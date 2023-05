Se viene nuevo disco de Royal Blood y nos traen unos riffs potentes con la rola "Mountains at Midnight"

Si lo que quieren son unos riffs poderosos para meter a sus playlists, entonces agárrense que esta es la rola que andaban buscando. Royal Blood lanza la canción “Mountains at Midnight” con esa esencia llena de distorsión y pesadez que los caracterizó desde sus primeros materiales.

Pero eso no es todo… El dúo oficialmente inicia una nueva era en su carrera pues con este temazo, anuncian el lanzamiento de su disco Back to the Water Below que llegará a nuestras vidas el próximo mes de septiembre. Van todos los detalles.

Royal Blood lanzará su nuevo disco en septiembre próximo. Foto: Getty.

Royal Blood lanza la canción “Mountains at Midnight”

Tan solo han pasado un par de años desde que Mike Kerr y Ben Thatcher nos trajeron el disco Typhoons, y tal parece que las ganas de meterse al estudio no aguardaron. El primer adelanto del material llegó para volarle la cabeza a los fans.

Royal Blood lanza la canción “Mountains at Midnight” este jueves 25 de mayo para darnos una probadita de lo potente que vendrá este nuevo material discográfico de larga duración, el cuarto de su carrera.

El nuevo sencillo se basa en el distorsionado estilo y pesados riffs de bajo de Kerr, acompañados por la potente secuencia de batería de Thatcher. Pasen a escucharlo para que calen de qué va toda la onda.

Todo listo para el nuevo disco de Royal Blood

Royal Blood lanza la canción “Mountains at Midnight” como el primer sencillo promocional del ya mencionado disco Back to the Water Below. Esta entrega verá la luz el próximo 8 de septiembre (y ya pueden preordenar acá)… Ahí les dejamos el dato para que lo vayan agregando a su agenda de lanzamientos.

Y en lo que esperamos un nuevo adelanto en la semanas venideras, aquí abajito les dejamos el tracklist completito junto con la portada del álbum. A ver si en una de esas, los vemos de regreso en México tras el showsazo que se mandaron en el Corona Capital 2021 (que fue su primera visita al país).

1.Mountains At Midnight

2. Shiner In The Dark

3. Pull Me Through

4. The Firing Line

5. Tell Me When It’s Too Late

6. Triggers

7. How Many More Times

8. High Waters

9. There Goes My Cool

10. Waves

Portada del disco ‘Back to the Water Below’ de Royal Blood, que saldrá el 8 de septiembre. Foto: Warner Records.