Lo que necesitas saber: Rush realiza la gira "Fifty Something Tour" para celebrar más de 50 años de vida... y, sobre todo, para homenajear al gran Neil Peart.

Últimamente, se usa el adjetivo “épico” para describir cualquier cosa, al punto que la palabra ha perdido su significado. ¿Quieren saber lo que realmente significa?, vayan a un concierto de Rush.

Rush, Palacio de los Deportes, 2026 / Foto: OCESA/Liliana Estrada

Geddy Lee y Alex Lifeson regresaron después de años de retiro… y con Anika Nilles, la banda vuelve a estar completa

Qué importaba que fuera el día en que jugaba la Selección Mexicana (una a la que a cada rato sus actuaciones flacas las califican de “épicas”). Quizás al principio, pero conforme se acercaba la hora de ver a Geddy Lee y Alex Lifeson, poco o nada preocupó no ver al equipo nacional en juego del Mundial.

(Y luego de ver una parte del primer tiempo, menos. Mucho menos… algunos dirán que su victoria 1-0 fue épica, pero nada que ver).

“Épica”, de verdad, la entrega de los sobrevivientes de Rush. Desde la canción inicial con la que salieron en su primera noche en el Palacio de los Deportes, “Xanadu”, hasta la última, con la que se despidieron y cerraron un increíble primer show en México, “Working Man”.

Rush, Palacio de los Deportes, 2026 / Foto: OCESA/Liliana Estrada

Un show que celebra a Rush y homenajea al gran Neil Peart

Sí señores, Rush regresó a México y lo hizo de la única forma en que podía hacerlo: épicamente. Como los grandes, de manera espectacular. Y faltarán palabras para describir lo que fue.

Una noche en la que los miembros del trío canadiense desplegaron maestría para ejecutar lo más selecto de su catálogo. Increíbles canciones que merecían nuevamente ser escuchadas en vivo, a pesar de la ausencia del motor creativo de la banda que fue Neil Peart.

El show, la gira entera, además de servir para celebrar los 50 años de Rush, es más un homenaje a Peart. Es un recuerdo constante, tanto en las canciones ejecutadas, como en los emotivos visuales proyectados.

Siempre evocado y provocando las lagrimas en varios de los que abarrotaron el inmueble de Churubusco, sobre todo, cuando en pantallas apareció y su voz se dejó escuchar para decir lo que significó la música en su vida. Y luego, la banda se arrancó con la mitológicamente emotiva “Bravado”.

“Si quemamos nuestras alas volando demasiado cerca del Sol (…) pagaremos el precio, pero no contaremos el costo”, escribió Peart para la canción que la banda metió al Roll the Bones de 1991 y con la que ahora es bellamente homenajeado.

Rush, Palacio de los Deportes, 2026 / Foto: OCESA/Liliana Estrada

Y muy bien ocupado el asiento en la batería del insustituible Peart por la maravillosa Anika Nilles. Una potencia inagotable durante las casi tres horas de show. Lo mismo Geddy Lee y Alex Lifeson. Es una perfecta unión de artistas. Pese a lo que muy pocos críticos de sofá digan, Rush está nuevamente completo. Es una banda.

La gran Anika Nilles no es una invitada, es la parte que le faltaba al grupo para volver al ruedo. Tan necesaria y, ahora tan imprescindible. Así se escuchó y así se lo hizo saber el público al ovacionarla cuando fue tempranamente presentada por Geddy Lee. ¿Con ella habrá nueva música de Rush? Se ha dicho que es probable…

Rush, Palacio de los Deportes, 2026 / Foto: OCESA/Liliana Estrada

Un show no sólo épico, también irrepetible

Quién sabe. Podría ser, porque la banda lució completa, tanto como la narrativa de todas y cada una de las canciones que sonaron… lo musical ya estaba puesto, pero el show que la banda trae es uno que pocas veces puede verse.

Castillos apareciendo de la nada, viajes oníricos, las pesadillas surrealistas de “La Villa Strangiato”, ojos viendo y siendo vistos, explosiones que hacían saltar del asiento, revelaciones futuristas y la distopía de ciencia ficción que nace en el espacio de “2112”… y hasta la aparición especial de los personajes de South Park como prólogo para “Tom Sawyer”.

Todo eso y más en la música de Rush, trasladado a impresionantes visuales que hacían sentirse en otro espacio y tiempo. Algo que sólo pocas bandas logran. Un show que sólo artistas de la categoría de Rush. Muy pocas, entonces. Épico y, quizás, irrepetible.

Setlist Rush, Palacio de los Deportes 18/06/2026

Xanadu

Dreamline

Subdivisions

Headlong Flight

Bravado

Red Sector A

La Villa Strangiato

Anthem

New World Man

The Spirit of Radio

Encore

Rush, Palacio de los Deportes, 2026 / Foto: OCESA/Liliana Estrada