¡Épico! Así fue la primera y última vez que Daft Punk vino a México

Este lunes 22 de febrero, se dio a conocer la noticia de que Daft Punk, el dúo francés conformado por Guy-Manuel de Homem-Christo y Thomas Bangalter, se separa de manera definitiva. Después de 28 años juntos, cuatro discos de estudio, dos giras mundiales, un score, varios himnos y clásicos… después de cambiar la historia de la música, Daft Punk dice adiós de forma definitiva.

Sí, todos estamos en un limbo, y quizá eso se debe porque Daft Punk había estado inactivo desde hace años –alimentando nuestra desesperación con rumores de presentaciones sorpresa o colaboraciones. Pero la realidad es que nadie se esperaba la noticia que anunciara su separación.

Pero seamos realistas. Su último disco, el Random Access Memories, salió en 2013. Hace 8 años que el dúo no se metía a un estudio a trabajar en algo para Daft Punk. Luego, su último concierto en vivo (no presentaciones como los Grammys y demás), fue en 2007 durante la gira del Alive 2007, la cual había llegado a 10 años de su última gira de 1997…

Y fue justamente durante esta gira, que Daft Punk vino por primera y última vez a México en uno de los mejores conciertos que los mexicanos hemos disfrutado y que los franceses dieron en su ahora terminada carrera. Pero acá les contamos más.

Una noche de Halloween

Hay dos tipos de mexicanos: los que fueron al concierto de Daft Punk el 31 de octubre de 2007 en el Palacio de los Deportes, y los que por alguna razón, se lo perdieron. No hay más. El orgullo no se juega entre clásicos de futbol ni nada de eso, sino entre las personas que se reunieron para ver el único concierto que los franceses dieron en la CDMX y los que no.

Teniendo eso en mente, es momento de recordar esa histórica presentación que como mencionamos, no sólo es uno de los mejores conciertos que se han dado en México gracias a sus proporciones épicas, sino uno de los mejores que Daft Punk dio en su historia.

Era una noche de Halloween y el Palacio de los Deportes se llenaba de fans disfrazados para aprovechar las fiestas. De repente, aparece Sussie 4, la banda seleccionada para abrir el concierto en la Ciudad de México (en esas épocas todavía era Distrito Federal) y el que se dio en Guadalajara.

Sussie 4 había liberado The Red Album en 2006, el cual contó con algunas colaboraciones como la de “Remote Control” junto a León Larregui, una de las más conocidas. Por lo que los tapatíos pusieron el ambiente hasta el momento en que se empezó a ver la icónica pirámide.

Daft Punk en el Palacio de los Deportes

Guy-Manuel de Homem-Christo y Thomas Bangalter aparecieron en lo que se convirtió en el principio de unos visuales impresionantes una presentación épica en todos los sentidos. Daft Punk arrancó con “Robot Rock” seguido de “Oh Yeah”. La gente estaba eufórica a partir de los visuales donde se hacía lectura de cada una de las palabras: FUCK.

Después de unos 20 minutos, poco más, Daft Punk enloqueció al Palacio con menos de dos minutos de su clásico “Around the World” (el video es cortesía de Michel Gondry) al que le hizo segunda una mezcla de “Harder, Better, Faster, Stronger”. Los colores en el escenario eran los mismos del video animado de la misma rola, la cual forma parte del Discovery.

Después de 40 minutos, unas campanadas: era momento de “One More Time” y los visuales cada vez eran más impresionantes con el sonido de “Aerodynamic” en toda su potencia. En la pirámide, encima de Daft Punk, y detrás, los mismos colores que simulaban un escenario intergaláctico mientras de fondo, se escuchaba el “We’re gonna celebrate… one more time“.

Ya casi para el cierre, de vuelta a sus orígenes, a 1997 con el Homework: “Da Funk” y “Daftendirekt”. Después de una hora de concierto en el que a gente agitó sus pelucas en al aire o cualquier objeto que tuvieran a la mano (muchos parte del disfraz que había sido perfecto en un principio), sonaron estas dos rolas de un concierto que no le pidió nada a cualquier otra de sus presentaciones.

Y para cerrar, entre imágenes extrañas de naturaleza como plantas y flores, seguida de personas y sus rostros, sonaba “Human After All”. Nunca hubo un instante de silencio, pues llegaron los aplausos del dúo, de la gente y la despedida que tiene un regreso.

Daft Punk volvía al escenario del Palacio por segunda vez en la noche, pero última vez en su la historia en ellos y México. Se le dio vuelo a “Together” con “Human After All” de fondo, la segunda vuelta de “One More Time” para darle fin, ahora sí, con “Music Sounds Better With You”.

Setlist

Robot Rock / Oh Yeah

Touch It / Technologic

Television Rules the Nation / Crescendolls

Too Long / Steam Machine

Around the World / Harder, Better, Faster, Stronger

Burnin’ / Too Long

Face to Face / Short Circuit

One More Time / Aerodynamic

Aerodynamic Beats / Forget About the World

The Prime Time of Your Life / Brainwasher / Rollin’ & Scratchin’ / Alive

Da Funk / Daftendirekt

Superheroes / Human After All / Rock’n Roll

Encore

Human After All / Together / One More Time (Reprise) / Music Sounds Better With You