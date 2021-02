¿Lo sabías? Así suena la canción original que Daft Punk sampleó para “One More Time”

Febrero no podía terminar sin malas noticias y eso nos lo demostró con el anuncio de Daft Punk, dúo parisino de música electrónica que este 2021 decidió separarse después de una trayectoria de 28 años, millones de discos vendidos, decenas de éxitos y otros logros que los llevaron a ser considerados uno de los grupos más importantes de la música.

Fue el pasado 22 de este mes cuando, a través de un video de ocho minutos titulado Epilogue, Daft Punk dio a conocer el final de su historia. Una noticia que definitivamente no esperábamos, sobre todo porque a inicios de febrero hasta esperábamos que el dúo se apareciera durante el show de Medio Tiempo del Super Bowl junto a The Weeknd.

La separación de Daft Punk dio de qué hablar

La separación de Daft Punk provocó que muchos escucháramos en loop clásicos del dúo como “Around The World”, “One More Time”, “Get Lucky”, “Something About Us” y más. Asimismo, en redes sociales varios aprovecharon la ocasión para postear algunas memorias o datos curiosos relacionados a Thomas Bangalter y Guy-Manuel de Homem-Christo.

Uno de los más interesantes que encontramos fue en TikTok y a través de una cuenta llamada “For Tunes”. En un video el dueño de dicho perfil –quien se describe a sí mismo como un productor e ingeniero musical– nos muestra cómo fue que Daft Punk creó el adictivo loop que escuchamos en “One More Time”, uno de los más grandes éxitos de Daft Punk.

Un sujeto de TikTok muestra cómo se creó “One More Time”

En el video (que podrán ver a continuación) el encargado de "For Tunes" deja escuchar una parte de la canción "More Spell On You" (1979) del músico estadounidense Eddie Johns.

Con un par de cambios (cortes, reducir la velocidad de la canción, etc.) realizados con ayuda de una mezcladora de dj, este tiktoker enseña cómo “One More Time”, track perteneciente al afamado Discovery (2001) pudo tener vida gracias al sample de Johns.

Ahí les va esta joyita:

Y de paso otras canciones como “Harder, Better, Faster, Stronger”

“For Tunes” también enseña cómo ocurrió lo mismo con “Harder, Better, Faster, Stronger”, otra de las mayores piezas musicales creadas por Thomas Bangalter y Guy-Manuel de Homem-Christo, que utiliza un sample de la canción “Cola Bottle Baby” del tecladista americano Edwin Birdsong.

Y sí eso no fuera suficiente, el ingeniero y productor también aprovecha la ocasión para enseñar cómo Kanye West utilizó un sample de “Harder, Better, Faster, Stronger” para su canción de 2007, “Stronger”.

¿Qué les parecen estos videos? Ahora sí que aunque la trayectoria de Daft Punk ha llegado a su fin, su influencia y trabajo musical seguirán siendo inspiración para muchos en el futuro. Incluso si sólo es para fines “educativos” como en el caso de estos videos en TikTok. ¿Se sabían estos datazos? 🤔