Sesiones acústicas en Sopitas.com presenta: Will Joseph Cook

Nos pareció una eternidad, pero luego de mucha espera, regresaron los conciertos y festivales presenciales a nuestras vidas y eso nos tiene sumamente contentos. Sí, sabemos que las cosas no han sido fáciles y no todo es como antes, pero al menos tenemos la música en vivo que tanta falta nos hacía. Sin embargo, no solo volvieron las bandas y artistas a los escenarios, también tenemos de regreso algo que nos emociona muchísimo: las famosas Sesiones Acústicas en Sopitas.com.

Ya tenía un buen rato que no les presentábamos a algunos de nuestros músicos favoritos tocando en este formato íntimo, pero como ustedes entenderán, por obvias razones no habíamos podido armar algo de este tamaño. De cualquier manera, lo importante es que están de vuelta y con varios invitados de lujo, que recientemente estuvieron por acá y por supuesto que no dejamos pasar la oportunidad de invitarlos para que se echaran unas cuantas rolas con nosotros.

Will Joseph Cook le entró a las Sesiones Acústicas de Sopitas.com

Aprovechando que andaba por tierras mexas para presentarse por primera vez en México como parte del lineup del Corona Capital, tuvimos a uno de los artistas británicos en ascenso más importantes de la actualidad: ni más ni menos que Will Joseph Cook. Y la verdad es que su show en el festival estuvo increíble, ya que a pesar de que le tocó subirse al escenario temprano, logró juntar a un montón de gente e incluso corearon sus canciones. Pero se guardó algo especial para todos los sopicuates.

Will se rifó como los grandes cantando uno de sus más grandes éxitos, “Be Around Me”, y por supuesto que encantó a todos los afortunados que tuvieron chance de ver su presentación desenchufada en vivo y a todo color. Pero sobre todo, nos dejó muy claro que tanto en este formato como con guitarra eléctrica y banda completa, esta canción sigue sonando espectacular y nos emociona exactamente al mismo nivel. Sin duda, fue sensacional escuchar esta versión

Will Joseph Cook cerró el 2021 con todo, pues además de visitar por primera vez en México y tocar en el Corona Capital, también tuvo chance de presentar su música en todo el mundo. Y parece que el 2022 será todavía más increíble para él, pues estará lanzando varios sencillos y quién sabe, en una de esas nos sorprende con un nuevo material discográfico. Pero mientras nos da noticias al respecto, corran por los audífonos, trépenle al volumen y chequen su participación en las Sesiones Acústicas de Sopitas.com.