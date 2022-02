Shintaro Sakamoto: El japonés que hace música para que los penosos se animen a bailar

Por: Juan Raúl Casal

A ver si alguien se identifica con el siguiente statement: todos los introvertidos comienzan a bailar poco a poco, cruzan el centro de la pista e invitan a bailar a la persona que han visto toda la noche. Dejan de ser ellos. ¿Alguien? Y es que sí, cuando esto pasa, lo más probable es que música como la de Shintaro Sakamoto esté sonando en la bocina. Este músico japonés de rock psicodélico toca para sacar a todos de su realidad unos minutos y a continuación les contaremos por qué.

Shintaro Sakamoto es ilustrador además de músico, él mismo diseña las portadas de sus discos, justo como cientos o miles de artistas. Combina canciones alegres con imágenes inquietantes. Uno no se imagina que el álbum del esqueleto junto a una nube nuclear está lleno de rolas lounge con influencia disco. Pura felicidad con un empaque de catástrofe.

Este artista comenzó su carrera en 1989 como guitarrista y vocalista de la banda underground Yura Yura Teikoku en Tokio. Combinaban rock con sonidos electrónicos, y hasta la prensa de Japón los describió como un grupo que influenció a muchos músicos de ese país, pero desafortunadamente casi no se presentaron en otras partes del mundo. En el 2010, Sakamoto abandonó la agrupación para experimentar con el género psicodélico y la música lounge por su cuenta.

Música para la ansiedad

La base de la música de Shintaro Sakamoto es el rock psicodélico, que busca producir una experiencia que altere tu estado mental. En una entrevista del 2014 dijo que cuando dejas de sentirte como tú mismo, toda la ansiedad y pensamientos pesimistas desparecen. Denso el señor, ¿no creen? Esto se nota en su canción “You Can Be a Robot, Too” en donde te explica que para ser feliz solo hace falta meterse un chip de computadora entre las cejas. What?!

‘How to Live with a Phantom’ (2011) fue su primer disco como solista, dejó atrás su pasado rockero para experimentar con los sonidos de lounge, psicodelia y disco setentero. Esto suena como si Steely Dan tocara junto a The Youngbloods (y cantaran en japonés). En el 2014 lanzó su segundo disco ‘Let’s Dance Raw’, el cual llegó al puesto #2 de la lista mundial de Billboard.

Fue después de su tercer disco, ‘Love if Possible’ (2016), cuando empezó a tener más popularidad fuera de Japón. Anduvo por escenarios de Alemania, China y Holanda. Hasta se dio una vuelta por México en el 2018 como parte del lineup del festival Trópico. La música de Shintaro Sakamoto encanta al público de muchos países, aunque no hablen ni una palabra de japonés.

Shintaro nos quiere ver felices

Shintaro Sakamoto suele decirle a la prensa que hace música para que los penosos se animen a bailar cuando van al bar que más les gusta. También explica que la gente suele ser lo opuesto a sus discos, o sea, por fuera se ven bien, pero por dentro tienen problemas (como todos); mientras que sus discos tienen una ilustración perturbadora en la portada, y por dentro son música que hace sonreír a cualquiera.

Es un gran remedio para la ansiedad, probablemente te funcione. Con su música puedes invitar a bailar a esa persona que te mira al otro lado de la pista o ponerlo cuando tu día se parezca a la portada de uno de sus discos.