rosalía en México

Agosto del 2026 será el mes de Rosalía. La cantante iniciará su vista a México con un concierto en la Arena VFG de Guadalajara el 15 de agosto, cuatro días después, el 19 se presentará en la Arena de Monterrey.

Y cerrará su visita a México con un par de conciertos en el Palacio de los Deportes el 24 y 26 de agosto. Eso no dice dos cosas; la primera, que el show será un poco más íntimo, y la segunda, que los boletos se van acabar más rápido.

Palacio de los Deportes: 24 y 26 de agosto 2026

Arena Monterrey: 19 de agosto 2026

Arena VFG (Guadalajara): 15 de agosto 2025

Venta fans, preventa y venta general de Rosalía en México

Ahora sí, vamos a los importante. Sí, habrá venta para fans y será el 9 de diciembre, peeeero aquellos que quieran participar deberán registrarse en la página oficial de Rosalía, acá les dejamos el link.

En caso de que no puedan acceder a la venta para fans, no se preocupen, todavía pueden comprar boletos en la preventa que será 10 diciembre, eso sí, solo si tienen tarjeta Banamex.

Y de plano no alcanzan boletos en la primera fase, aún podrán intentarlo en la venta general del 11 de diciembre, ahí sí, participan casi todas las tarjetas.

Venta fan: 9 de diciembre, 9:00 hrs

Preventa Banamex: 10 de diciembre, 11:00 hrs

Venta general: 11 de diciembre, 11:00 hrs

Plataforma: Ticketmaster

Esperamos que tengan mucha suerte y consigan sus boletos. Mientras les dejamos está canción de Rosalía para que vayan calentando motores.