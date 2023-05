A todos nos da coraje que no nos pongan atención, y más si estamos mostrando algo que nos gusta. Y claro que esto aplica a cualquiera, incluso para nuestras bandas y artistas favoritos. Aunque hay casos que se van a los extremos, como el caso de Royal Blood, que se enojaron porque el público no se emocionó con su presentación.

Se sabe que los conciertos del dúo británico son dinamita pura, pues aunque solo son Mike Kerr y Ben Thatcher en el escenario, en vivo suenan como si fueran una banda “completa” y eso los caracteriza. Sin embargo, parece que no todos son fans de la música de Royal Blood, y eso lo dejó claro la gente que asistió recientemente a un festival en el Reino Unido.

Mike Kerr y Ben Thatcher de Royal Blood/Foto: Getty Images

Royal Blood se enojó con el público por no reaccionar a su show y hasta les pintaron ded

Resulta que el pasado 28 de mayo, Royal Blood tocó en el Big Weekend 2023, un festival organizado por BBC Radio 1 en Dundee, Reino Unido. La presentación de la banda iba bien, o eso pensaban todos, pues casi al final de su set, Mike y Ben dejaron muy claro que no estaban contentos con la reacción del público a su show.

Para que se den una idea de cómo estuvo la cosa, antes de terminar su participación, Mike Kerr dijo en tono sarcástico lo siguiente: “Bueno, supongo que debería presentarnos ya que nadie sabe realmente quiénes somos. Nos llamamos Royal Blood y esto es música rock. ¿A quién le gusta la música rock? Nueve personas, brillante”.

Mike Kerr de Royal Blood dejó claro que no estaba muy contento con la gente

A partir de ese momento, la situación se puso bastante tensa entre el vocalista de Royal Blood y el público del festival. Más adelante, Mike volvió a tomar el micrófono para presentar a Ben Thatcher y mencionó: “Tenemos que aplaudirnos porque eso fue muy patético. Bien hecho, Ben”.

Luego, Mike Kerr miró hacia la cámara que estaba a lado del escenario y empezó a platicar con el camarógrafo: “¿Nos aplaudirás? ¿Aplaudes? Estás ocupado. ¿Puedes aplaudir? Sí, incluso él está aplaudiendo”. Luego de esto, volvió con la gente y les preguntó: “¿Qué dice eso sobre ti?”.

Mike Kerr y Ben Thatcher de Royal Blood en 2021/Foto: Getty Images

El cantante y bajista de Royal Blood soltó un acorde subido de tono mientras salían del escenario, y ya para terminar, Mike se fue pintándole claramente dedo (ya saben cuál) al público, pues considera que fue pésimo el recibimiento que tuvieron durante su presentación en el Big Weekend 2023. Acá les dejamos el video de este momento.

Royal Blood making their feelings known about the crowd at BBC Radio 1’s Big Weekend yesterday ?



pic.twitter.com/Meh6GZnByJ — The Rock Revival (@TheRockRevival_) May 29, 2023

Y es que de acuerdo con Billboard, la gente no estaba emocionada por ver a Royal Blood porque les tocó un horario complicado, pues se quedaron justo en medio de los fans que esperaban ver a Niall Horan y Lewis Capaldi, los cuales no tienen el público mas rockero que digamos y muchos menos iban a headbanguear con sus rolas.

Aunque eso sí, también hubo quienes dejaron claro que la culpa no fue del horario en que tocó Royal Blood, ya que el público no reaccionó porque no les gusta su música y hay momentos en los que no más no logran conectar con la gente. ¿Ustedes qué dicen? ¿De qué lado están? Lo único que sabemos es que esto no pasaría si regresaran a México a tocar, la mera neta.