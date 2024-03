Lo que necesitas saber: Y ahora en A Tu Playlist por Sopitas.com, te hablamos a fondo sobre Sampha, uno de los grandes genios del R&B actual.

La música es un bálsamo para las almas rotas, eso es seguro. Y hay ciertos artistas que entienden ese concepto sobre sanar; de canalizar el dolor y desahogarlo en el arte aunque el proceso lleve su tiempo. Uno de esos artistas es Sampha.

Los amantes más acérrimos del hip-hop y el R&B ya lo tendrán ubicado con más presencia por los créditos que ha cosechado en producción junto a artistas del más alto perfil, eso sin contar los dos magníficos discos de larga duración que ha lanzado al momento.

Pero para quienes no lo tengan en el radar, créanos que les hablamos de una de las grandes mentes creativas de los últimos años. Un artista que algunos considerarán de nicho, y uno que ciertamente merece más atención de la que ya tiene. Así que en esta entrega de A Tu Playlist x Sopitas, repasamos lo que hace genial a Sampha.

¿Quién es Sampha y cómo se acercó a la música?

Su nombre real es Sampha Lahai Sisay y nació en 1988, siendo el último de cinco hermanos. Sus padres eran migrantes de Sierra Leona que justo llegaron a Londres en los inicios de la década de los 80 cuando Joe, su papá, quien se dedicaba a la valuación de joyas, encontró un empleo nuevo en tierras británicas.

La familia Sisay no solo había encontrado un lugar en la capital inglesa donde tendrían mejores oportunidades de salir adelante ante la corrupción por el comercio de diamantes en su país de origen… Viéndolo en retrospectiva, en 1991, tan solo tres años después de que naciera el artista, estalló una Guerra Civil en Sierra Leona que dejó más de 50 mil muertos y miles de refugiados.

La situación en Sierra Leona obligó a los padres de Sampha a emigrar a Inglaterra. Foto: Getty.

La música estuvo muy presente para el joven Sampha, quien desde muy chico se sintió atraído por el piano –su herramienta predilecta eventualmente– que sus padres habían puesto en su casa ubicada en Morden. Su amor por ese instrumento se vería reflejado en canciones como “(No One Knows Me) Like the Piano” del 2017.

Pero su influencia musical temprana también se vería marcada por su propia familia. Como mencionaba en una entrevista con Hypebeast, su padre constantemente compraba mucho material de música clásica, pop, ritmos africanos y brasileños.

Y en sus años de adolescencia, descubrió su interés en la producción musical cuando uno de sus hermanos mayores armó un estudio casero, esto mientras Sampha disfrutaba de artistas como Todd Edwards, Minnie Ripperton, Stevie Wonder, The Neptunes y Outkast.

Imagen de Sampha cuando era niño. Foto: Especial.

Las tragedias familiares que lo marcaron en primera instancia

Como dijimos, el señor Joe, padre de Sampha, fue una importante figura para que el artista descubriera su vocación musical. Aquel piano en la casa de la familia, se lo compró Joe a un vecino y el menor de los hermanos Sisay no lo soltó nunca desde los 3 años de edad.

Por ello, la ausencia de su padre lo marcó. En 1998, Joe murió a causa de cáncer de pulmón cuando Sampha solo tenía 9 años. Luego, en su adolescencia, vio a uno de sus hermanos quedar discapacitado tras un derrame cerebral. Pero la familia en todo momento hizo lo posible por protegerlo de aquel sentimiento de ausencia y dolor que aunque era inevitable, podían ser llevadero con la música de su lado.

De la escuela a la industria musical

La preparación musical de Sampha se dio en la Ewell Castle School, donde perfeccionó su forma de tocar el piano, formando parte de la banda de jazz y convirtiéndose en Capitán de Música. Ya mostraba aptitudes para lograr grandes cosas… pero las aulas no eran el mundo donde podría explotar todo su ingenio, así que dejó la escuela en el 2007.

Y en ese mismo año, gracias a la magia que alguna vez hizo especial a My Space como una red social que proyectaba carreras musicales, se encontró con un artista que no solo le cambiaría la vida, sino que también se haría su amigo: Kwes. Este último llamó la atención del joven prospecto pues, primero, lo introdujo al mundo del pop experimental y las composiciones poco convencionales…

Kwes fue uno de los artistas que impulsó la carrera temprana de Sampha en redes sociales. Foto: vía Last.fm.

Y segundo, Kwes fue el encargado de introducir a Sampha (quien subía su música a MySpace bajo el nombre de Kid Nova en esos años) en la industria musical presentándolo con otros proyectos experimentales como Ghostpoet, DELS, Mika Levi/Mikachu y SBTRKT, quiene en años próximos se haría su colaborador frecuente. Esa conexión con otros artistas le dio la confianza de que otros creativos avalaran su trabajo.

Todo ese buen recibimiento con la confianza de Kwes de por medio, se tradujo en que el oriundo de Morden empezara a trabajar desde 2009 con Young (antes conocida como Young Turks), subsidiaria de la emblemática XL Recordings que empezaba a figurar en la escena británica representando a actos como The xx o Jessie Ware, y con la que él mismo lanzó sus dos primeros EP entre 2009 y 2013.

