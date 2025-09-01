Lo que necesitas saber: En exclusiva, Promiseland estrena su sesión grabada en la CDMX y la puedes ver antes que nadie aquí en Sopitas.com

‘El futuro príncipe de la anarquía‘… así describe Julian Casablancas a Johann Rashid, mejor conocido en la escena musical alternativa de Nueva York como Promiseland.

Lleva ya un tiempo compartiendo su música, pero ahora mismo está en un punto sustancial de su carrera. Tan solo en en el 2023, lanzó Sad But Happy, su primer disco de largar duración que justo desde el título, nos adentra en el universo sonoro de un artista capaz de construir atmósferas tensas y eufóricas, pero con un innegable toque de sensibilidad.

Si tienen chance de escuchar ese álbum, háganlo. No se van a arrepentir… Y si quieres conocer más de Promiseland, checa el artículo que hicimos sobre él En El Radar de Sopitas.com

Promiseland y su sesión grabada en la Ciudad de México (con invitados de lujo)

El ‘futuro príncipe de la anarquía’ continúa construyendo su camino en la música. Y ahora, tras ese gran disco, Promiseland encontró un espacio para vincularse con México.

Aquí, en exclusiva para Sopitas.com, Johann Rashid comparte una nueva sesión en vivo grabada en el estudio Codependiente, precisamente en la Ciudad de México.

Promiseland en el estudio Codependiente de la CDMX. Foto: cortesía Arts & Crafts México.

Pero esta sesión no solo ve a Promiseland encontrándose con la capital mexicana, donde ya ha dado algunos shows… sino que además lo ve juntarse con algunos talentos nacionales que nos han marcado con su trabajo.

Así, vemos a Johan cantar y tocar junto a Erik Deutsch (The Black Crowes), Pablo Cantú (ex Reyno, POLARIS) y Rodrigo Blanco (Rey Pila), Daniella Valdez (Mazmorra Brillante) y Jay De La Cueva.

Sin más, aquí te dejamos la sesión de Promiseland en el estudio Codependiente de la Ciudad de México.