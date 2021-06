Es oficial: Sinéad O’ Connor anuncia su retiro de la industria musical

Sinéad O’ Connor es sin duda una de las cantantes más icónicas de la década de los 90. Tan controversial como talentosa, la irlandesa le entregó al mundo varios hits como “Nothing Compares 2 U” y su peculiar estilo la convirtió en una de las artistas más populares en su momento. Sin embargo, no todo es para siempre y ella lo sabe bien.

En los recientes días, la cantante anunció que dirá adiós definitivamente a la industria de la música. A través de sus redes sociales, la también compositora señaló que solo su último disco lo lanzará el año próximo, pero que después de ello ya no hará giras y no volverá a grabar.

Sinéad O’ Connor lanzó su último material discográfico (I’m Not Bossy, I’m The Boss) hace siete años y aunque anduvo desaparecida de la escena musical por un buen rato, está lista para regresar con todo y un nuevo disco titulado No Veterans Dies Alone (NVDA). Esta producción verá la luz en 2022 pero, como lo mencionamos, será la última en la que ella trabaje.

En los recientes días, la cantante reveló en su cuenta alternativa de Twitter que se retirará de la industria musical después de lanzar la placa discográfica antes mencionada. “Esto es para anunciar mi retiro de las giras del trabajo en la industria discográfica. Me he hecho vieja y estoy cansada…“, comentó la oriunda de Dublín.

This is to announce my retirement from touring and from working in the record business. I’ve gotten older and I’m tired. So it’s time for me to hang up my nipple tassels, having truly given my all. NVDA in 2022 will be my last release. And there’ll be no more touring or promo.

— Sinead O’Connor (Shuhada Sadaqat) (@MagdaDavitt77) June 4, 2021