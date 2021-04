Estos son los tenis “satánicos” de Lil Nas X que incomodaron a Nike 

Por: Alberto Milo

Recientemente, el rapero estadounidense, Lil Nas X, estrenó el video musical de su más reciente sencillo, “MONTERO (Call Me By Your Name)”. Previo al lanzamiento se había concertado una colaboración entre él y MSCHF, un colectivo de artistas de Brooklyn, Nueva York. Pero eso no es tal cual de lo que les hablaremos hoy, sino de la aparición en la escena comercial los “Satan shoes” para apoyar el recibimiento de esta nueva rola.

El “problema” en su mayor parte, fue que se presume que este colectivo de artistas tomaron, sin autorización, los Nike Air Max 97 como base de su diseño. Sin contar el nombre, los detalles de estos nuevos tenis bastan para que adivinemos el rumbo que tomaría la polémica: un pentagrama al frente, una referencia a un versículo bíblico sobre Satán, una cruz invertida y una suela que presume tener sangre humana en su interior. WTF?!

Una vez dados a conocer estos nuevos tenis de Lil Nas X las reacciones no tardaron en llegar; grupos religiosos manifestaron su disconformidad ante el lanzamiento de un producto como éste e incluso algunos amenazaron con boicotear a la marca si no se tomaban medidas en el asunto.

Ante todo el ruidoso desprestigio que se empezó a formar, Nike demandó a los diseñadores, informando primero que ellos no tenían ningún tipo de relación con MSCHF ni con Lil Nas X y que por lo mismo no había vínculo alguno con este proyecto y su lanzamiento.

Con estos argumentos por delante, Nike realizó su demanda por Infracción de marca registrada, denominación de origen falsa e infracción de competencia desleal.

En vista del problema, el rapero de 21 años subió un video a su canal de YouTube donde, en un principio, parece ofrecer una disculpa, pero al poco tiempo podemos descubrir que toma la situación con humor y se mantiene firme en su acción. Ooohquela…

Our kids are being told that this kind of product is, not only okay, it’s “exclusive.” But do you know what’s more exclusive? Their God-given eternal soul.

We are in a fight for the soul of our nation. We need to fight hard. And we need to fight smart. We have to win. https://t.co/m1k1YWFpuo

— Governor Kristi Noem (@govkristinoem) March 28, 2021