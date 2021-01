Lo que sabemos sobre los rumores de Daft Punk, Kendrick Lamar y Ariana Grande en el show de medio tiempo

La edición número 55 del Super Bowl está a la vuelta de la esquina y eso emociona a los amantes del futbol americano y al público en general. Más allá del ansiado partido que se llevará a cabo el próximo 7 de febrero en el Raymond James Stadium de Tampa Bay, en Florida, muchos esperan ese eventazo deportivo por el ya conocido show de medio tiempo.

Este año el espectáculo del medio tiempo estará a cargo de The Weeknd, quien tendrá una misión titánica como jamás la ha tenido otro artista que se ha presentado en el show. Esto gracias a la pandemia de COVID-19 que desde hace un año azota al mundo entero y que ha mermado los shows en vivo con públicos presentes.

Comienzan los rumores sobre los invitados especiales al medio tiempo del Super Bowl

Tal y como les comentamos hace unos meses, cuando se dio a conocer que Abel Tesfaye sería el encargado de amenizar el medio tiempo del Super Bowl, este año The Weeknd y su equipo se enfrentarán a las medidas de restricción que ha dejado la “nueva normalidad” del coronavirus, las cuales impiden a los recintos y estadios recibir multitudes de gente.

Probablemente por esa razón muchos esperamos que el cantautor estadounidense eche la casa por la ventana durante su presentación y tenga grandes invitados. Y no son simples palabras al aire, pues ya comenzaron a rumorarse nombres de los artistas que podrían acompañar a The Weeknd en el medio tiempo del Super Bowl, donde figuran Daft Punk, Kendrick Lamar y Ariana Grande.

Daft Punk es uno de los nombres que más emoción han causado

En redes sociales como Twitter y Facebook ya comenzó a especularse que el duo francés –el cual no ha lanzado ningún material discográfico desde el año 2013– será uno de los invitados que The Weeknd tendrá durante su espectáculo del próximo 7 de febrero. Algo que no suena tan descabellado como parece.

Pero vamos por partes. Todo empezó cuando varias cuentas de Twitter aseguraron que, de acuerdo con la página oficial del cantante (en donde por cierto, no encontramos nada) supuestamente se había dado a conocer el tracklist de canciones que The Weeknd interpretará en el Super Bowl. Una lista donde aparecen duetos con Kendrick Lamar, Ariana Grande y Daft Punk.

La página de The Weeknd confirma que este será el set de canciones para el medio tiempo del #SBLV Casi confirmando las apariciones de Daft Punk y Ariana Grande en el show 🤩 #NFL #NFLTwitter pic.twitter.com/WVfCzxWigg — Darinka Ch (@darinka_xi) January 28, 2021

The Weeknd podría traer a artistas con los que ha colaborado anteriormente

Como recordarán, Daft Punk y The Weeknd trabajaron juntos en el álbum Starboy (2016), donde participaron en las canciones “Starboy” y “I Feel It Coming”, mismas que según los rumores mencionados se interpretarán durante el show de medio tiempo. Algo que de ser cierto pinta para ser uno de los mejores espectáculos que los fans (y no fans) de la NFL hayan visto.

En la lista de colaboraciones también se encuentra el rapero Kendrick Lamar, con quien The Weeknd colaboró en el 2018 para el soundtrack de la cinta del MCU, Black Panther, donde Abel prestó su voz para la canción “Pray For Me”. Considerando que desde hace meses se rumora que Kendrick está a punto de lanzar nueva música, su aparición en el Super Bowl parece la más viable.

Kendrick Lamar y Ariana Grande se unirían al show de medio tiempo

Por último, pero no menos importante, tenemos a Ariana Grande. La superestrella pop ha sido tendencia desde hace unas horas gracias a su sólida base de fans, quienes aseguran que Ariana se unirá a The Weeknd el próximo 7 de febrero para interpretar la rola “Love Me Harder”, uno de sus sencillos del disco My Everything de 2014, donde unió fuerzas con Abel.

Como pueden ver, todo lo relacionado con el show de The Weeknd por ahora sólo son supuestos. Sin embargo, hay que recordar que los rumores del espectáculo de medio tiempo casi siempre resultan ciertos. Ahí tiene la aparición de J Balvin y Bad Bunny en la presentación de Shakira y Jennifer López, en el show del año pasado.

¿Será que The Weeknd pondrá la vara más alta que han visto los shows de medio tiempo en el Super Bowl? ¡Hagan sus apuestas!