SBTRKT y Sampha tocando en el Lollapalooza del 2012. SBTRKT fue uno de los primeros colaboradores de Sampha y fue sustancial para que el artista de Morden se hiciera más conocido. Foto: Getty.

El largo camino al disco debut de Sampha: Colaboraciones enormes y una perdida dolorosa

Ese periodo entre sus dos EP, Sampha lidió con muchas cosas complicadas. En 2010 le diagnosticaron cáncer a Binty, su madre, y constantemente la vida del artista se dividía entre su carrera en ascenso y mayormente, el cuidado de su mamá.

En el 2012, el panorama mejoraría para el artista tanto en su vida personal como en lo profesional. Por un lado, el cáncer de Binty entraría en remisión y además, el equipo de Young/XL Recordings gestionó mandar algunos tracks de Sampha a Drake, lo que derivó en un par de colaboraciones llamadas “Too Much” y “The Motion” del disco Nothing Was The Same.

En aquellas épocas, también se unió a las sesiones de grabación de Kanye West, recibiendo créditos de composición y producción en The Life Of Pablo (2016) eventualmente. Y en ese mismo lapso, trabajó con Solange Knowles en la composición del disco A Sit At the Table, precisamente en la canción “Don’t Touch My Hair”. Beyoncé y Frank Ocean también lo reclutaron en su momento.

Sampha tiene créditos de composición y producción en el disco ‘Nothing Was The Same’ de Drake. Foto: Especial vía X/Twitter.

Luego de un periodo importante colaborando con enormes artistas, Sampha decidió enfocarse en las canciones que compondrían su disco debut de larga duración. La industria estaba atenta a lo que entregaría para confirmarse como uno de los genios musicales británicos del momento…

Sin embargo, en 2014 el cáncer de su madre regresó y él volvió a su casa para cuidarla. Ella desafortunadamente falleció en septiembre del 2015. “No existe el ‘proceso de duelo’… Es como un sueño que nunca se sentirá real”, dijo en una entrevista con Fader recordando el fallecimiento de su madre.

Sampha en su niñez con Binty, su madre. Foto Especial.

Pero todo ese dolor y justamente, la reflexión sobre la perdida y el camino para sobrellevarla, derivaron en Process, disco del 2017 que se caracterizó por su vibra neo soul, R&B alternativo y experimental, con una voz profunda capaz de despertar lo más nostálgico del oyente.

Canciones como “Kora Sings” o la ya mencionada “(No One Knows Me) Like the Piano)”, eran una muestra inequívoca de esa nostalgia que el compositor sentía respecto a la perdida de sus padres. El desahogo a través de la música, pues… El material le valió a Sampha el Mercury Prize, siendo reconocido como uno de los debuts más importantes de aquel momento.

Las grandes colaboraciones siguieron y llegó su segundo disco

Tras el éxito que significó Process, que además lo llevó a algunos de los más grandes festivales del mundo desde Glastonbury hasta Lollapalooza, Sampha se tomó su tiempo para realizar su segundo material discográfico.

En el camino, pasaron muchas cosas que hicieron que cambiara el panorama para el artista. Continuaron las colaboraciones de alto perfil, ya sea como artista invitado o solo como músico de sesión. David Byrne y Florence + The Machine lo tuvieron en algunas rolas del 2018; Alicia Keys y Kendrick Lamar lo invitaron a grabar entre 2020 y 2022…

Pero ni siquiera eso se comparaba con el suceso que cambiaría su vida por completo: el nacimiento en 2020 de su hija.

Sampha participó en el disco ‘Mr Morale & The Big Steppers’ de Kendrick Lamar. Foto: Especial.

El hecho de convertirse en padre, orilló a Sampha a desarrollar el proceso creativo de Lahai del 2023, su segundo álbum (cuyo título se inspira en el segundo nombre del artista) donde no solo reflexionó sobre el pasado y las heridas de la ausencia, viéndolo en retrospectiva… Sino que mostró su nuevo concepto del amor y la vida, precisamente inspirado en estas sensaciones sobre la paternidad.

Musicalmente, el disco recupera esa esencia R&B y soul de toque experimental del material anterior, aunque en este material se siente la influencia jazz en mayor medida, quizá recordando aquellas clases jazzeras de su época en la Ewill School.

Lo que hace especial a Sampha como artista

Como dijimos al inicio, Sampha es uno de esos artistas que saben convertir el dolor en arte a través del desahogo. Con el piano como su instrumento predilecto y una educación musical de influencia diversa, el londinense rompe los esquemas del R&B moderno llevándolo por el camino de la experimentación hacia el jazz, el hip-hop, el soul, el trip-hop… Lo que gusten y manden.

En ese sentido, podemos decir que él es uno de esos talentos que nos emociona con cada lanzamiento porque no sabemos qué esperar. Y es por eso que artistas de talla internacional como Frank Ocean, Drake, Kanye West, Solange o Florence + The Machine han encontrado en él a un creativo imprescindible.

Pero más allá de lo meramente musical e instrumental, él ha tomado los momentos más grises y los más brillosos de su propia vida para llevarlo al terreno de la reflexión en sus canciones. Sampha nos reafirma con sus letras por qué la música es el desahogo perfecto y honesto que necesitamos.

