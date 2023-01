El cuarto disco de estudio del inglés Sam Smith nos muestra una vez más su increíble voz y la versatilidad que lo hace funcionar en varios géneros y tonos. El sucesor de Love Goes (2023) se llama Gloria y tuvo como introducción la reconfortante “Love Me More” y la viralizada “Unholy”, que hemos escuchado muchísimo los últimos meses.

En el equipo de Sam para este disco están en composición y producción Jimmy Napes (Eliza Doolittle, Disclosure y Mary J. Blige), Stargate (Michael Jackson, Mariah Carey, Britney Spears, Beyoncé), Omar Fedi (Lil Nas X, Kid Laroi) e Ilya Salmanzadeh (Ariana Grande, Camila Cabello).

En las colaboraciones musicales, Smith de nuevo se lució e invitó a Jessie Reyez, Kim Petras, Koffee, Calvin Harris y Ed Sheeran.

Foto: Sam Smith

Una nueva y glamurosa era para Sam Smith

“Love Me More”, la canción abridora del disco, finaliza una etapa artística de Sam Smith. Incluso ha declarado que es una oferta a su audiencia pasada para experimentar algo nuevo, y más atrevido.

La sobriedad y tristeza de In the Lonely Hour y el conflicto y preocupación de The Thrill Of It All han quedado atrás. Después de años de trabajar con las cuestiones de género, Sam inicia una era llena de orgullo y glamour.

Lo acabamos de ver en Saturday Night Live y esa muestra de seguridad y de elevar su show a magnitudes no expresadas antes, le va muy bien a Sam. Ya sea con Kim Petras saliendo de su vestido, o con Sharon Stone como musa, mientras Sam se encuentra inmerso en su coro, definitivamente observamos algo distinto en la propuesta del inglés.

En lo musical, tenemos a un ser totalmente desinhibido, que habla de sexo, pasión, fiestear y beber sin censura, con beats y arreglos bastante sensuales junto a su voz. La muestra más clara de esta nueva etapa es “Unholy”, que habla de infidelidad y perversión, pero “Six Shots” y “Gimme” también juegan con el doble sentido y el timbre de Sam ayuda muchísimo a transmitir lo que desea en la canción.

Hay Sam Smith para todos los gustos

Con la reinvención, Sam dice adiós a la fórmula que tanto le sirvió en su primer disco: canciones austeras en las que lucía su voz con elementos sobrios que orbitaban alrededor de ella. Ahora, Sam tiene nuevas cosas que ofrecer y quizás lo más apegado a su trabajo pasado sea “Love Me More”, y aún en esa rola, el beat nos dice que hay un artista renovado frente a nosotros.

En esta categoría también está la excelente “How To Cry”, en la que las guitarras son la base para Sam se luzca en letra y voz. Lidiando con las temáticas de la represión por ser homosexual (que expresa en el fortísimo “Hurting Interlude”) logra denunciar lo que la sociedad enseña: a mentir antes que a llorar.

Hay una serie de rolas con unos arreglos entre lo-fi y Rhythm & Blues, como “No God” y “Six Shots”, y quizás “Gimme”, cargadas de sensualidad y como antesala de las más aceleradas. Aquí entran “Lose You” y “I’m Not Here to Make Friends”, dos canciones que seguramente escucharemos mucho los meses entrantes, totalmente bailables y con el timbre de Sam brillando en una de las atmósferas en las que más nos ha probado su talento.

Este disco tiene temas para distintos gustos, y por eso funciona muy bien en conjunto. Pasar de baladas a baile, de temas tristes a celebraciones sensuales de la vida, nos deja ver que también hay mucho en la cabeza de Sam Smith y que no se encasilla en un género o un solo tema, y lo hace bastante bien en estas variedades.

Excelentes decisiones, salvo por la duración de ‘Gloria’

Cada elección de Sam y su equipo en este disco es acertada: la abridora, los interludios, el orden de los tracks, las colaboraciones y la cerradora. El álbum tiene una gran dinámica, y reparte bien las canciones más tranquilas y las aceleradas, cerrando con un himno cursi y liberador, “Who We Love”, en la que Ed Sheeran se une a Sam para reiterar que todo amor es válido y que cada quien ama a quien decide.

La cima del disco es el tema homónimo, una declaración a corazón abierto de Sam, y en la que su voz nos estremece, asciende y desciende de una manera excepcional.

Sin duda ver esta rola en vivo será abrumador, y es que este disco está bastante pensado para sus seguidores, seguramente el show igual. Solo podemos quejarnos de que este álbum apenas rebasa la media hora, y tiene un par de interludios, lo que resulta en 11 rolas, de las cuales la mayoría no llega a los 3 minutos.

Podremos escuchar este disco en vivo próximamente

Esto hace que el disco se pase muy rápido, y que algunos momentos se sientan bastante efímeros. Algunos puentes, más coros, o quizás hasta alargar introducción y salidas, pudiera haber ayudado a darnos más de Sam.

Con muchísima mercancía nueva, y hasta material firmado por Sam, el inglés celebra el lanzamiento de Gloria. Por otro lado, el tour de Gloria, con una prometedora escenografía y show, llega al Palacio de los Deportes para un par de fechas el 14 y 15 de septiembre de este año (por aquí los boletos para este show).

Foto: OCESA