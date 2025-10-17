Lo que necesitas saber: Sam Fender venció a nominados de gran renombre como Pulp, Wolf Alice o Fontaines DC.

¡La espera terminó! Tras un eventazo llena de emociones, por fin se reveló el ganador del Mercury Prize 2025… se lo llevó nada más y nada menos que Sam Fender con el disco People’s Watching.

Ganador del Mercury Prize 2025 // X:@MercuryPrize

¡Sam Fender gana el Mercury Prize 2025 con el disco People’s Watching!

Para los que se lo perdieron, este jueves se llevaron a cabo los Mercury Prize 2025 y tras un eventazo lleno de talento musical, se reveló que el ganador de este año es Sam Fender con su disco People’s Watching.

Esta edición estuvo llena de sorpresas, pues fue la. primera vez que se realizó fuera de Londres. Además, el cantante venció a nominados de gran renombre como Pulp, Wolf Alice, Fontaines DC y más.

Este el tercer álbum de estudio de Fender, lanzado el 21 de febrero de este año, combina el rock tradicional con historias de la vida cotidiana y la pérdida de seres queridos.

Y… ¿De qué van estos premios?

Vamos directo al grano. El Mercury Prize es un premio que reconoce al mejor álbum de Reino Unido e Irlanda y sirve como un trampolín para un mayor éxito musical tanto en la región como en todo el mundo.

La ceremonia de este 2025 se llevó a cabo este jueves en Utilita Arena de Newcastle. Estuvo llena de presentaciones musicales de algunos nominados como Twigs y Martin Carthy.